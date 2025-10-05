Les maisons unifamiliales baissent-elles vraiment le prix? Voici ce que nous savons

Au cours de la prochaine année, la plupart des acheteurs américains auront plus de levier. Selon Wolf Street, les maisons unifamiliales de milieu de niveau ont baissé le prix dans 14 villes de leurs données d’août, les prix saisonniers pris en compte. Les données proviennent des données de trois mois ajustées de façon saisonnière de l’indice de valeur de la maison de Zillow, axée sur 14 villes distinctes plutôt que sur les zones statistiques métropolitaines. Dans deux des villes observées, Oakland, Californie et Austin, TX (qui ont vu la plus grande baisse), le prix d’une maison unifamiliale de milieu de niveau a chuté de 24% par rapport à l’août. Cape Coral, FL, Nouvelle-Orléans, LA et San Francisco, CA ont suivi avec 19%, 18% et 16% de baisses, respectivement. Denver, CO, a également figuré la liste des dix premiers avec une baisse de 10% des prix des maisons à partir d’août. Des marchés de ceinture solaire à une autre fois comme Dallas, Tx, Tampa, FL et Phoenix, AZ voient également une baisse de la valeur de la maison en raison de changements tels que la croissance de l’emploi ailleurs. Le Texas et la Floride, en particulier, ont une tonne de nouveaux inventaires invendus qui sont l’inclinaison de l’offre et de la demande en faveur de l’acheteur.

Cependant, certaines villes, telles que des hubs industriels comme New York, NY et Chicago, IL, voient des valeurs résidentielles abruptes qui continuent d’augmenter, malgré la décélération dans d’autres domaines. Selon Zillow, les valeurs des maisons continuent également d’augmenter dans Buffalo, NY, Cleveland, OH, Hartford, CT, Louisville, KY et Detroit, MI – bien que la montée soit plus lente que ces dernières années.