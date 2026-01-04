Transformez le désordre en succès avec ce panier de rangement pour salle de sport à domicile

Une journée complète
Intermédiaire
100$ à 300$
Introduction
Apprenez à construire un chariot de rangement mobile à trois niveaux pour salle de sport à domicile qui rend l’installation avant l’entraînement et le nettoyage après l’entraînement rapides et faciles.
Bienvenue à Votre maison, mais en mieuxle guide ultime de Family Handyman pour faire travailler chaque centimètre carré de votre espace plus dur. Nous vous montrerons comment maximiser la fonctionnalité et transformer les zones difficiles, des coins difficiles aux entrées encombrées, en la maison organisée de vos rêves.
Chez moi, j’avais des haltères rangés sous une chaise, un tapis de yoga appuyé dans un coin et des kettlebells rangés dans un placard. Avoir mon équipement d’entraînement ici et là me rendait fou. Après avoir échoué à trouver quelque chose d’approprié sur Internet, j’ai décidé de prendre les choses en main et de créer un chariot de rangement pour salle de sport à domicile personnalisé. Je partage ici les étapes et toutes les mesures pour que vous aussi puissiez le réaliser chez vous.
Aperçu du projet
Liste de coupe
|CLÉ
|QTÉ.
|PARTIE
|DIMENSION
|UN
|4
|Côté long de l’étagère (inférieur et central)
|1-1/2″ x 1-1/2″ x 28-1/2″*
|B
|6
|Côté court de l’étagère
|1-1/2″ x 1-1/2″ x 12″*
|C
|2
|Côté long de l’étagère (haut)
|1-1/2″ x 1-1/2″ x 25 1/2″*
|D
|4
|Jambe
|1-1/2″ x 1-1/2″ x 26-1/2″
|E
|6
|Prise en charge croisée
|1-1/2″ x 1-1/2″ x 6″
|F
|2
|Prise en charge des kettlebells
|3/4″ x 5-1/2″ x 18″
|G
|2
|Cornière
|1-1/2″ x 1-1/2″ x 22″
*- sur le côté long des extrémités en onglet à 45 degrés
Outils requis
- Embout Forstner 1-3/4″
- Foret 1/8” pour métal
- 18ga. pistolet à clous
- 18ga. agrafeuse
- Foret Forstner 2″
- Foret Forstner 3″
- Meuleuse d’angle avec disques à tronçonner et à lamelles
- Menuisier Biscuit / Plaque
- Foret à fraiser
- Mèche d’ébavurage/contre-évier pour métal
- Ponceuse de détail
- Percer
- Perceuse à colonne
- Maillet
- Scie à onglet
- Pinceau
- Routeur de coupe avec mèche arrondie de 1/4″
Matériel requis
- #10 Biscuits au Bois
- 1 – érable 1x6x4′
- 1 – érable 2x8x8′
- Clous de finition de 1-1/2″
- Vis 1-5/8″
- Agrafes couronne 1/2″ x 3/8″
- Cornière 1/8″ x 1-1/2″ x 1-1/2″ x 4′
- Papier de verre grain 150
- Vis 2″
- Sangle en nylon de 2 po
- Papier de verre grain 220
- Roulettes de 4 à 2″ avec freins
- Poignée
- Polyuréthane
- Acheter des chiffons
- Peinture en aérosol
- Colle à bois
Projet étape par étape (11)
Couper le bois et la cornière
Pré-scellez le bois avec une couche de finition polyuréthane et laissez-le sécher avant de le couper.
Utilisez une scie à onglets pour couper les côtés longs (A et C) et courts (B) des étagères, les pieds (D), les supports transversaux (E) et les deux pièces de l’étagère de support kettlebell (F). Utilisez une meuleuse d’angle avec un disque à tronçonner pour couper la cornière (G) à la longueur nécessaire au support d’haltères sur le dessus de l’appareil.
Construire le cadre extérieur des étagères
Collez et clouez les extrémités en onglet sur les côtés longs (A) et courts (B) pour créer des cadres pour les étagères inférieure et centrale. Faites de même avec les côtés longs (C) et courts (B) de l’étagère supérieure.
Utilisez de la colle à bois et des clous de finition de calibre 18 pour épingler et maintenir fermement les onglets. Ensuite, pour renforcer le joint, vissez une vis de 1-5/8 po depuis le dessous dans chaque coin où elle ne sera pas visible. Assurez-vous de pré-percer le trou pour éviter de fendre le bois.
Installez les jambes
Fixez les cadres des étagères supérieure, centrale et inférieure aux pieds (D) à l’aide de colle à bois et de vis de deux pouces. Commencez par installer deux pieds dans les coins intérieurs et affleurez le bas du cadre d’étagère inférieur à une extrémité des cadres d’étagère inférieur et central. Installez le deuxième jeu de pieds (D) à l’équerre par rapport au premier et à 18 pouces au-dessus sur les mêmes cadres.
Pour l’étagère supérieure, installez les pieds rentrés dans les coins opposés. Cela créera un espace de rangement pour un tapis de yoga sur les étagères du milieu et du bas de l’autre côté du chariot de gym. Espacez les étagères du haut et du milieu de 10 pouces et les étagères du milieu et du bas de 12 pouces.
Installer les supports transversaux
Placez les supports transversaux (E) à chaque extrémité de chaque étagère située entre les pieds (D). De chaque côté du support transversal (E), fixez-le avec une vis à embout de 1-5/8 po sur sa face inférieure, en vous assurant que le trou est pré-percé pour éviter de fendre le bois. Cela masquera les vis utilisées pour fixer les pieds aux étagères et donnera à chaque étagère une résistance au cisaillement.
Construire le support kettlebell
Utilisez de la colle à bois et un outil de menuiserie pour assembler les deux pièces de support de kettlebell (F). Nettoyez toute fuite de colle avec un chiffon d’atelier humide et laissez la colle durcir complètement.
Une fois la colle durcie, déterminez l’emplacement idéal de vos kettlebells en fonction de leur taille. À l’aide d’une perceuse à colonne, percez des trous avec un foret Forstner ou une scie cloche pour que chaque kettlebell puisse s’y asseoir. J’ai trouvé qu’un trou de 1-3/4 po fonctionnait bien pour une kettlebell de 5 lb, 2 pouces pour une kettlebell de 10 lb et 3 pouces pour une kettlebell de 15 lb.
Adoucissez les bords supérieurs de chaque trou percé avec une mèche ronde de 1/4 po sur une toupie. Cela chanfreinera également le bord supérieur du cercle et permettra aux cloches de bouilloire de rester bien en place.
Installer le support kettlebell
À l’aide d’un pistolet à clous de calibre 18 avec 1-1/2 po. clous, fixez l’étagère kettlebell (F) de manière à ce qu’elle s’étende entre les côtés longs (A) du cadre de l’étagère centrale, entre les pieds (D).
Installez la sangle en nylon
À l’aide d’une agrafeuse de calibre 18, 3/8 po. x 1/2 po. agrafes à couronne, installez la sangle en nylon de 2 pouces de large, en l’agrafant sous le cadre de l’étagère inférieure. Installez d’abord les trois longueurs les plus longues, en commençant par le milieu de l’étagère, en laissant un espace minimal entre elles. Une fois les longueurs les plus longues fixées, tissez chaque rangée plus courte entre les longueurs les plus longues pour créer un motif de hachures dans la sangle en nylon, en laissant un 3/8 po. écartez les rangées et fixez-les avec des agrafes au fur et à mesure.
Installer les roulettes
Fixez les roulettes sous le chariot, en vous assurant que les vis sont positionnées là où elles s’insèrent bien dans le grain d’extrémité de chaque pied (D).
Installer la cornière
Adoucissez les angles vifs avec un disque à lamelles de ponçage sur une meuleuse d’angle. Pulvérisez de la peinture sur la cornière et laissez-la sécher.
Placez la cornière peinte sur le dessus du support de gym et marquez l’endroit où vous pré-percerez des trous pour l’installation, soit dans les extrémités courtes du cadre de l’étagère supérieure (B), soit dans les supports transversaux (E). Pré-percez vos trous sur la perceuse à colonne avec un 1/8 po. foret à métal et fraise avec un foret d’ébavurage en métal pour permettre aux vis de s’aligner une fois installées.
Assurez-vous que l’espacement de votre cornière (G) fonctionne bien avec vos haltères et fixez-le avec des vis d’un pouce.
Installez la poignée
Centrez la poignée de votre choix d’un côté à l’autre et de haut en bas sur l’extrémité supérieure du cadre (B) opposée au rangement du tapis de yoga et fixez-la avec des vis.
FAQ
L’équipement de gym rouillera-t-il dans un garage ?
Oui, comme les garages ont tendance à manquer d’isolation et de climatisation, ils sont susceptibles de rouiller les équipements de gym fabriqués à partir de métaux ferreux comme l’acier ou le fer.
Quel revêtement de sol convient le mieux à une salle de sport dans un garage ?
Les sols en caoutchouc et en PVC sont deux des meilleurs types de revêtements de sol pour une salle de sport à domicile, en particulier ceux des garages ou des sous-sols avec un sol en béton. Le caoutchouc est également un bon choix car il ajoute un rembourrage précieux, qui soulage la pression sur vos articulations lors d’un exercice intense.