Les pires États où vivre si vous voulez éviter les termites

Toutes les espèces de termites ne sont pas destructrices et indésirables, mais le pire des pires est probablement le termite de Formose en raison de l’ampleur des dégâts dont sont capables ses immenses colonies, certaines comprenant jusqu’à un million d’insectes. Ils sont apparus pour la première fois sur la zone continentale des États-Unis, au Mississippi en 1984 et à Hawaï en 1907. Les termites de Formose sont désormais répandus dans le sud-est, où ils peuvent causer de graves dommages à votre maison en aussi peu que trois mois. Il s’agit du ravageur structurel le plus destructeur de l’État de Louisiane, où ils sortent du sol au printemps.

Le changement climatique et l’introduction de nouvelles espèces de termites aux États-Unis finiront par rendre davantage d’États américains vulnérables. Dans l’état actuel des choses, la probabilité que vous ayez un problème de termites diminue à mesure que vous vous déplacez vers le nord, des États comme Washington, l’Idaho et le Minnesota subissant très peu d’impact des insectes. Si vous souhaitez éliminer complètement le risque de termites, votre seul choix est de déménager en Alaska.

Si vous achetez une maison dans l’un des États présentant un risque élevé d’infestation de termites, faites effectuer une inspection avant d’acheter. Si l’inspecteur découvre des traces de termites, demandez au vendeur de remédier au problème ou de prévoir une allocation sur le prix de vente afin que vous puissiez faire effectuer un traitement contre les termites par un professionnel avant d’emménager. Sachez que toutes les infestations de termites ne sont pas évidentes pour un inspecteur, vous devez donc surveiller les signes de dommages causés par les termites à l’avenir. Si vous vivez dans l’un des États où les termites sont répandus, prenez des mesures de précaution pour prévenir les infestations de termites et faites effectuer des inspections annuelles.