Rouge, jaune, vert… et blanc ? La nouvelle couleur des feux de circulation que vous devez connaître

Si vous avez vu parler d’un feu de circulation blanc ou des images d’un signal avec une quatrième couleur inconnue, vous ne l’imaginez pas. Avec tout ce à quoi les conducteurs prêtent déjà attention aux intersections, entendre parler d’une éventuelle nouvelle indication peut sembler accablant. La discussion découle de recherches en cours sur la façon dont les feux de circulation peuvent évoluer à mesure que les véhicules autonomes deviennent plus répandus, et sur les conséquences que ces changements pourraient signifier pour la conduite quotidienne.

Dans cet article, vous verrez ce que représente cette indication blanche, comment un futur feu de signalisation blanc pourrait fonctionner et s’il a actuellement sa place sur les routes américaines.

Comment un futur feu de signalisation blanc fonctionnerait-il pour les conducteurs

Cheunghyo/Getty images

La plupart des intersections à travers le pays suivent toujours la séquence standard de rouge, jaune et vert décrite dans le Manuel sur les dispositifs uniformes de contrôle de la circulation. Cela reste le fondement de la façon dont les signaux sont construits aujourd’hui.

Des chercheurs de l’Université d’État de Caroline du Nord ont étudié une indication supplémentaire qui fonctionnerait en conjonction avec les trois indications existantes. Au lieu d’apparaître à tout moment, ce signal blanc proposé ne s’activerait que lorsqu’un groupe de véhicules autonomes atteint simultanément une intersection. Ces véhicules transmettent des informations au contrôleur de signal, et une fois que le système confirme un mouvement coordonné, l’indication blanche s’allume.

À ces moments-là, les conducteurs des véhicules ordinaires traversaient l’intersection en gardant un rythme constant derrière le véhicule qui les précédait. Les véhicules connectés gèrent le timing technique au sein du système, permettant à la phase blanche de guider tout le monde de manière prévisible.

Lorsque les véhicules autonomes ne sont pas présents selon ce schéma coordonné, le signal revient à son cycle habituel. Les premières simulations suggèrent que le concept pourrait permettre une circulation plus fluide, et les chercheurs examinent également la façon dont le système interagirait avec les feux pour piétons.

Les feux de signalisation blancs sont-ils actuellement en vigueur aux États-Unis ?

Aux États-Unis, un feu de signalisation blanc ne fait pas partie de la conduite quotidienne. Le MUTCD actuel ne reconnaît que les indications standard rouge, jaune et verte pour la circulation générale et n’autorise pas une quatrième couleur.

Le concept d’indication blanche reste un sujet de recherche en cours. Il apparaît dans les études universitaires et les environnements contrôlés, et non aux intersections publiques. Aucune agence de transport ne l’a approuvé et aucune ville n’a mis ce type de signal en service au quotidien. Si un essai se poursuit, les premières installations apparaîtront probablement dans des zones de test dédiées, telles que des installations de recherche ou des boucles de campus conçues pour l’expérimentation.

Pour l’instant, les conducteurs peuvent s’appuyer sur les règles qu’ils connaissent déjà. Les couleurs établies guident toujours tous les déplacements aux intersections, et rien dans la circulation quotidienne ne nécessite l’interprétation d’une indication blanche.

Vous remarquerez peut-être occasionnellement des signaux blancs dans d’autres contextes, mais ils sont distincts de la proposition de feux de signalisation blancs. Certains systèmes de transports en commun utilisent des indicateurs blancs exclusivement pour les tramways ou les chariots, donnant à ces opérateurs des instructions distinctes qui n’interfèrent pas avec les conducteurs à proximité.

Les agences de transport continuent d’améliorer l’équipement interne qui alimente les signaux actuels. Les systèmes modernes peuvent communiquer avec les véhicules d’urgence et les transports en commun, ce qui permet d’ajuster le timing lors d’événements spécifiques. Même avec ces améliorations, l’apparence du signal reste la même du point de vue du conducteur.

Ainsi, à ce stade, les feux rouges, jaunes et verts familiers continuent de façonner chaque intersection, et le feu blanc fait toujours partie d’une conversation en développement sur ce à quoi pourraient ressembler les intersections dans le futur.

Sources