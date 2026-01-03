10 améliorations de placard à linge qui révolutionnent votre façon d’organiser

Bienvenue à Votre maison, mais en mieuxle guide ultime de Family Handyman pour faire travailler chaque centimètre carré de votre espace plus dur. Nous vous montrerons comment maximiser la fonctionnalité et transformer les zones difficiles, des coins difficiles aux entrées encombrées, en la maison organisée de vos rêves. Souhaitez-vous apporter des améliorations à votre armoire à linge avant les vacances ou au début de la nouvelle année ? Si tel est le cas, vous êtes tombé sur la bonne page. Même s’il peut être tentant de penser que vous n’avez pas besoin d’améliorer votre armoire à linge parce que vous l’utilisez uniquement pour ranger vos serviettes, vos draps, etc., cela vaut peut-être la peine d’y reconsidérer, car de petits changements peuvent grandement simplifier votre vie quotidienne. Nous avons discuté avec des organisateurs professionnels et des décorateurs d’intérieur pour en savoir plus sur les améliorations de armoire à linge que vous pouvez apporter dès maintenant à votre espace de stockage.

10 Giacinto Canini/Getty Images Placez les couvertures dans des sacs en plastique Placer vos couvertures dans des sacs en plastique peut améliorer votre armoire à linge sans prendre trop de temps. « Les couvertures peuvent être rangées dans des sacs en plastique, ce qui les rend faciles à ranger et ne risquent pas de tomber des étagères », explique Robyn Reynolds, organisatrice professionnelle certifiée et propriétaire d’Organize2Harmonize. J’ai organisé mon armoire à linge à l’aide de sacs sous vide pour ranger les couvertures supplémentaires après avoir déménagé de New York à Orlando, et cela a fait une énorme différence.

10 ​​ Chunhan/Getty Images Ajoutez des bandes lumineuses LED activées par le mouvement Si vous n’avez pas déjà de lumières dans votre armoire à linge, Isabel Jackson, propriétaire de Chelt Interiors basée dans le Maryland, recommande d’ajouter dès que possible des bandes lumineuses LED activées par le mouvement. « Cela élimine les coins sombres, facilite la recherche instantanée des articles et ajoute une atmosphère de boutique-hôtel », note-t-elle. L’un des avantages de cette mise à niveau de la lingerie est qu’elle n’a pas besoin d’être coûteuse (à moins que vous ne souhaitiez faire un investissement considérable). Jackson recommande le pack de 2 bandes lumineuses LED à détecteur de mouvement blanc chaud LUXJET, qui peuvent être achetées sur Amazon pour moins de 30 $.

10 Tatiana Foxy/Getty Images Ajoutez du parfum Bien que ce ne soit pas l’une des améliorations de la lingerie qui vous viennent à l’esprit lors de la réorganisation de votre espace, Jackson note que l’ajout de parfums, comme le cèdre ou la lavande, peut améliorer considérablement l’esthétique (et le parfum) d’un espace (ou dans ce cas, d’une lingerie). « Un bon parfum donne à un placard un aspect propre, luxueux et bien entretenu tout en dissuadant les parasites (le cèdre est un répulsif naturel contre les mites) », explique-t-elle. « Pour réaliser cette mise à niveau, placez des blocs de cèdre sur des étagères, placez des sachets de lavande entre les piles de serviettes ou installez un mini diffuseur dans le coin. Cela coûte environ 10 à 80 dollars, selon la méthode. »

10 Johner Images/Getty Images Ajouter des paniers à linge coulissants Même si vous pouvez conserver toutes les étagères statiques que vous pourriez avoir dans votre armoire à linge, Jackson note que les échanger ou ajouter des paniers à linge coulissants, que vous pouvez utiliser sur le dessus, peut faire la différence. « Les coulissants maximisent l’espace, réduisent les fouilles et vous permettent d’accéder à tout, y compris aux objets tout au fond », note Jackson. « Pour y parvenir, choisissez des paniers dimensionnés en fonction de la largeur de votre étagère existante et ajoutez du matériel de coulisse simple. » Il s’agit de l’une des améliorations de la lingerie qui peut être aussi abordable que vous le souhaitez, selon le matériau souhaité et si vous préférez le fil de fer, le rotin ou l’acrylique. Assurez-vous de connaître les dimensions de votre placard avant de commander ces paniers et n’oubliez pas de les étiqueter.

10 VIA AMAZON.COM Ajouter des étiquettes Andy Yates, architecte d’intérieur chez Andy Yates Design, recommande d’ajouter des porte-étiquettes à clipser en métal (en particulier ces étiquettes de panier antidérapantes en métal Hygge & Sage) pour étiqueter tous les paniers coulissants ou autres types de rangement que vous pourriez avoir dans votre armoire à linge. Tout ce que vous avez à faire est d’écrire la catégorie que vous souhaitez sur le devant du clip avec le marqueur réutilisable inclus avant de les agrandir et de les placer sur le devant de vos bacs. Bien que vous puissiez utiliser des autocollants, il vous le déconseille si vous souhaitez que votre armoire à linge paraisse plus soignée.

10 mikroman6/Getty Images Ajouter un organisateur à la porte Jackson note que vous pouvez maximiser l’espace dans votre armoire à linge en ajoutant un organisateur à la porte. « Transformez l’intérieur de la porte du placard avec des étagères peu profondes, des crochets ou des organiseurs de poche en fil de fer, en acrylique ou en bois », explique-t-elle. Comme c’est le cas pour tous les paniers ou étagères intérieurs, il est préférable de les étiqueter pour favoriser un accès plus rapide. Elle ajoute que cette mise à niveau est courante et que ses clients qui vivent dans des appartements ou des espaces plus petits exploitent et profitent des récompenses lorsqu’il s’agit d’optimiser l’espace et de trouver des objets.

10 FotoDuets/Getty Images Standardisez vos cintres Si vous envisagez de suspendre des draps ou des serviettes dans votre armoire à linge, Yates recommande d’utiliser des cintres pour uniformes. «Achetez 100 à 200 cintres fins floqués de velours d’une seule couleur (le noir ou le gris sont populaires)», explique Yates. « Cela semble uniforme et permet d’économiser de l’espace. » Il recommande d’utiliser ces cintres en velours d’Amazon Basics, que vous pouvez accrocher selon vos besoins. Ces cintres en velours d’aspect luxueux peuvent être achetés sur Amazon pour moins de 20 $.

10 DLMcK/Getty Images Optimiser verticalement Alors que les gens recherchent des moyens d’optimiser l’espace, en particulier dans leurs armoires à linge, Tonia Tomlin, organisatrice professionnelle et propriétaire de Sorted Out, recommande d’optimiser votre armoire à linge pour un rangement vertical. « En fonction de l’espace et du budget, je dis toujours aux clients d’envisager d’utiliser leur espace à la verticale et d’investir dans de bonnes options d’étagères pour soutenir leur espace, en particulier l’armoire à linge », explique Tomlin. « Dans chaque placard de ma maison personnelle, j’ai amélioré et verticalisé mes espaces pour maximiser la capacité de stockage. »

10 Valéri Louchtchikov/Getty Images Organiser le linge Bien qu’il puisse être tentant de placer tous vos draps dans votre placard de manière désorganisée, surtout si vous êtes pressé ou si vous n’avez pas beaucoup de temps libre, Reynolds vous encourage à organiser votre linge par catégorie et type pour une récupération plus facile et pour faire don et/ou se débarrasser des articles qui ne sont plus nécessaires. « Souvent, lorsque nous aménageons cet espace, ils peuvent encore avoir des feuilles de personnages de l’époque où les enfants étaient jeunes, mais maintenant ils sont adolescents et n’en ont plus besoin », explique-t-elle. « Le désencombrement libère de l’espace et facilite la mise en œuvre de mises à niveau comme celle-ci. »