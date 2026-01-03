Le risque du hayon déclenche le rappel de plus de 100 000 évasions Ford : la vôtre est-elle sur la liste ?

Il semble que même si l’année touche à sa fin, la série d’annonces de rappel est loin d’être terminée. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vient de publier une alerte de rappel concernant les véhicules Ford dont le hayon pourrait se détacher. Bien que ce ne soit pas le genre de problème susceptible de provoquer un incendie moteur ou de vous faire perdre du temps, il reste dangereux. Des hayons desserrés et détachés peuvent absolument provoquer une collision pour vous ou les conducteurs sur la route autour de vous.

Selon la NHTSA, près de 110 000 véhicules Ford ont ce problème, ce qui signifie qu’il y a actuellement beaucoup plus de véhicules potentiellement dangereux sur la route. Si vous en possédez un, vous devrez le faire réparer dans les plus brefs délais.

Pourquoi Ford rappelle-t-il près de 110 000 véhicules ?

Selon la NHTSA, les véhicules Ford en question ont des hayon défectueux. Le mémoire prévient que « les caches de charnière du hayon pourraient ne pas être correctement fixés et se détacher du véhicule ». Ceci est dangereux car « un cache de charnière de hayon détaché peut créer une distraction ou un danger routier, augmentant ainsi le risque d’accident ». Soyez prudent lorsque vous utilisez votre voiture jusqu’à ce que vous soyez sûr qu’elle est sécuritaire.

Quels véhicules Ford ont un hayon qui peut se détacher ?

Le rapport indique que Ford rappelle près de 110 000 véhicules, dont :

Évasion 2020

Évasion 2021

Évasion 2022

Évasion 2025

Si vous possédez l’un de ces véhicules, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Ford enverra une première série de lettres à la mi-janvier 2026 pour informer les propriétaires du problème. Une fois l’option de réparation déployée, l’entreprise enverra une deuxième série de lettres. Si vous souhaitez le savoir plus tôt, vous pouvez rechercher votre numéro d’identification de véhicule (VIN) sur le site de la NHTSA.

Existe-t-il un correctif disponible ?

Selon le mémoire de la NHTSA, « les concessionnaires inspecteront et réinstalleront, ou remplaceront gratuitement tout cache de charnière de hayon manquant si nécessaire ». Une fois que vous recevez une lettre vous informant que la réparation est disponible, vous devez faire réparer votre véhicule immédiatement. Cela peut sembler un problème mineur par rapport à certains des autres rappels annoncés cette année, mais les hayons défectueux constituent toujours un risque d’accident et les réparations sont gratuites. Il n’y a donc aucune raison de retarder la résolution du problème.

Si vous avez d’autres questions concernant ce rappel, vous pouvez contacter le service client Ford au 1-866-436-7332. Le numéro de Ford pour ce rappel est 25SD6 et le numéro NHTSA pour ce rappel est 25V829000.

