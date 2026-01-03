Cette cafetière à tuyaux en cuivre DIY réchauffera vos vacances

Nous sommes souvent attirés et inspirés par les choses que nous aimons le plus pendant la période des fêtes. Pour moi, le café et le cuivre sont deux de ces choses. En combinant ces éléments, j’ai pu créer une cafetière à verser. Aucun outil électrique n’est nécessaire. Juste quelques outils à main, quelques raccords de tuyauterie en cuivre et un morceau de plan de travail à surface solide et vous préparerez une tasse avant de vous en rendre compte. Voici les étapes que je suis ravi de partager. Apprécier!

Créez un comptoir simple et époustouflant sur une cafetière qui met en valeur vos capacités de bricolage tout en offrant des résultats de qualité barista.

Étape 1 Couper le tuyau Utilisez un coupe-tube pour couper les pieds (A), le support de base (B), les entretoises supérieures (C) et les entretoises inférieures (D) sur 1/2 po. tuyau en cuivre selon la liste de coupe ci-dessus. Poncez les bords tranchants ou les bavures sur les extrémités coupées avec du papier de verre et une lime métallique. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 2 Monter à sec les raccords en cuivre Pour vous assurer que chaque mesure fonctionne et que le cadre s’assemble comme vous le souhaitez, installez à sec les pieds coupés (A), le support de base (B), les entretoises supérieures (C) et les entretoises inférieures (D) avec les coudes à 90 degrés (E) et les coupleurs à trois voies (F) pour créer le cadre. Le montage à sec vous permet d’effectuer les ajustements nécessaires avant de coller les raccords ensemble. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Inscrivez-vous à notre newsletter S’inscrire

Étape 3 Préparer les connexions pour la colle Après avoir confirmé que les raccords de tuyaux sont de la bonne taille et ajustés, démontez les pièces montées à sec et préparez-les à être collées avec de la colle CA. Utilisez du papier de verre grain 320 pour érafler les extrémités extérieures de chaque morceau de tuyau et un 1/2 po. Brosse métallique pour érafler l’intérieur de chaque raccord de tuyau. Le grattage avec du papier de verre et une brosse métallique donnera à la surface du cuivre des « dents » ou un endroit sur lequel la colle CA pourra s’accrocher. Pour une apparence propre, ne grattez que le dernier 1/2 pouce à chaque extrémité du tuyau. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 4 Coller le cadre Lorsque vous fixez le tuyau en cuivre aux coudes et aux coupleurs avec de la colle CA, utilisez un Speed ​​Square pour vous assurer que le cadre est carré. Maintenez-le d’équerre avec des gabarits de serrage d’angle à 90 degrés pendant le collage. Utilisez des pinces à prise rapide pour empêcher les pièces de bouger jusqu’à ce qu’elles sèchent. Lorsque vous atteignez la partie supérieure, utilisez un niveau pour vous assurer que le cadre est de niveau d’avant en arrière et d’un côté à l’autre avant de coller. Collez les joints de manière stratégique. La viscosité moyenne de la colle CA coulera vers le bas dans le joint, gardant les joints propres et empêchant la colle de couler dans le tuyau. Positionnez le cadre de manière à minimiser les dégâts lors de l’application de la colle. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 5 Coupez le cône en cuivre pour l’entonnoir Commencez par un cercle de cuivre prédécoupé de six pouces. Découpez la forme en « C » comme indiqué sur la figure A. Le modèle a été conçu spécifiquement pour l’entonnoir en verre que nous utiliserons. Créez un modèle d’entonnoir en papier si vous utilisez un autre entonnoir en verre, afin de pouvoir tester ses dimensions et vous assurer que l’entonnoir s’adapte bien. Après avoir limé les bords irréguliers de la coupe, faites un pli de 1/2 pouce à une extrémité du « C » en cuivre et martelez-le pour qu’il repose à plat. Cela évite un bord tranchant exposé à l’extérieur de l’entonnoir. Pour fermer l’entonnoir, formez lentement le « C » en cuivre en cône jusqu’à ce que les extrémités se chevauchent. L’extrémité repliée se trouvera à l’extérieur de l’autre extrémité plate du cône de cuivre. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 6 Rivetez l’entonnoir ensemble Utilisez une pince à prise rapide pour maintenir l’entonnoir formé en place pendant que vous percez les deux extrémités. Un goujon d’un pouce peut aider à fournir une surface contre laquelle percer et servir de guide pour maintenir la bonne ouverture au bas de l’entonnoir tout en le rivetant. À l’aide d’un foret de 1/8 de pouce, percez des trous à travers les deux extrémités du « C » en cuivre formé en entonnoir pour les rivets de 1/8 de pouce. Assurez-vous que les rabats de l’entonnoir restent en place pendant le perçage afin que les trous soient alignés. Insérez un rivet dans les trous percés et fixez-le avec une riveteuse de 1/8 de pouce. Une fois que vous avez fixé un rivet, procédez en pré-perçant des trous de 1/8 de pouce régulièrement espacés pour des rivets supplémentaires. Installez les rivets restants jusqu’à ce que la forme de l’entonnoir soit sécurisée. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 7 Soudure sur le col entonnoir Utilisez du papier d’aluminium froissé pour créer un moule qui contiendra le papier de 1 pouce. x 1-1/2 po. tuyau en cuivre pour le col de l’entonnoir et le cône de l’entonnoir riveté en place pendant que vous soudez les deux pièces ensemble. Il doit être positionné de manière à ce que lorsque l’entonnoir est soudé, l’entonnoir en verre dépasse légèrement du fond de l’entonnoir en cuivre. Appliquez du flux sur toute la couture. Chauffez lentement le tuyau en cuivre et le cône de l’entonnoir avec un chalumeau au propane pour chauffer uniformément le cuivre pendant que vous soudez les deux pièces ensemble. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 8 Nettoyer et polir Nettoyez tout résidu de flux sur l’entonnoir et le tuyau soudés avec de l’eau et du savon. Vous pouvez polir le cuivre de manière organique en appliquant du ketchup avec un chiffon et en le nettoyant ensuite avec de l’eau et du savon. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 9 Assembler et préparer le café Insérez l’entonnoir en verre borosilicaté dans l’entonnoir en cuivre et placez-le dans l’ouverture supérieure du cadre en cuivre. Placez un morceau de plan de travail à surface solide de 5 1/2 pouces de large, une planche à découper ou un 1 × 6 sous l’entonnoir. Vous êtes maintenant prêt à préparer du café ! Remarque relative à la santé et à la sécurité : Lorsque vous préparez votre café avec ce verseur, assurez-vous que le café n’entre pas en contact avec du cuivre. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL