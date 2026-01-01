Crues soudaines : astuces et conseils incontournables pour protéger votre maison

Vos premières questions portent probablement sur la façon de déterminer si vous avez besoin d’une assurance contre les inondations pour votre maison. Bien entendu, l’assurance ne protégera pas votre maison contre une crue soudaine, mais elle vous indemnisera pour les dommages. Étant donné que la plupart des assurances habitation ne couvrent pas les inondations et que même les propriétés statistiquement présentant un faible risque d’inondation ne sont pas à l’abri du danger d’inondation, il est sage de souscrire une assurance contre les inondations. Selon les données de la FEMA, les réclamations pour inondations des propriétaires dont la propriété se trouve en dehors des zones à haut risque représentent plus de 25 % des réclamations pour inondations. Il suffit d’environ un pouce d’eau pour causer des milliers de dollars de dégâts, vous ne voudrez donc pas être pris de court. Sous certaines conditions, comme la détention d’un prêt hypothécaire garanti par le gouvernement fédéral, l’assurance contre les inondations est même obligatoire.

Le National Flood Insurance Program (NFIP) du gouvernement fédéral américain offre des primes réduites aux assurés qui modifient les structures pour éviter les dommages causés par les inondations. Le NFIP a également fixé des normes de construction résistantes aux inondations, impliquant des modifications telles que l’élévation des bâtiments au-dessus du niveau d’inondation, l’utilisation de matériaux résistants aux inondations et la garantie que les fondations des maisons sont bien ancrées au sol. Les maisons construites pour répondre à ces normes subissent chaque année près de 80 % de dégâts en moins par les inondations par rapport à celles qui ne s’y conforment pas.

Les inondations, en particulier les crues soudaines, sont difficiles à prévoir, il est donc temps d’obtenir une couverture contre les inondations le plus tôt possible, car les politiques mettent 30 jours pour entrer en vigueur. Vous paierez probablement des primes inférieures si vous avez effectué des améliorations résistantes aux inondations.