Crues soudaines : astuces et conseils incontournables pour protéger votre maison

Les crues soudaines font l’actualité pratiquement chaque année, mais vous serez peut-être surpris d’apprendre que la FEMA classe les inondations comme la catastrophe la plus courante et la plus coûteuse aux États-Unis et note qu’elles peuvent se produire n’importe où. Le National Weather Service définit les crues soudaines comme une inondation causée par des précipitations excessives sur une période d’environ six heures. De telles inondations peuvent être accompagnées de torrents d’eau tumultueuse qui peuvent détruire tout sur leur passage. Ils se caractérisent également par une vitesse intense.
Connaissez-vous votre risque ? La protection commence par une évaluation des risques qui révèle tout ce que vous devez faire à l’avance pour protéger votre maison des crues soudaines. Parmi les choses les plus importantes à connaître figurent la zone inondable de votre propriété et « l’élévation de base des crues », que vous pouvez consulter auprès du centre de service de cartes d’inondation en ligne de la FEMA. L’élévation de base des crues fait référence au niveau d’eau de crue attendu lors d’une crue avec une probabilité de 1 % de se produire au cours d’une année donnée. Vous pouvez trouver des outils, des applications et des entreprises commerciales supplémentaires qui évaluent les risques d’inondation en ligne. Il est également conseillé d’interroger les dirigeants communautaires et les voisins sur l’historique des inondations dans votre région, comme la fréquence des inondations et le niveau de l’eau atteint. La collecte de ces données est l’un des moyens importants de préparer votre maison à une crue soudaine avant qu’il ne soit trop tard. Une fois que vous aurez une meilleure idée de votre risque, vous pourrez prendre des décisions plus judicieuses concernant la mise en œuvre d’astuces et de conseils pour protéger votre maison.
Obtenir une assurance contre les inondations
Vos premières questions portent probablement sur la façon de déterminer si vous avez besoin d’une assurance contre les inondations pour votre maison. Bien entendu, l’assurance ne protégera pas votre maison contre une crue soudaine, mais elle vous indemnisera pour les dommages. Étant donné que la plupart des assurances habitation ne couvrent pas les inondations et que même les propriétés statistiquement présentant un faible risque d’inondation ne sont pas à l’abri du danger d’inondation, il est sage de souscrire une assurance contre les inondations. Selon les données de la FEMA, les réclamations pour inondations des propriétaires dont la propriété se trouve en dehors des zones à haut risque représentent plus de 25 % des réclamations pour inondations. Il suffit d’environ un pouce d’eau pour causer des milliers de dollars de dégâts, vous ne voudrez donc pas être pris de court. Sous certaines conditions, comme la détention d’un prêt hypothécaire garanti par le gouvernement fédéral, l’assurance contre les inondations est même obligatoire.
Le National Flood Insurance Program (NFIP) du gouvernement fédéral américain offre des primes réduites aux assurés qui modifient les structures pour éviter les dommages causés par les inondations. Le NFIP a également fixé des normes de construction résistantes aux inondations, impliquant des modifications telles que l’élévation des bâtiments au-dessus du niveau d’inondation, l’utilisation de matériaux résistants aux inondations et la garantie que les fondations des maisons sont bien ancrées au sol. Les maisons construites pour répondre à ces normes subissent chaque année près de 80 % de dégâts en moins par les inondations par rapport à celles qui ne s’y conforment pas.
Les inondations, en particulier les crues soudaines, sont difficiles à prévoir, il est donc temps d’obtenir une couverture contre les inondations le plus tôt possible, car les politiques mettent 30 jours pour entrer en vigueur. Vous paierez probablement des primes inférieures si vous avez effectué des améliorations résistantes aux inondations.
Assurez-vous que l’excès d’eau a un endroit où aller qui n’est pas votre maison.
Anticipant qu’une crue soudaine pourrait affecter votre région, mettez en œuvre des stratégies pour détourner l’eau de votre maison. En cas d’inondation soudaine, aucune de ces tactiques ne suffira peut-être pas à protéger votre maison, mais déployées ensemble, elles augmenteront votre protection. Installez un ou plusieurs barils de pluie pour collecter les eaux de ruissellement du toit provenant de vos descentes pluviales et réduire les inondations. (En bonus, vous pourrez également découvrir des façons astucieuses de réutiliser l’eau de pluie autour de votre maison et de votre jardin).
Assurez-vous que les descentes pluviales, les gouttières, les fossés de drainage et les égouts pluviaux sont nettoyés des débris trois fois par an afin que l’eau s’écoule librement et loin de votre maison. Assurez-vous que les descentes pluviales s’écoulent de votre maison en les prolongeant de 6 à 10 pieds.
Dans quelle mesure l’eau s’écoule-t-elle de votre propriété ? S’il s’accumule et ne s’écoule pas bien, vous devrez peut-être vous assurer que votre terrain est nivelé sur une pente de 10 à 15 pieds loin de votre maison, afin que l’eau s’écoule. Remplissez toutes les zones creuses. Envisagez de convertir toutes les surfaces pavées imperméables en zones qui absorberont l’eau. Par exemple, vous pourriez convertir un trottoir menant à votre entrée principale en un chemin recouvert de paillis. Les rigoles (fossés peu profonds) et les jardins pluviaux peuvent également être une solution pour détourner l’eau.
Empêcher l’eau de pénétrer dans votre maison lors d’une inondation
Garder l’eau loin de votre maison depuis l’extérieur est un moyen de la protéger d’une crue soudaine, mais vous pouvez également apporter des modifications à la maison elle-même. Assurez-vous, par exemple, que les fondations de votre maison sont scellées et utilisez du ciment ou du mortier hydraulique et du calfeutrage à maçonnerie pour combler les interstices. C’est également une bonne idée de faire inspecter votre fondation chaque année pour déceler tout problème. L’application d’une membrane imperméable sur vos fondations est une option intelligente pour la protection contre les inondations.
Il est également possible d’imperméabiliser votre sous-sol, en s’attaquant aussi bien aux murs intérieurs qu’extérieurs. Si vous engagez un professionnel, le coût de l’imperméabilisation d’un sous-sol n’est pas bon marché : 3 000 $ à 7 000 $ en moyenne, plus le coût de réinstallation ou de remplacement des finitions que les professionnels retirent dans le cadre du projet. L’imperméabilisation du sous-sol peut impliquer la réparation de trous et de fissures intérieurs et extérieurs, l’application d’un scellant imperméable sur les murs et le sol, des barrières contre l’humidité et l’étanchéité des fenêtres et des portes. Les systèmes de drainage sont également souvent considérés comme faisant partie de l’imperméabilisation des sous-sols.
Soyez prêt à évacuer l’eau de crue si elle pénètre dans votre maison
Malgré tous vos efforts pour empêcher les eaux de crue de pénétrer dans votre maison, vous devrez envisager des stratégies pour les évacuer si elles pénètrent. Votre première ligne de défense est généralement une pompe de puisard, qui utilise des capteurs pour détecter la montée des eaux, pompera les eaux souterraines et les éloignera de votre maison. Envisagez une pompe de puisard avec une batterie de secours alimentée par batterie ou par eau au cas où une inondation couperait l’électricité. Découvrez ce qu’il faut savoir avant d’acheter une pompe de puisard.
Vous pouvez également envisager un drain français ou un système de drain domestique similaire. Les deux systèmes fonctionnent en collectant l’eau via des tuyaux de drainage et en l’évacuant, évitant ainsi les zones saturées ou les dommages structurels. Les drains français sont installés plus profondément dans le sol et sont moins coûteux à installer. Il est préférable d’installer les systèmes de drains lors de la construction initiale de la maison. Les bouches d’aération peuvent également aider à protéger votre maison en cas de tempête. Les petites ouvertures permanentes dans les murs de fondation sont conçues pour permettre aux eaux de crue de circuler dans les espaces clos, notamment les vides sanitaires et les garages. Leur plus grande contribution à la protection de votre maison en cas d’inondation est de soulager l’accumulation de pression d’eau qui peut envoyer l’eau s’écraser à travers les murs et les fondations de la maison. Cette pression hydrodynamique est particulièrement présente dans les crues éclair en raison de leur vitesse.
Bien qu’elle n’évacue pas l’eau de votre maison, l’élévation est souvent utilisée pour protéger les maisons, des structures entières étant élevées au-dessus du niveau d’inondation. Plus courante est la pratique consistant à élever les services publics, tels que les boîtes à fusibles et les disjoncteurs et les systèmes CVC, à au moins un pied au-dessus du niveau d’inondation.