Pourquoi les propriétaires potentiels pourraient envisager d’acheter une nouvelle construction en 2026

Dans tout marché, les forces de l’offre et de la demande finissent par équilibrer les règles du jeu. Cependant, alors que les propriétaires américains de nombreuses régions ont besoin d’un revenu à six chiffres rien que pour s’offrir une maison, le problème n’est pas l’offre, mais plutôt la rareté des options abordables. Si les maisons ne sont tout simplement pas abordables pour la plupart des acheteurs, il n’y a aucune demande pour elles. Comme l’explique Joel Berner, économiste principal de Realtor.com, dans une récente analyse de marché, « la plus grande source de pression sur les constructeurs, qui est également le principal frein au marché de la revente, est la faible demande des acheteurs. » Il a poursuivi en expliquant : « Les taux hypothécaires obstinément élevés, combinés à la hausse du coût de la vie et à une grande incertitude économique, rendent les acheteurs potentiels de maison réticents à acheter et plus exigeants en matière de bonnes affaires. »

Bien que la performance des marchés régionaux varie, les niveaux de stocks de certains constructeurs d’habitations sont à leur plus haut niveau depuis 2010. Dans le même temps, les constructeurs sont également confrontés à des défis tels que les droits de douane sur les importations de bois d’œuvre et les pénuries de main-d’œuvre. « En réponse, les constructeurs réduisent les prix et offrent des incitations attractives aux acheteurs pour inciter les acheteurs à les choisir plutôt que les vendeurs de maisons existantes », note Berner. « C’est une excellente nouvelle pour les acheteurs qui peuvent trouver des offres exceptionnelles sur des maisons nouvellement construites en ce moment, mais cela indique également probablement que l’activité de nouvelle construction ralentira dans les années à venir, à mesure que les marges bénéficiaires des constructeurs seront encore plus réduites. » Avec des changements futurs comme ceux-ci attendus et de fortes indications selon lesquelles la réforme du marché du logement sera probablement une priorité en 2026, il n’y a peut-être pas de meilleur moment que le présent pour acheter une maison et profiter des avantages d’une nouvelle construction.