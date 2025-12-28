La direction compte dans la conception de la maison, ces inconvénients expliquent pourquoi

L’orientation de votre maison, ou la direction à laquelle elle fait face, ne peut pas être modifiée une fois construite, mais si vous construisez une nouvelle maison, l’orientation compte. Les coûts énergétiques et l’habitabilité sont directement liés à l’orientation, c’est donc une considération importante lors de la phase de planification. Des maisons qui tournent littéralement pour faire face au soleil lorsqu’il fait froid dehors ou qui tournent le dos lorsque l’apport solaire rend le salon trop chaud sont disponibles, mais elles sont rares et tout le monde ne veut pas vivre dans une maison qui bouge. Les coûts d’exploitation, l’habitabilité et la durabilité sont les principales considérations pour orienter une maison une fois le terrain choisi. Il existe des variables mineures lorsqu’il s’agit de choisir l’orientation de votre maison, mais en général, les maisons exposées au soleil peuvent économiser jusqu’à 40 % sur les coûts de chauffage. Cela signifie que les inconvénients d’une mauvaise orientation comprennent principalement des coûts de services publics plus élevés afin de maintenir la température intérieure à un niveau confortable et une augmentation des dommages possibles dus à la neige et à la glace.

La conception solaire passive utilise des éléments tels que l’orientation d’une maison, l’aménagement paysager, la taille et l’emplacement des fenêtres et l’isolation pour réduire les coûts énergétiques. Même si votre maison n’est pas orientée dans la direction optimale, vous pouvez atténuer certains inconvénients, économiser de l’argent et augmenter le confort en intégrant des améliorations de projets écologiques dans votre maison existante. Orienter votre maison de manière à ce qu’elle soit face au soleil vous permet de réduire vos coûts de chauffage en profitant de l’augmentation gratuite de la température qu’offre le soleil. Les coûts de refroidissement sont gérés par un ensemble de techniques qui bloquent le soleil ou réduisent ses effets. Idéalement, une maison chauffée ou refroidie selon ces principes dispose d’un moyen de distribuer l’air intérieur via des ventilateurs ou des soufflantes, mais même avec une maison parfaitement orientée, il y aura des moments où vous bénéficierez d’une pompe à chaleur pour compléter le chauffage et la climatisation.