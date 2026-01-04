Hyundai émet un rappel de véhicules rares basés sur la couleur

Vous avez entendu parler de rappels pour défauts dangereux, pièces détachées et possibilité d’incendie moteur. Mais la couleur d’une voiture n’est pas une raison suffisante pour la rappeler, n’est-ce pas ? Faux. Parfois, la couleur d’un véhicule peut avoir un impact négatif sur la visibilité. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vient d’annoncer un rappel Hyundai argent pour cette raison.

Pourquoi Hyundai rappelle-t-il des véhicules argentés ?

Selon le mémoire, les véhicules Hyundai argentés qui font partie du rappel ont un problème avec leurs fonctions de freinage automatique. Le rapport explique que « le radar de virage Highway Drive Assist (HDA) peut détecter à tort un autre véhicule, ce qui peut entraîner un freinage soudain et involontaire pendant la conduite ».

Cela n’arrive qu’aux véhicules argentés, et cela est dû à la façon dont la lumière se reflète sur la peinture. La NHTSA indique que « pour les véhicules de couleur extérieure Savile Silver, les signaux radar des coins avant peuvent se refléter sur le contenu en aluminium de la peinture argentée du couvercle du pare-chocs et passer à travers le faisceau du pare-chocs avant. »

C’est un problème car les signaux indiquent comment ces voitures savent freiner lorsque le conducteur utilise la fonction HDA. Lorsque les signaux se reflètent sur le pare-chocs, ils « peuvent être enregistrés comme un objet dans la voie opposée et peuvent potentiellement affecter le fonctionnement de l’assistance à la conduite sur autoroute (HDA). » Et, comme vous le savez sans doute, « un freinage brusque et involontaire augmente le risque d’accident ».

Quels véhicules Hyundai font partie de ce rappel ?

Selon le dossier de la NHTSA, près de 500 véhicules Hyundai sont concernés par ce rappel, répartis dans les pays suivants :

Genèse G90 2023

Genèse G90 2024

Genèse G90 2025

Genèse G90 2026

Contrairement à la plupart des rappels, qui ne précisent que les modèles et les années, celui-ci examine de plus près la couleur de peinture du modèle et les années en question. Donc, si vous possédez une Genesis G90 2023 noire ou bleue, par exemple, tout va bien. Le rappel s’applique uniquement aux véhicules argentés.

Si vous possédez une Genesis argentée et craignez qu’elle fasse partie du rappel, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Hyundai enverra des lettres aux propriétaires fin janvier 2026. Si vous souhaitez le savoir plus tôt, vous pouvez rechercher votre numéro d’identification de véhicule (VIN) sur le site de la NHTSA.

Comment Hyundai va-t-il résoudre ce problème ?

Hyundai affirme que « les concessionnaires remplaceront gratuitement la poutre du pare-chocs avant ». L’entreprise rappelle également aux consommateurs qu’« il est conseillé aux propriétaires de ne pas utiliser la fonction Highway Drive Assist tant que la solution n’a pas été appliquée ».

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client Genesis au 844-340-9741. Le numéro de Hyundai pour ce rappel est 030G et le numéro NHTSA pour ce rappel est 25V833000.

