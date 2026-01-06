Dites adieu à votre valeur de revente : la tendance 2025 que les acheteurs en ont assez de voir

Les fonctionnalités obsolètes ne doivent pas nécessairement définir votre maison. Avant d’apporter des changements majeurs, tenez compte de votre calendrier de vente. Si vous envisagez de vendre dans un an ou deux, vous souhaiterez peut-être commencer à investir dans des changements dès maintenant avant de commencer à visiter la maison. Cependant, si vous envisagez de vendre dans quelques années, adaptez vos choix de conception à votre foyer jusqu’à ce que vous envisagiez réellement de le mettre en vente.

Si vous avez des carreaux entièrement blancs qui tapissent votre cuisine ou votre salle de bain, pensez aux tendances 2026 en matière de carreaux de salle de bains, comme les carreaux peints à la main, pour une mise à jour abordable qui enthousiasme les acheteurs. Au lieu de démolir votre cuisine et d’investir dans un travail de carrelage coûteux, tout ce dont vous avez besoin c’est d’un peu de peinture et d’imagination. Vous pouvez bricoler vos propres carreaux peints ou demander à un artiste de les peindre pour vous. La tendance des carreaux peints à la main apporte une touche artistique à l’espace sans nécessiter de rénovation majeure.

En ce qui concerne les métaux, essayez de remplacer les accents en acier inoxydable ou en chrome par du bronze ou du cuivre. Le ton mat et terreux fonde le design et apporte un élément naturel à la pièce qui évoque une sensation de confort.