Dites adieu à votre valeur de revente : la tendance 2025 que les acheteurs en ont assez de voir

Parfois, rénover votre maison en fonction des styles tendances peut s’avérer très rentable si vous envisagez de vendre dans un avenir proche. Malheureusement, cela signifie également qu’un mauvais choix de conception peut détruire votre valeur de revente si les acheteurs changent d’orientation. C’est le cas en 2026, alors que des experts comme Evan Clabots, directeur du design de Cozey, affirment que les propriétaires abandonnent les designs stériles comme tout blanc en 2025. En discutant des tendances en matière de design d’intérieur pour 2026, Clabot a déclaré : « Le look austère et semblable à une galerie qui a dominé la dernière décennie est enfin en train de disparaître. Les gens veulent à nouveau des maisons chaleureuses et personnelles » (via MarthaStewart.com).
Dans le passé, le look élégant, presque commercial, était populaire en raison de l’apparence de propreté, d’espace et de modernité. Cependant, les consommateurs et les designers s’accordent à dire que le confort est la vedette du salon en 2026. Cela signifie plus de couleurs, de textures et de designs artisanaux, et moins de « lignes épurées ». Les acheteurs recherchent des espaces plus personnels, faciles à entretenir et favorisant le bien-être général en 2026.
Tendances de conception stérile que les vendeurs de maisons devraient éviter en 2026
Les murs entièrement blancs et le carrelage étaient à la mode ces dernières années, mais plus maintenant. Les acheteurs de maison en ont assez de l’ambiance trop lumineuse et commercialisée des cuisines et des salles de bains entièrement blanches. Selon Hannah Jackson, agent immobilier de Coldwell Banker, les acheteurs décrivent les designs entièrement blancs comme « ennuyeux » et « donnant l’impression d’être dans une location » (par Apartment Therapy). De plus, ces conceptions n’ont l’air propres que tant qu’elles restent propres, ce qui signifie qu’un entretien plus régulier est nécessaire pour garder la zone exempte de taches.
Ne finissez pas tout avec du chrome ou de l’acier inoxydable. C’est une tendance de décoration intérieure que notre historien du design est heureux de laisser derrière lui en 2026. Les métaux chirurgicaux élégants et propres sont populaires depuis des décennies, mais dans les années 2020, ils dominaient bien plus que de simples appareils électroménagers. L’acier inoxydable a été utilisé pour les comptoirs, les étagères, les luminaires, la quincaillerie, etc., et franchement, c’est un peu écrasant. Trop de métal élégant peut donner l’impression que la zone ressemble plus à un hôpital ou à un laboratoire scientifique qu’à une maison.
Comment mettre à jour les conceptions stériles et récupérer la valeur de revente
Les fonctionnalités obsolètes ne doivent pas nécessairement définir votre maison. Avant d’apporter des changements majeurs, tenez compte de votre calendrier de vente. Si vous envisagez de vendre dans un an ou deux, vous souhaiterez peut-être commencer à investir dans des changements dès maintenant avant de commencer à visiter la maison. Cependant, si vous envisagez de vendre dans quelques années, adaptez vos choix de conception à votre foyer jusqu’à ce que vous envisagiez réellement de le mettre en vente.
Si vous avez des carreaux entièrement blancs qui tapissent votre cuisine ou votre salle de bain, pensez aux tendances 2026 en matière de carreaux de salle de bains, comme les carreaux peints à la main, pour une mise à jour abordable qui enthousiasme les acheteurs. Au lieu de démolir votre cuisine et d’investir dans un travail de carrelage coûteux, tout ce dont vous avez besoin c’est d’un peu de peinture et d’imagination. Vous pouvez bricoler vos propres carreaux peints ou demander à un artiste de les peindre pour vous. La tendance des carreaux peints à la main apporte une touche artistique à l’espace sans nécessiter de rénovation majeure.
En ce qui concerne les métaux, essayez de remplacer les accents en acier inoxydable ou en chrome par du bronze ou du cuivre. Le ton mat et terreux fonde le design et apporte un élément naturel à la pièce qui évoque une sensation de confort.