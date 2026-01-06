La couleur de cuisine tendance qui n’apporte rien à la valeur de votre maison

Les cuisines jaunes sont actuellement à la mode. En tant que nouvelle couleur incontournable des cuisines, le jaune transforme ces zones animées de la maison en espaces ensoleillés, joyeux et vibrants, tout en conférant une touche de nostalgie vintage. Même les célébrités ont pris le train en marche, avec l’actrice Eva Mendes peignant ses armoires de cuisine en jaune soleil, le chanteur Elton John optant pour des armoires de style champêtre dans une douce teinte citronnée avec des notes de vert, et l’acteur Josh Brolin colorant la majeure partie de sa cuisine dans différentes nuances de jaune.

Cependant, à moins que vous n’envisagiez pas de vendre votre maison de sitôt, il y a une bonne raison pour laquelle vous ne devriez même pas envisager de peindre votre cuisine dans une teinte audacieuse et beurrée. Cette couleur tendance n’est en aucun cas l’une des pires couleurs pour peindre la cuisine ; cela ajoute même de la personnalité à l’espace. Néanmoins, cela peut polariser les acheteurs potentiels. L’analyse des données de Zillow sur les couleurs de peinture pour différentes pièces de la maison a même révélé que les propriétés avec des cuisines jaunes ont tendance à recevoir des offres inférieures de la part des acheteurs à domicile – environ 3 915 $ de moins que les offres pour une maison standard, pour être exact.