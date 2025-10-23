Toyota rappelle plus de 50 000 voitures en raison de sièges défectueux et dangereux

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé le 7 octobre que près de 55 000 véhicules Toyota seraient rappelés en raison de rails de siège défectueux. Si le vôtre en fait partie, vous devrez prendre des mesures pour assurer votre sécurité et celle de vos passagers jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Pourquoi y a-t-il un rappel de Toyota ?

Le dossier de la NHTSA indique que le rappel de Toyota est dû à un problème avec les sièges. Plus précisément, « les rails des sièges de la deuxième rangée pourraient être mal soudés ». Les rails de siège sont un élément important de la sécurité des sièges de voiture. La NHTSA prévient que « des rails de siège mal soudés peuvent empêcher le siège de retenir adéquatement un occupant lors d’une collision, augmentant ainsi le risque de blessure ». Sans un système de retenue adéquat, un accident de voiture peut devenir assez compliqué. Les lois sur le port de la ceinture de sécurité existent pour une raison ; ils assurent la sécurité des conducteurs et des passagers. Si le siège ne peut pas faire son travail, la ceinture non plus.

Quels véhicules Toyota ont des rails de siège défectueux ?

Selon le dossier de la NHTSA, près de 55 000 véhicules Sienna hybrides 2025 figurent sur la liste. Si vous en possédez une, gardez un œil sur votre boîte mail. Toyota enverra la première série de lettres aux propriétaires fin novembre 2025. Une fois le remède établi, ils prévoient d’envoyer une deuxième série de lettres début décembre 2025.

Si votre véhicule présente ce problème, évitez autant que possible de conduire avec des passagers arrière jusqu’à ce que votre voiture soit réparée. Personne ne prévoit d’avoir un accident et vous ne voulez pas compter sur la chance pour assurer la sécurité de vos proches si vous êtes heurté par une autre voiture.

Comment Toyota réparera-t-il les véhicules rappelés ?

Le dossier de la NHTSA indique que « les concessionnaires remplaceront gratuitement les rails des sièges de la deuxième rangée ». Si vous êtes concerné par ce rappel, prenez votre rendez-vous de réparation dès que possible une fois qu’il sera disponible. Les sièges non sécurisés constituent un risque de conduite auquel vous ne voulez pas faire face. Ils constitueront un danger pour vos passagers et pourraient vous rendre plus anxieux en tant que conducteur ; ce qui peut rendre la conduite plus dangereuse.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client de Toyota au 1-800-331-4331. Si vous les appelez, expliquez que vous posez des questions sur les numéros de rappel 25TB12 et 25TA12. Le numéro NHTSA pour ce rappel est 25V668000.

