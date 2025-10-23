Pourquoi cet État américain est considéré comme le plus dangereux où vivre en 2025

De nombreux facteurs entrent en compte dans la mesure de la sécurité, mais les crimes violents viennent probablement à l’esprit en premier. En 2025, la Louisiane était juste derrière le petit Delaware en termes de nombre de fusillades dans des écoles pour 100 000 habitants, selon les données de la World Population Review. Le taux de fusillades de masse, de meurtres, d’agressions, de violences sexuelles, de toxicomanie, d’intimidation, de crimes haineux, de maltraitance des personnes âgées et de suicides sont également des facteurs importants en matière de sécurité personnelle. La Louisiane n’était pas le pire État dans lequel vivre en termes de sécurité personnelle (l’Alaska l’était), mais elle ne se classait toujours qu’au 38e rang.ème sur les 50 États.

Là où la Louisiane a vraiment échoué, c’est en matière de sécurité financière et de préparation aux situations d’urgence. La Louisiane se classe régulièrement parmi les dix États les plus pauvres en termes de revenu par habitant, selon la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis. L’enquête WalletHub a calculé la sécurité financière des résidents de chaque État en examinant les taux de pauvreté et de chômage, le taux de personnes non assurées, les taux de saisies, les cotes de crédit, la dette moyenne, les faillites, les factures d’énergie et d’autres données financières. Hélas, la Louisiane est arrivée dernière.

Il n’est pas surprenant qu’un État doté d’une faible sécurité financière ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour investir dans la préparation aux situations d’urgence, une catégorie dans laquelle la Louisiane se classe au 49e rang.ème. La préparation aux situations d’urgence comprend non seulement le nombre de forces de l’ordre, de pompiers et de techniciens médicaux d’urgence disponibles, mais également la capacité de réagir rapidement aux catastrophes climatiques majeures. Cela joue un rôle important dans le mauvais classement de la Louisiane, qui a connu plus que sa part d’ouragans et d’inondations. Il existe des moyens de préparer votre maison aux tempêtes tropicales et aux ouragans, mais si vous n’avez pas les moyens financiers de vous protéger, c’est difficile lorsque l’État n’a pas non plus les ressources nécessaires pour assurer votre sécurité.