Est-il légal de vendre une maison sans inspection ? Voici ce qu’il faut savoir

Que vous achetiez ou vendiez une maison, il ne faut pas longtemps avant que votre vie commence à tourner autour de la paperasse. Il n’est donc pas surprenant que certaines personnes pensent qu’il est logique de sauter une inspection de la maison, surtout si la maison semble en bon état et que la transaction est en cours. Pour les acheteurs anxieux qui sont impatients de conclure ou pour les vendeurs qui souhaitent maintenir la dynamique alors que les marchés commencent à s’effondrer, les inspections de maison peuvent sembler inutiles. Mais en sauter un ne consiste pas seulement à gagner du temps. Bien qu’il soit légal de vendre une maison sans inspection, c’est une idée terrible qui peut transformer une maison de rêve en un cauchemar coûteux.
Il y a plusieurs avantages à faire inspecter une maison avant la vente, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Une inspection professionnelle donne aux acheteurs une image réaliste de ce qu’ils achètent et donne aux vendeurs la possibilité de résoudre les problèmes ou de renégocier les offres avant qu’elles ne deviennent des ruptures de marché. Sans un tel système, les deux parties s’appuient sur des conjectures combinées à un niveau profond de confiance envers de parfaits inconnus.
Bien que légalement, rien n’empêche une maison de changer de mains sans inspection, il existe des exigences de divulgation obligatoires dans presque tous les États. Certains vendeurs répertorient délibérément leurs maisons « telles quelles » pour faire savoir aux acheteurs potentiels qu’ils devront eux-mêmes prendre en compte le coût des réparations nécessaires. Mais ils doivent quand même informer les acheteurs potentiels de tout défaut connu, comme des fuites sur le toit, des fissures dans les fondations ou des problèmes de parasites. Même si aucun inspecteur n’est impliqué pendant le processus d’achat, le fait de ne pas divulguer les problèmes peut entraîner de graves conséquences juridiques ultérieures, tant pour le vendeur que pour l’agent.
Une nouvelle loi d’État renforce l’importance des inspections de maisons
Alors que le marché immobilier décollait pendant la pandémie, de nombreux acheteurs ont renoncé aux inspections pour rendre leurs offres plus attrayantes aux yeux des vendeurs. Cette tendance a donné lieu à de graves cas de remords de la part des acheteurs lorsque des problèmes structurels majeurs, des dommages causés par les termites et d’autres problèmes cachés que les inspections sont censées détecter ont commencé à apparaître. Les problèmes ne coûtent pas seulement une fortune aux acheteurs. Les vendeurs peuvent également être exposés à des poursuites judiciaires si les divulgations ne mentionnent pas ces traitements fréquents contre les termites ou cette étrange fissure dans le sous-sol qui a été rapidement dissimulée avant qu’une annonce n’atteigne Zillow.
Chaque État a des lois différentes régissant les ventes de propriétés, depuis les processus de saisie jusqu’à la recherche de titres et aux exigences en matière d’actes. Le Massachusetts a récemment adopté une loi qui interdit aux vendeurs et aux agents d’accepter des offres subordonnées à la renonciation des acheteurs à l’inspection de la maison. Les deux parties au contrat immobilier standard du Massachusetts récemment révisé devront reconnaître que le droit de l’acheteur de procéder à une inspection de la maison ne peut être renoncé. Cela ne signifie pas que les acheteurs doivent subir une inspection, mais cela garantit leur droit à une inspection. Les nouvelles constructions sont exclues si un constructeur offre une garantie résidentielle d’un an, et les propriétés vendues aux enchères ou transférées entre membres de la famille sont exonérées.
Bien que certains estiment que la loi protège les acheteurs contre les ventes de maisons problématiques pendant les marchés chauds, d’autres pensent que cela est inutile étant donné que les tendances actuelles en matière de logement sont beaucoup moins compétitives en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation des stocks. Néanmoins, cela renforce un principe important que vous devriez prendre en compte lors de votre prochain déménagement. Sauter une inspection immobilière peut vous faire gagner un jour ou deux pendant le processus d’achat, mais cela pourrait vous coûter des années de regrets.