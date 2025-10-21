Ce décor pourrait nuire à la valeur de votre maison

Lorsque vous essayez de vendre votre maison, la présentation est primordiale. La façon dont vous choisissez de mettre en valeur votre maison affecte la façon dont les acheteurs potentiels la perçoivent. Elle joue donc un rôle clé dans votre capacité à la vendre pour toute sa valeur – ou à réaliser une vente. En fait, une mise en scène efficace avec des meubles et une décoration soigneusement choisis et disposés peut augmenter le prix de vente de votre maison jusqu’à 13 % par rapport à une mise en scène ignorée. D’un autre côté, faire de mauvais choix de décoration intérieure pour la mise en scène de votre maison pourrait avoir un impact négatif sur le prix de vente final. Une caractéristique courante qui pourrait détruire la valeur de votre maison est une décoration hautement personnalisée ou exagérée qui pourrait distraire les acheteurs potentiels – ou même les mettre mal à l’aise – et avoir un impact direct sur votre prix de vente.

L’un des exemples les plus courants et les plus dommageables est celui des têtes de cerf montées ou d’autres trophées de chasse. Bien que ces articles puissent refléter vos passe-temps ou passions personnels, de nombreux acheteurs pourraient les trouver rebutants ou intimidants. Un mur rempli de bois de cerf peut instantanément donner à un espace une sensation de niche plutôt qu’invitant, repoussant les acheteurs potentiels avant même qu’ils n’envisagent votre propriété.

Même des touches personnelles plus petites, comme des figurines de collection ou des œuvres d’art de vacances originales, peuvent avoir un effet similaire. Après tout, vous devriez décorer l’espace pour attirer les acheteurs potentiels, et non pour montrer vos goûts personnels. L’objectif est de créer une ambiance accueillante et de présenter un espace dans lequel les acheteurs peuvent se voir vivre, et un décor peu pertinent ne vous y mènera certainement pas.