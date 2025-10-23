HGTV vient de révéler une toute nouvelle émission – et les fans de Property Brothers vont l’adorer

Pendant près d’une décennie, les passionnés de rénovation domiciliaire ont été ravis de voir les jumeaux Drew et Jonathan Scott acheter et transformer complètement des immeubles à rénover dans leur émission phare, « Property Brothers ». Aujourd’hui, les frères sont de retour avec une toute nouvelle émission : « Property Brothers : Under Pressure ». Dans une publication conjointe sur Instagram avec HGTV annonçant la nouvelle série, les frères Scott ont déclaré : « Nous guiderons les propriétaires à travers les défis émotionnels et financiers qui accompagnent le plus gros achat de leur vie. Nous serons présents pour chaque étape du voyage, de l’achat à la rénovation et, bien sûr, au design. J’ai hâte que vous le voyiez tous ! »

L’émission devrait être diffusée sur HGTV en 2026, mais au moment de la rédaction de cet article, aucune date de sortie spécifique n’a été annoncée. Même si cette nouvelle série prend un angle différent, les fans peuvent toujours s’attendre à tout le charme, les plaisanteries pleines d’esprit et les conseils d’experts qui font la réputation des frères. Quant aux acheteurs de maison qui figureront dans la nouvelle série, ils recevront toutes sortes d’aide dans le domaine immobilier, comme des améliorations qui augmenteront la valeur d’une maison, selon Property Brothers.