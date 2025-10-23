HGTV vient de révéler une toute nouvelle émission – et les fans de Property Brothers vont l’adorer

Pendant près d’une décennie, les passionnés de rénovation domiciliaire ont été ravis de voir les jumeaux Drew et Jonathan Scott acheter et transformer complètement des immeubles à rénover dans leur émission phare, « Property Brothers ». Aujourd’hui, les frères sont de retour avec une toute nouvelle émission : « Property Brothers : Under Pressure ». Dans une publication conjointe sur Instagram avec HGTV annonçant la nouvelle série, les frères Scott ont déclaré : « Nous guiderons les propriétaires à travers les défis émotionnels et financiers qui accompagnent le plus gros achat de leur vie. Nous serons présents pour chaque étape du voyage, de l’achat à la rénovation et, bien sûr, au design. J’ai hâte que vous le voyiez tous ! »
L’émission devrait être diffusée sur HGTV en 2026, mais au moment de la rédaction de cet article, aucune date de sortie spécifique n’a été annoncée. Même si cette nouvelle série prend un angle différent, les fans peuvent toujours s’attendre à tout le charme, les plaisanteries pleines d’esprit et les conseils d’experts qui font la réputation des frères. Quant aux acheteurs de maison qui figureront dans la nouvelle série, ils recevront toutes sortes d’aide dans le domaine immobilier, comme des améliorations qui augmenteront la valeur d’une maison, selon Property Brothers.
À quoi s’attendre de Property Brothers : sous pression
Actuellement, la nouvelle série compte 14 épisodes et se concentrera sur les acheteurs qui hésitent à appuyer sur la gâchette pour acheter une nouvelle maison. Après avoir aidé les acheteurs à résoudre leurs problèmes d’engagement, à naviguer dans le monde complexe de l’immobilier et à acheter une maison, le salon se concentrera sur le processus de rénovation. C’est ici que les frères peuvent opérer leur magie de la rénovation et transformer les propriétés en maisons de rêve pour chaque acheteur.
Si les épisodes les plus inspirants de « Property Brothers » vous ont ému, alors cette nouvelle émission ne manquera pas de susciter quelques sentiments parmi les téléspectateurs. Si vous êtes prêt à voir quelles tendances dépassées les Property Brothers jurent qu’elles ruinent l’ambiance de votre maison, alors marquez vos calendriers pour 2026. Pour une date de sortie plus précise, gardez un œil sur le site Web de HGTV et sur les comptes de réseaux sociaux de Drew et Jonathan.