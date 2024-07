Tirez-vous le meilleur parti de votre lave-vaisselle ?

Depuis que les lave-vaisselle existent, les gens se disputent sur la meilleure façon de les utiliser.

À quelle fréquence faut-il faire fonctionner un lave-vaisselle ? Doit-il être entièrement chargé avant de le faire fonctionner ? Et comment le nettoyer ?

Soyez rassuré, cet article vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti de votre lave-vaisselle, de la préparation de votre vaisselle pour le lavage aux articles inhabituels que vous pouvez jeter dans votre prochaine charge.

Comment tirer le meilleur parti de votre lave-vaisselle

Suivez ces conseils pour réduire votre facture d’eau et diminuer l’impact environnemental de votre vaisselle.

Ne l’exécutez que lorsqu’il est plein (mais pas trop plein)

Lorsque vous commencez à manquer d’assiettes, il est naturel de faire fonctionner le lave-vaisselle, même s’il n’est pas encore complètement chargé. La technologie du lave-vaisselle est devenue si efficace et respectueuse de l’environnement que certaines entreprises recommandent de le faire fonctionner « quand vous le souhaitez ».

Mais ce n’est pas tout.

Oui, ces lave-vaisselle modernes sont bien plus efficaces que leurs prédécesseurs et bien meilleurs que le lavage à la main de la vaisselle. Et oui, surcharger votre vaisselle réduira la capacité du lave-vaisselle à la nettoyer correctement, gaspillant ainsi de l’eau et de l’argent.

Cependant, faire fonctionner le lave-vaisselle en entier pour quelques articles seulement est toujours plus gaspilleur que de faire fonctionner une charge complète. Essayez de trouver un juste milieu pour que le lave-vaisselle soit assez plein, mais que l’eau et le détergent puissent facilement atteindre chaque article.

Conseil de pro : découvrez ici comment installer un lave-vaisselle et évitez les erreurs les plus courantes lors de son installation.

Ne pré-rincez pas votre vaisselle

Oui, vous m’avez entendu !

Même si de nombreux utilisateurs continuent de rincer leur vaisselle (nous avons même recommandé un rinçage léger), les dernières données suggèrent que nous devrions arrêter.

Les lave-vaisselle modernes sont équipés de filtres alimentaires et la plupart des détergents contiennent des enzymes qui décomposent les particules alimentaires. Cela signifie, selon Winnie Yang, ancienne rédactrice en chef de Wirecutter, que tout ce que vous avez à faire avant de charger la vaisselle est de « gratter autant que possible pour la jeter à la poubelle ou au compost ». Après tout, faire couler toute cette eau d’évier pour éliminer chaque particule de nourriture de votre vaisselle augmentera votre facture d’eau.

Le fabricant d’appareils électroménagers Duerden encourage également l’approche sans rinçage, en recommandant le détergent pour lave-vaisselle Finish pour le meilleur pouvoir de nettoyage enzymatique.

Chargez-le correctement

Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

Contrairement à la croyance populaire, il existe une bonne façon de charger un lave-vaisselle. Assurez-vous que les tasses, verres, mugs et petits bols sont tous placés dans le panier supérieur, et les assiettes et les grands bols dans le panier inférieur. Tout ce qui se trouve dans le panier inférieur doit être orienté vers l’intérieur pour que le détergent et l’eau puissent l’atteindre correctement.

Avant votre prochain chargement, consultez notre analyse détaillée des erreurs de chargement du lave-vaisselle.

Nettoyez-le régulièrement

Nettoyer votre lave-vaisselle vous permettra d’éviter les odeurs, les problèmes d’évacuation et, bien sûr, la vaisselle sale. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du vinaigre et/ou du savon à vaisselle. N’oubliez pas de porter une attention particulière aux accoudoirs, au rebord de la porte et au filtre. Et consultez toujours le manuel de votre lave-vaisselle avant de procéder au nettoyage.

Si vous utilisez environ une charge par jour, votre lave-vaisselle doit être nettoyé « tous les 30 jours », selon Bree Lemmen, responsable de la marque de cuisine Whirlpool, interrogée par Today.com.

Ajuster le PSI

Si vous voulez vraiment vous assurer que votre lave-vaisselle fonctionne aussi efficacement que possible, vérifiez la pression de l’eau en livres par pouce carré (psi). Selon la société de filtration et d’électroménager Danamark, la plupart des lave-vaisselle commerciaux n’ont besoin que de 20 psi pour nettoyer correctement la vaisselle.

« Si la pression dépasse 25 psi, il se peut que la machine utilise plus d’eau que nécessaire », explique l’entreprise.

Pour vérifier correctement la pression de votre eau, regardez le manomètre sur la conduite d’arrivée d’eau. Si vous n’en avez pas, un professionnel peut vous en installer un.

Lavez plus que de la vaisselle

Enfin, vous pouvez utiliser votre lave-vaisselle pour nettoyer d’autres objets ménagers. Ajoutez-y des pots en terre cuite, des peignes, des grilles d’aération, des éponges et des jouets pour bébé. N’oubliez pas de consulter notre liste complète des gadgets qui peuvent être mis au lave-vaisselle.