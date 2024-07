Amazon Prime Day est arrivé ! Voici les offres qui valent votre argent

Oui, vous avez bien entendu, c’est officiellement Amazon Prime Day ! L’événement de soldes d’été se déroule du 16 au 17 juillet 2024, avec des remises allant jusqu’à 80 % sur la maison, la pelouse et le jardin, et sur presque toutes les catégories de produits proposées par Amazon. Nous avons fait le sale boulot et trouvé les meilleures offres pour vous. Ci-dessous, retrouvez nos offres préférées sur Bricoleur familial-des articles approuvés allant des offres Prime Day sur les outils, les matelas et les appareils domestiques intelligents. À vos marques, prêts, magasinez !

Qu’est-ce qu’Amazon Prime Day ?

Amazon Prime Day est l’événement d’économies le plus important de l’année, rivalisant avec le Black Friday et le Cyber ​​Monday. En été, les offres Prime Day incluent des produits et des marques qui sont rarement soldés dans presque toutes les catégories d’achats sur le site. Que vous recherchiez le meilleur foyer d’arrière-courun nouveau machine à laver et sèche-linge ou des économies sur les produits essentiels outilsces soldes d’été ont tout ce dont vous avez besoin, et bien plus encore.

Quand est Amazon Prime Day 2024 ?

Amazon Prime Day aura lieu les 16 et 17 juillet 2024. Comme les soldes d’été de l’année dernière, l’événement durera 48 heures et comprendra des économies sur les marques approuvées par Family Handyman. Comme il ne dure que deux jours, les acheteurs doivent se procurer leurs trouvailles préférées dès que possible avant la fin de l’offre, sinon les remises les plus importantes seront perdues. vendu!

Les meilleures offres Amazon Prime Day

Avec autant d’offres à choisir en si peu de temps, les soldes du Prime Day peuvent être écrasantes. Pour vous aider, nous avons sélectionné nos offres préférées aux prix les plus bas de l’année, afin que vous puissiez faire vos achats efficacement et profiter des meilleures économies sur les marques que nous aimons.

Découvrez nos offres préférées ci-dessous et rendez-vous sur le Page des offres Amazon pour encore plus d’économies incroyables. Vous trouverez ci-dessous les trouvailles Amazon préférées de nos experts en shopping.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Ampoules LED intelligentes Philips Hue

Prix ​​de vente : 79,99 $ | Prix d’origine : 134,99 $ | Économies : 41 % de réduction

Si vous n’éclairez pas votre maison avec des ampoules intelligentes, c’est le signe qu’il faut passer à une version supérieure. Ces ampoules intelligentes Philips Hue les mieux notées bénéficient d’une réduction de 41 % pour Prime Day. Le pack comprend trois ampoules de 60 watts avec des paramètres de changement de couleur qui peuvent être facilement personnalisés via le téléphone et connectés aux appareils Alexa. J’ai récemment remplacé les ampoules ordinaires par ces lumières à changement de couleur Philips Hue. Non seulement vous pouvez les régler sur différentes couleurs allant de quelque chose de sombre comme le bleu ou le violet au blanc classique, mais vous pouvez également régler une minuterie pour que les lumières s’allument et s’éteignent chaque jour.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Système de filtration d’eau de comptoir

Prix ​​de vente : 79,98 $ | Prix d’origine : 119,99 $ | Économies : 33 % de réduction

Vous souhaitez améliorer le système de filtration d’eau de votre maison en toute simplicité ? Ce système de filtration d’eau de comptoir Brita est la solution, et il n’y a jamais eu de meilleur moment pour le faire maintenant que ce modèle est actuellement à 33 % de réduction. Moderne et compact, le distributeur électrique comprend un réservoir d’eau de neuf tasses et un filtre à bloc de charbon de six mois, réduisant les contaminants comme le plomb, le chlore et les microplastiques.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Caméra de sécurité sans fil Blink Outdoor 4

Prix ​​de vente : 99,99 $ | Prix d’origine : 259,99 $ | Économies : 62 % de réduction

L’une de nos trouvailles préférées du Prime Day d’Amazon concerne les offres sur les gadgets pour la maison intelligente et les appareils de sécurité domestique. Avec une réduction de 62 %, le Blink Outdoor 4 est l’offre Prime Day la plus remarquable de son genre. L’offre comprend trois caméras sans fil pour protéger le périmètre de votre maison. L’appareil Blink permet de surveiller facilement l’activité de votre maison via votre téléphone, par exemple lorsqu’un mouvement inhabituel est détecté, ou simplement de garder un œil sur les enfants ou les animaux domestiques dans la cour.

SHERI KAZ/BRICOLEUR FAMILIAL Achetez maintenant sur Amazon La petite machine verte de Bissell

Prix ​​de vente : 81,99 $ | Prix d’origine : 123,59 $ | Économies : 34 % de réduction

Investir dans un nettoyeur de tapis portable est un droit de passage lorsque vous avez des animaux domestiques. C’est un appareil indispensable pour éliminer les taches et les déversements sur les tissus d’ameublement coûteux. Amazon Prime Day est le meilleur moment de l’année pour réaliser des économies importantes sur les appareils de nettoyage robustes, y compris la bien-aimée Bissell Little Green Machine, actuellement à moins de 100 $. Notre revue de la Bissell Little Green Machine nous a époustouflés par sa capacité à restaurer les canapés blancs et à éliminer les taches d’animaux. Comme nous aimons le dire, cet outil est en fait une gomme magique pour les déversements et les taches. Ce produit Bissell est un véritable héros lorsque des dégâts se produisent.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Ensemble de canapés d’extérieur sectionnels

Prix ​​de vente : 614,99 $ | Prix d’origine : 699,99 $ | Économies : 12 % de réduction

Il n’est jamais trop tard pour acheter de nouveaux meubles de jardin, surtout lorsqu’ils sont en promotion, comme cet ensemble de jardin d’East Oak. Économisez 12 % sur l’ensemble canapé sectionnel à quatre places et table basse. Les coussins sont épais et lavables, ce qui ajoute une couche de confort supplémentaire pour une utilisation saison après saison.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Aspirateur robot à vidange automatique

Prix ​​de vente : 299,98 $ | Prix d’origine : 549,99 $ | Économies : 45 % de réduction

Si vous avez déjà eu envie d’acheter un aspirateur robot, c’est le moment d’investir. Avec une réduction de 45 %, c’est le meilleur prix que nous ayons vu pour l’iRobot Roomba i3. Non seulement il cartographie votre maison pour savoir quelles zones nécessitent le plus d’attention, mais c’est aussi un choix nécessitant peu d’entretien puisque vous n’avez pas besoin de vider le bac à poussière après chaque cycle de nettoyage.

MARY HENN/BRICOLEUR FAMILIAL Achetez maintenant sur Amazon Foyer sans fumée

Prix ​​de vente : 186,98 $ | Prix d’origine : 269,99 $ | Économies : 31 % de réduction

Le foyer East Oak est l’un de nos foyers à bois préférés disponibles sur Amazon. En tant que l’un des meilleurs foyers que nous ayons testés, il offre une expérience presque sans fumée en canalisant la fumée et les vapeurs vers le haut plutôt que vers l’extérieur. Notre examen du foyer East Oak a révélé que la forme trapézoïdale de ce modèle crée un feu plus chaud par rapport aux foyers cylindriques traditionnels. La structure en acier inoxydable est moderne mais intemporelle, que vous organisiez un feu de joie dans votre jardin ou que vous fassiez griller des guimauves. Achetez-le pendant qu’il est à 31 % de réduction pendant Amazon Prime Day pour la mise à niveau ultime de votre oasis de jardin.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Coupe-bordures et coupe-bordures deux en un

Prix ​​de vente : 55,30 $ | Prix d’origine : 79,99 $ | Économies : 30 % de réduction

Avec 30 % de réduction, c’est le moment idéal pour vous procurer notre coupe-bordures hybride préféré. En tête de notre liste pour sa polyvalence en tant que coupe-bordures et coupe-bordures, le coupe-bordures sans fil deux-en-un Black+Decker s’attaque aux mauvaises herbes et à l’herbe épaisses comme un pro. Le simple bouton rotatif et la bobine d’alimentation automatique facilitent les manœuvres et permettent de travailler dans le jardin en moins de temps.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Matelas hybride Queen

Prix ​​de vente : 255,54 $ | Prix d’origine : 477,99 $ | Économies : 47 % de réduction

Il va sans dire que le Prime Day d’Amazon est le meilleur moment de l’année pour moderniser votre mobilier de chambre, surtout lorsque ce matelas hybride queen est à 47 % de réduction. La couche de mousse à mémoire de forme en gel rafraîchissant est un rêve pour les dormeurs chauds, tandis que sa construction hybride est un choix judicieux pour les personnes souffrant de maux de dos.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Surmatelas en mousse à mémoire de forme

Prix ​​de vente : 30,09 $ | Prix d’origine : 42,99 $ | Économies : 30 % de réduction

Vous cherchez un surmatelas en mousse à mémoire de forme qui ne nécessite pas d’acheter un tout nouveau matelas ? Avec 30 % de réduction, ce surmatelas en mousse à mémoire de forme est un choix judicieux. La mousse à mémoire de forme infusée de gel vous garde au frais tout en ajoutant une couche moelleuse à votre matelas actuel. Votre enfant part à l’université ? Ce surmatelas fait toute la différence sur les lits de dortoir bon marché.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Nettoyeur de sol et de tapis Bissell CrossWave

Prix ​​de vente : 149,98 $ | Prix d’origine : 229,99 $ | Économies : 35 % de réduction

C’est la saison des soldes d’aspirateurs. En 2024, un modèle humide-sec est l’un des meilleurs aspirateurs que vous puissiez acheter, car il travaille plus dur pour nettoyer les sols en beaucoup moins de temps. Le nettoyeur de sols et de tapis Bissell CrossWave est l’un de nos favoris de longue date, car il peut aspirer et passer la serpillère en même temps. Alors que certains aspirateurs secs et humides ne sont compatibles qu’avec les sols durs, le Bissell CrossWave aspire également les tapis. Procurez-vous le combo aspirateur et serpillère deux en un pendant qu’il bénéficie d’une réduction de 35 % pour Prime Day.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Tapis à treillis

Prix ​​de vente : 99,99 $ | Prix d’origine : 407,99 $ | Économies : 75 % de réduction

Avec une réduction de 75 %, ce tapis est la meilleure offre de cette liste. Mesurant 8′ x 10′, cette taille est idéale pour les salons et les chambres à coucher où vous souhaitez ajouter un peu de confort ou de soutien. Le poil ras est idéal pour les zones à fort trafic où la durabilité est primordiale.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Sonnette vidéo Ring

Prix ​​de vente : 49,99 $ | Prix d’origine : 99,99 $ | Économies : 50 % de réduction

C’est le moment idéal pour renforcer la sécurité de votre maison avec une sonnette vidéo Ring, dont le prix est réduit de 50 % pendant Amazon Prime Day. Elle est équipée de fonctionnalités améliorées comme la possibilité de voir, d’entendre et de parler aux invités via un téléphone ou une tablette. De plus, vous recevrez des notifications lorsqu’un mouvement est détecté à la porte d’entrée. Vous pouvez également enregistrer des vidéos et les sauvegarder dans l’application Ring quand vous en avez besoin.

VIA LE MARCHAND Achetez maintenant sur Amazon Kit de planche à pagaie gonflable

Prix ​​de vente : 474,00 $ | Prix d’origine : 899,99 $ | Économies : 47 % de réduction

Équipé d’une pompe, d’un étui de transport, de pagaies, d’un siège et plus encore, ce kit de planche à pagaie gonflable est garanti d’impressionner lors de toutes les aventures aquatiques. La conception gonflable le rend facile à ranger hors saison – et ne vous y trompez pas, bien qu’il soit techniquement gonflable, les plus de 2 000 critiques cinq étoiles confirment qu’il est extrêmement durable et offre l’expérience ultime de la planche à pagaie debout ou assise. Achetez le kit pendant qu’il est à 33 % de réduction.

FAQ

Puis-je obtenir un abonnement Amazon Prime gratuit ?

Pour ceux qui ne sont pas actuellement abonnés à Amazon Prime, vous pouvez obtenir un essai gratuit de 30 jours pour participer à l’événement. Profitez également d’autres avantages réservés aux membres Prime, comme des émissions de télévision et des films Amazon exclusifs diffusés sur la chaîne Prime, ainsi que de la musique et des podcasts disponibles sur Amazon Music.

Quels détaillants proposent les meilleures alternatives au Prime Day ?

Il y a encore des choses incroyables Offres Amazon qui ne nécessitent pas d’abonnement. Bien que les offres Amazon Prime Day ne soient disponibles que sur le site d’Amazon, certains concurrents comme Walmart, Lowe’s et Target organisent leurs propres soldes concurrentes pendant le mois de juillet.