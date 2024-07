Combien coûte la location d’un Port-a-Potty ?

La première fois que j’ai loué des toilettes portatives, je travaillais comme directeur de production sur un tournage de clip vidéo. C’était une scène assez particulière, pleine de cow-boys mexicains tape-à-l’œil (vacher) des tenues et un paysage désertique à perte de vue. Tout allait bien jusqu’au moment de servir le déjeuner. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il ne fallait pas mettre de toilettes portatives à côté de la tente de restauration.

J’ai retenu la leçon ce jour-là. Sur des dizaines de tournages ultérieurs, j’ai apporté toutes sortes de toilettes portatives. Voici ce qu’il faut savoir si vous envisagez de louer des toilettes portatives pour un mariage, une fête, un chantier ou un autre événement.

Comment fonctionnent les toilettes portatives ?

La plupart d’entre nous connaissent les toilettes portatives de base : des toilettes à fosse avec un trou ouvert direct vers le réservoir de rétention des matières fécales. Mais il existe d’autres options pour les toilettes portatives (également appelées toilettes portatives ou pots à miel), en fonction de votre situation.

Les types de toilettes portatives comprennent :

Standard ou monoplace : Les plus économiques sont généralement équipées d’un urinoir d’angle et d’un désinfectant pour les mains. Parfois, elles comprennent également un lavabo.

Les plus économiques sont généralement équipées d’un urinoir d’angle et d’un désinfectant pour les mains. Parfois, elles comprennent également un lavabo. Double stalle : Des stands séparés pour hommes et femmes. Ils sont plus souvent loués pour des journées portes ouvertes et des événements d’entreprise.

Des stands séparés pour hommes et femmes. Ils sont plus souvent loués pour des journées portes ouvertes et des événements d’entreprise. Prime: Un peu plus grands que les cabines standard ou doubles, ils comprennent souvent un miroir, une étagère et/ou un cintre.

Un peu plus grands que les cabines standard ou doubles, ils comprennent souvent un miroir, une étagère et/ou un cintre. De luxe: Ils comprennent souvent un lavabo mains libres et des toilettes à chasse d’eau.

Ils comprennent souvent un lavabo mains libres et des toilettes à chasse d’eau. Conforme à l’ADA : Entrée accessible aux fauteuils roulants, espace intérieur plus grand, rampes et toilettes à hauteur ADA. Ces équipements sont également adaptés aux parents qui doivent accompagner leurs enfants. Certains disposent même d’une table à langer.

Entrée accessible aux fauteuils roulants, espace intérieur plus grand, rampes et toilettes à hauteur ADA. Ces équipements sont également adaptés aux parents qui doivent accompagner leurs enfants. Certains disposent même d’une table à langer. Remorques de toilettes : Elles ressemblent davantage à des salles de bains ordinaires. Elles sont disponibles avec différents niveaux de luxe, notamment des toilettes à chasse d’eau, des lavabos de style maison, la climatisation, l’éclairage et parfois des douches.

D’autres options pourraient inclure antigel et chauffages pour les temps très froids ; roues pour une mobilité plus facile ; lumières pour les événements en soirée ; et crochets de levage pour grues au cas où vous auriez besoin de le déplacer sur un chantier.

Les modèles sans eau courante utilisent souvent un désodorisant liquide bleu dans le réservoir de rétention pour conserver une odeur fraîche. Par le passé, ce désodorisant contenait du formaldéhyde, mais récemment, des alternatives plus respectueuses de l’environnement et de la santé ont été développées et déployées.

Tous les toilettes portatives doivent être nettoyées régulièrement et vidées par un camion de service ou vidées au magasin de location.

De combien de toilettes portatives ai-je besoin ?

En général, la société de location recommandera un montant approprié, en fonction du nombre de personnes présentes à l’événement et de sa durée.

Si vous organisez une fête d’anniversaire de trois heures dans votre jardin avec 20 personnes, vous n’en aurez probablement besoin que d’une seule. Mais si vous organisez une réception de mariage de six heures avec 200 invités, vous en aurez peut-être besoin de trois ou quatre. S’il s’agit d’un festival avec une forte consommation d’alcool, ce nombre pourrait encore augmenter pour éviter les files d’attente aux stands.

Les chantiers de construction ont leurs propres règles, édictées au niveau fédéral par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) des États-Unis. Elles exigent une toilette pour 15 employés, puis une autre pour 20 employés supplémentaires.

Mais sur les sites plus grands, il est courant d’avoir une toilette pour 10 employés, réduisant ainsi l’utilisation de chaque toilette pour maintenir une expérience plus propre. De plus, les autorités nationales et locales peuvent avoir des exigences supplémentaires pour les chantiers.

Combien coûte la location d’un pot portatif ?

Il est généralement plus cher de louer des toilettes portatives pendant l’été et dans les zones plus peuplées, car ces deux situations créent une demande plus élevée. Le prix dépend également de la durée de la location. La plupart des entreprises proposent des réductions pour les locations à la semaine ou au mois, par rapport aux locations pour un ou deux jours seulement.

Les prix varient considérablement, mais ils sont généralement compris entre 150 et 250 dollars par semaine pour une unité standard et jusqu’à plus de 1 000 dollars pour une remorque de toilettes de luxe. Vous devrez peut-être également payer des frais supplémentaires pour les services de livraison et de nettoyage/vidange.

Ai-je besoin d’un permis pour des toilettes portatives ?

Cela dépend des réglementations de votre état et de votre ville.

Si vous organisez une fête dans votre jardin ou sur une propriété privée, il y a de fortes chances que vous n’en ayez pas besoin. Si vous organisez votre fête dans un parc public, vous aurez peut-être besoin d’un permis pour l’événement et l’installation des toilettes portatives. Sur les chantiers, des permis sont souvent nécessaires, mais relèvent du permis de construire général.

À quelle fréquence les toilettes portatives doivent-elles être nettoyées/entretenues ?

Cela dépend du nombre de personnes qui l’utilisent, mais généralement une fois par semaine.

« Un service hebdomadaire comprend un nettoyage en profondeur, au cours duquel notre technicien videra les matières fécales et le liquide des toilettes, nettoiera l’intérieur de l’appareil avec un agent nettoyant, remplira les toilettes avec de l’eau et du désodorisant, et réapprovisionnera l’appareil », explique Taelor Preheim de PortaPros à Boise, dans l’Idaho. « N’ayez pas peur de demander la propreté des toilettes ! »



Comment puis-je être un bon intendant de toilettes portatives ?

N’oubliez pas qu’un WC portatif est un espace partagé comme n’importe quelle autre toilette publique. Il appartient à chacun d’être respectueux en le gardant propre pour les autres utilisateurs et le personnel de nettoyage.

« Dans notre secteur, il existe une certaine stigmatisation, qui est généralement liée à une blague », explique Preheim. « Une chose que j’aime rappeler aux gens, c’est que nos employés travaillent souvent de longues heures et sont fiers de savoir que les clients auront un endroit propre où aller. Le travail est exigeant, alors prenez un moment pour le faire. à partagez votre appréciation et laissez un avis. Cela a vraiment un impact !