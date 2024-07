Peut-on se débarrasser des mauvaises herbes avec des brûleurs de mauvaises herbes ?

Utilisés pour la première fois dans les années 1930 pour lutter contre les mauvaises herbes le long de nombreuses nouvelles routes américaines, les chalumeaux au propane ont trouvé une place permanente parmi les agriculteurs biologiques comme moyen de gérer les mauvaises herbes sans produits chimiques. Aujourd’hui, de nombreux propriétaires sont attirés par cette méthode de désherbage, qui nécessite peu d’effort physique et de temps. « Le désherbage à la flamme peut être une alternative efficace », explique Garrett Poshusta de The Grit and Polish.

Après des années passées à arracher, pulvériser et maudire les mauvaises herbes de ma propriété, j’ai finalement opté pour le brûlage des mauvaises herbes au propane et je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision. Découvrez ci-dessous tout sur les chalumeaux à mauvaises herbes avec les conseils de pro de Poshusta et Tim Thompson de Farm Learning with Tim Thompson sur YouTube.

Qu’est-ce qu’un chalumeau à mauvaises herbes ?

Un chalumeau à mauvaises herbes est constitué d’une longue baguette munie d’une poignée à une extrémité et d’une tête de brûleur à l’autre. La baguette est reliée à une source de propane liquide et s’allume au niveau de la tête du brûleur. Cela génère une chaleur intense et concentrée qui est ensuite dirigée vers les mauvaises herbes, tuant ainsi la croissance verte.

Les torches de désherbage sont disponibles dans différents styles pour diverses applications. Il existe des torches à tête unique destinées aux petits travaux et des configurations à plusieurs têtes pour les grands champs agricoles. Les baguettes peuvent avoir des poignées droites ou incurvées. Poshusta trouve les baguettes incurvées plus confortables à utiliser.

Combien coûte un chalumeau à désherber ?

Prévoyez de payer entre 30 et 250 dollars pour un chalumeau à désherber résidentiel. Les petits chalumeaux qui produisent des températures plus basses se situeront dans la partie inférieure de la fourchette de prix, tandis que les chalumeaux plus grands avec un réservoir de propane de taille normale et un système de mobilité coûteront beaucoup plus cher.

Le brûlage des mauvaises herbes est-il efficace ?

Oui, brûler les mauvaises herbes au propane peut faire partie d’un plan de gestion efficace. Les torches tuent facilement la croissance verte des mauvaises herbes, mais laissent parfois le système racinaire intact. Les mauvaises herbes vivaces et ligneuses plus résistantes peuvent repousser à partir de systèmes racinaires non perturbés. « Des applications répétées sont nécessaires », explique Thompson, « mais à terme, les racines s’épuisent et meurent en raison du traitement thermique continu. »

Les torches désherbantes sont particulièrement efficaces pour tuer rapidement les mauvaises herbes annuelles de 5 à 7,5 cm de haut. « Le chalumeau est plus efficace sur les petites mauvaises herbes à petites racines », explique Poshusta. « Une application fréquente et de faible intensité donnera les meilleurs résultats. »

Est-il sécuritaire de brûler les mauvaises herbes ?

Oui, mais certaines précautions doivent être prises.

Les chalumeaux à mauvaises herbes peuvent atteindre des températures de 2000 à 2250 degrés Fahrenheit. Pour éviter les brûlures, orientez toujours la tête du chalumeau dans la direction opposée à vous lorsque vous l’allumez et l’utilisez. « Soyez attentif à la direction de la flamme lorsque vous utilisez le chalumeau et n’oubliez pas que la pointe restera chaude pendant un certain temps après utilisation », explique Thompson. Portez toujours un pantalon long, une chemise à manches longues, des gants et des chaussures fermées pendant l’utilisation.

Pour éviter de déclencher un incendie par inadvertance, ne brûlez pas les mauvaises herbes par temps sec ou par temps venteux. Ayez toujours une source d’eau à portée de main pour éteindre les flammes indésirables. Pensez à brûler les mauvaises herbes après une pluie battante pour éviter de déclencher un feu de broussailles. « Assurez-vous qu’aucune interdiction de brûlage n’est en vigueur dans votre région et prenez des précautions pour éviter la propagation involontaire d’un incendie », conseille Poshusta.

Comment utiliser un chalumeau à mauvaises herbes

L’utilisation d’un chalumeau à mauvaises herbes est relativement simple, mais assurez-vous de suivre attentivement toutes les instructions du fabricant.

Avec toutes les valves fermées, connectez le chalumeau au réservoir de propane et ouvrez lentement la valve du réservoir. Ouvrez légèrement la valve du chalumeau et utilisez un allumeur à silex pour allumer le gaz au niveau de la tête du brûleur. Réglez la taille de la flamme à l’aide du bouton de commande du chalumeau.

Dirigez la tête du brûleur vers les mauvaises herbes que vous souhaitez éliminer, en restant à 10 à 15 cm au-dessus du sol. Appliquez la chaleur dans un mouvement de balayage sur les plantes jusqu’à ce qu’elles commencent à flétrir, puis passez à la zone suivante. « Il n’est pas nécessaire d’incinérer complètement les feuilles. Il suffit souvent de les faire flétrir », explique Poshusta.

Déplacez-vous lentement sur la zone, en appliquant de la chaleur sur toutes les mauvaises herbes visibles. « Plus les mauvaises herbes sont touffues, plus vous devez y aller lentement », explique Thompson. Pour faciliter l’utilisation avec des réservoirs de propane plus grands, utilisez un chariot pour déplacer l’appareil dans votre jardin au fur et à mesure.

Avantages et inconvénients du chalumeau à mauvaises herbes

Avantages

Un chalumeau au propane est une méthode rapide et peu coûteuse pour éliminer les mauvaises herbes sans utiliser de produits chimiques ni d’herbicides. « Les deux principaux avantages des chalumeaux chauffants sont les résultats instantanés (vous pouvez littéralement regarder les mauvaises herbes jaunir pendant que vous travaillez) et l’absence de produits chimiques toxiques », explique Thompson.

Sans la présence de produits chimiques ou de résidus, une fois brûlées, les plantes bénéfiques voisines peuvent rapidement remplacer les mauvaises herbes indésirables. Cette méthode évite également d’endommager les plantes voisines avec les excès d’herbicides.

« Les chalumeaux à désherber sont particulièrement utiles autour des patios, des trottoirs et d’autres surfaces en dur ou en gravier, car ils ne brûlent pas », explique Poshusta. Les mauvaises herbes qui poussent dans les fissures et les allées sont notoirement difficiles à arracher et peuvent également être facilement gérées avec un chalumeau au propane.

Les inconvénients

Bien qu’il s’agisse d’un excellent outil pour lutter contre les mauvaises herbes, le brûlage des mauvaises herbes au propane peut provoquer des incendies s’il n’est pas utilisé correctement ou dans des conditions trop sèches et venteuses. « Il faut faire attention à ne pas l’utiliser les jours où il y a un risque d’incendie », explique Thompson.

Bien que rapide et efficace, tuer définitivement les mauvaises herbes avec un chalumeau au propane nécessite souvent plusieurs traitements.

De plus, Poshusta souligne que même si cette méthode évite l’utilisation d’herbicides chimiques, elle nécessite de brûler des combustibles fossiles. « Elle ne fonctionne pas non plus bien lorsque les mauvaises herbes se trouvent à proximité d’autres plantes que vous souhaitez conserver », dit-il.

FAQ

Les torches désherbantes tuent-elles les racines ?

Cela dépend. « Différents types de mauvaises herbes peuvent réagir différemment à la brûlure. Certaines mourront complètement et d’autres repousseront à partir des racines et nécessiteront un autre cycle », explique Poshusta.

Est-il légal d’utiliser un chalumeau au propane ?

La légalité de la combustion des mauvaises herbes au propane peut varier en fonction des réglementations locales et nationales. Vérifiez toujours les lois et réglementations locales avant d’acheter et d’utiliser un chalumeau à mauvaises herbes.

À propos des experts

Tim Thompson est un éducateur agricole australien. Il anime Farm Learning with Tim Thompson sur YouTube pour donner aux gens les connaissances et les compétences nécessaires pour mieux gérer leurs terres. Il présente les meilleurs agriculteurs et praticiens qui partagent leurs compétences et testent de nouvelles idées et de nouveaux produits pour faciliter la vie à la ferme ou à la propriété familiale.

Garrett Poshusta est la moitié du duo mari et femme derrière The Grit and Polish, un site Web consacré aux tutoriels d'entretien, de rénovation et d'amélioration de la maison. Le couple rénove et loue des maisons depuis 2008.