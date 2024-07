Comment préparer une terrasse ancienne pour la repeindre

Introduction

Votre terrasse en bois a-t-elle connu des jours meilleurs ? La reteinture d’une terrasse ancienne est un moyen économique et facile à faire soi-même pour améliorer rapidement l’apparence de votre espace extérieur. Avec un peu d’huile de coude et quelques outils et produits de base, votre terrasse retrouvera son aspect neuf. J’adore reteinter les terrasses anciennes, car l’avant et l’après sont si gratifiants.

Nous allons ici nous concentrer sur la préparation d’une terrasse pour la teinture, notamment la réparation, le nettoyage et le ponçage. Lisez la suite pour découvrir des conseils utiles avec Rachel Otto de Fleury Lumber et Shayne Pancione de Pancione Painting Plus.

Pourquoi préparer votre terrasse avant de la reteindre ?

Une préparation minutieuse est essentielle lors de la re-teinture d’une terrasse. Contrairement à la peinture, la teinture doit pénétrer dans la surface du bois pour protéger la terrasse des dommages causés par l’eau et le soleil.

Une préparation adéquate permet d’éliminer les anciens revêtements, de nettoyer le bois et d’ouvrir les pores du bois pour absorber facilement la nouvelle teinture. Sans ces étapes, les nouvelles finitions peuvent se détériorer prématurément. « Si vous avez une terrasse ancienne et en mauvais état, prenez le temps de nettoyer le bois, de le faire briller et de le restaurer avant de le reteindre », explique Otto.