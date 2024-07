Les machines à laver à chargement frontal sont-elles meilleures que les machines à chargement par le haut ?

Yankees contre Red Sox. Ali contre Frazier. Chargeur par le haut contre chargeur par l’avant ?

Les grandes rivalités font monter la tension, et le débat sur les machines à laver ne fait pas exception. Pendant des décennies, les machines à chargement par le haut ont dominé le marché domestique. Pour utiliser une machine à chargement frontal, il fallait se rendre dans une laverie automatique. Mais après une réintroduction sporadique à la fin des années 1990, les machines à chargement frontal destinées à un usage domestique ont gagné en popularité ces dernières années.

Les passions sont à leur comble. Peut-être avez-vous possédé les deux, mais vous appréciez l’efficacité énergétique des laveuses à chargement frontal. Peut-être que les laveuses à chargement par le haut ont toujours fonctionné pour vous, alors pourquoi réparer ce qui ne l’est pas ?

Quelle est votre opinion ? Nous voulons le savoir ! Découvrez les avantages et les inconvénients de chaque option, puis votez dans notre sondage.

Les machines à laver à chargement par le haut sont meilleures

Si vous êtes né avant l’an 2000 et que vous possédiez une machine à laver chez vous, il s’agissait probablement d’une machine à chargement par le haut. Aujourd’hui encore, les machines à chargement par le haut traditionnelles et à haute efficacité (HE) sont les modèles de lave-linge les plus populaires.

Familiarisées, fiables et abordables, les machines à laver à chargement par le haut sont très appréciées des consommateurs américains. Voici quelques raisons pour lesquelles :

Des cycles plus courts

Selon Consumer Reports, les machines à chargement par le haut traditionnelles ont généralement des cycles plus courts que les machines à chargement frontal. Le cycle normal peut durer jusqu’à 35 minutes, le cycle express encore moins. C’est largement assez de temps pour nettoyer vos vêtements, explique Patric Richardson, évangéliste de la lessive et auteur de L’amour du linge : trouver la joie dans une tâche courante.

Tant que vous utilisez de l’eau tiède et que vous n’utilisez pas trop de lessive, Richardson affirme que « le cycle de 30 minutes est parfait, peu importe le degré de saleté de vos vêtements ». En comparaison, le réglage normal d’une machine à laver à chargement frontal peut durer plus d’une heure.

Facile à charger

Qui n’a jamais lancé la machine à laver et trouvé une ou deux chaussettes égarées ? Avec une machine à chargement par le haut, il est facile d’ouvrir le couvercle et d’y jeter les vêtements, même après le démarrage du cycle. Les machines à chargement frontal sont dotées de portes avant verrouillables pour conserver l’eau une fois le cycle démarré. Vous devez donc arrêter la machine à laver pour ajouter les articles oubliés.

Moins d’entretien

Les lave-linge à chargement frontal sont connus pour abriter des moisissures lorsque de l’eau reste emprisonnée dans le joint de la porte. Les lave-linge à chargement par le haut n’ont pas ce problème. L’eau ne monte pas du tout jusqu’au couvercle, il n’est donc pas nécessaire d’avoir un joint étanche. Cela signifie que l’air circule plus librement, même si vous laissez le couvercle fermé entre les charges.

Les machines à laver à chargement frontal sont meilleures

La première machine à laver automatique, introduite en 1937, était à chargement frontal et elle est utilisée depuis lors dans les blanchisseries commerciales et les laveries automatiques. Voici pourquoi elles fonctionnent également pour le marché domestique :

A faible consommation

« Les laveuses à chargement frontal consomment moins d’eau que les laveuses à chargement par le haut », explique Ron Shimek, président de Mr. Appliance, une entreprise Neighborly. Plus précisément, les laveuses à chargement frontal certifiées Energy Star consomment 50 % moins d’eau que les laveuses à chargement par le haut traditionnelles. Cela se traduit par moins d’énergie pour chauffer l’eau et agiter vos vêtements, ce qui rend les laveuses à chargement frontal meilleures pour l’environnement et votre facture d’électricité.

Selon Energy Star et Consumer Reports, les laveuses à chargement frontal sont les plus efficaces, même avec des cycles plus longs. Non seulement elles consomment moins d’eau et moins d’énergie, mais elles essorent plus vite et extraient plus d’eau, ce qui réduit le temps de séchage.

Plus doux pour les vêtements

Les laveuses à chargement frontal nettoient vos vêtements par culbutage et par gravité plutôt que par un agitateur interne, c’est-à-dire la pièce qui dépasse au milieu des laveuses à chargement par le haut traditionnelles. Cela signifie que la laveuse est moins agressive pour les tissus, selon les testeurs de Consumer Reports. Cela est vrai même par rapport aux laveuses à chargement par le haut HE, qui utilisent une turbine au lieu d’un agitateur.

Gain de place

Les machines à laver sont volumineuses. Associez-les à un sèche-linge et vous obtenez un espace important dans votre maison. Les lave-linge à chargement frontal ont l’avantage d’être empilables tels quels, même si vous devrez peut-être acheter un kit d’empilage ; vérifiez la compatibilité avec votre marque avant d’acheter. Cela signifie que si vous déménagez dans un endroit plus petit, vous n’avez pas besoin d’acheter une nouvelle laveuse et une nouvelle sécheuse.

Les machines à chargement par le haut sont disponibles en versions empilables, mais Shimek affirme que « dans la plupart des cas, les machines à chargement par le haut ont une capacité plus petite ».

Un lave-linge à chargement par le haut est meilleur si vous…

J’aime faire tremper mes vêtements. Les machines à chargement par le haut vous permettent de remplir la machine à laver et de bien faire tremper vos vêtements sales.

J’ai du mal à me pencher et à atteindre le tambour d’une machine à chargement frontal, qui est beaucoup plus bas par rapport au sol.

Je suis traditionaliste. Beaucoup de gens aiment les machines à chargement par le haut, car c’est ce qu’ils ont toujours utilisé.

Vous ne voulez pas vous inquiéter de la moisissure. La moisissure peut se développer dans n’importe quelle machine à laver, mais elle est moins probable avec une machine à chargement par le haut.

Un chargeur frontal est préférable si vous…

Lavez beaucoup de gros articles. Les laveuses à chargement frontal peuvent facilement traiter des articles volumineux comme des couettes, car elles ne disposent pas d’agitateur central.

Avoir des besoins d’accessibilité. Les machines à chargement frontal permettent aux utilisateurs de fauteuils roulants et aux personnes de petite taille d’accéder plus facilement à la porte, au tambour et aux commandes.

Sont motivés par des préoccupations climatiques. Les lave-linge à chargement frontal consomment beaucoup moins d’eau et bénéficient d’une meilleure cote Energy Star.

Habitez dans un appartement. Alors que les lave-linge à chargement par le haut sont de petite taille, les lave-linge à chargement frontal peuvent être empilés sans sacrifier la capacité.

Quelle est la meilleure machine à laver ?

Alors, quel est votre verdict ? Changez-vous de camp ou êtes-vous plus sûr que jamais de votre choix ?