Comment créer un mur végétal

Les plantes ajoutent un élément merveilleux à tout environnement de vie. Ce n’est que récemment que j’ai commencé à envisager de cultiver des plantes dans autre chose que des pots, sur le sol ou posées sur une table d’appoint près d’une fenêtre. amour mes plantes et je voulais trouver une façon créative de les intégrer dans un espace intérieur. En recherchant des idées et des options, j’ai découvert que les murs végétaux étaient à la mode et très tendance.

Plus je réfléchissais à la création d’un mur végétal, plus je me rendais compte que j’avais des choses spécifiques que je voulais y intégrer. Je veux que mon mur végétal soit modulaire afin de pouvoir le modifier et le réorganiser au fur et à mesure que mes plantes d’intérieur poussent. Je veux arroser mes plantes/pots de mur végétal sur place, et je ne veux pas sortir une échelle chaque fois que je veux atteindre la couche supérieure. Je veux que mon mur végétal ait une essence éclatante. Et je veux que mon mur végétal soit grand.

Cela signifie ajouter un système de goutte à goutte et un éclairage d’appoint et remplir véritablement un espace mural. Ce mur végétal combine fonctionnalité, stimulation visuelle et une approche DIY facile pour en faire une réalité. Le seul secret est de s’amuser et de se sentir libre de prendre ses propres décisions pour le personnaliser à sa façon.

Liste de coupe

Dimensions hors tout : 66″l x 66″t x 6-1/2″p

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS UN 18 Haut et bas de la boîte 3/4″ x 5-1/2″ x 18″ B 18 Côtés de la boîte 3/4″ x 5-1/2″ x 16-1/2″ C 31 Lattes de caisson 3/4″ x 1-1/2″ x 16-1/2″ D 9 Taquets de boîte 3/4″ x 1-15/16″ x 16-1/2″* E 9 Taquets muraux 3/4″ x 1″ x 16″* F 5 Visage de jardinière 3/4″ x 5-1/2″ x 18″ g 2 Boîte à ombres haut/bas 3/4″ x 5-1/2″ x 57″ H 2 Côté boîte d’ombre 3/4″ x 5-1/2″ x 55-1/2″ J 4 Pièces de cadre 3/4″ x 5-1/2″ x 66″** K 1 Support de taquet supérieur 3/4″ x 5-1/2″ x 35″ L 2 Côté support de taquet 3/4″ x 5-1/2″ x 3-5/8″ M 2 Cales de cadre 3/4″ x 1-1/2″ x 33-1/2″*

Note: Cette liste de coupe est spécifique à notre mur, qui comportait deux lattes verticales, deux lattes horizontales et cinq jardinières.

* – Un bord déchiré à 30°.

** – Avec des onglets de 45° à chaque extrémité.