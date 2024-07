Ce hack TikTok DIY Swamp Cooler fonctionne-t-il ?

Qu’est-ce qu’un refroidisseur de marais ?

Un refroidisseur d’air, également appelé refroidisseur par évaporation, réduit la température de l’air jusqu’à 40 degrés grâce à l’évaporation de l’eau au lieu du réfrigérant. Moins chers et plus respectueux de l’environnement que les climatiseurs traditionnels, ils constituent un moyen populaire de rafraîchir les maisons dans tout l’ouest des États-Unis et dans les climats secs du monde entier.

Mais pouvez-vous créer le vôtre ? Ce hack TikTok vous le dit.

@tayallday1992 Glacière à faire soi-même. #swampcooler #été #10MillionAdoptions #StJudeDadPhotos #ItsGreatOutdoors #LENOVOJUSTBEYOU #FindYourEdge #AmazonMusicProudHeroes #fyp ♬ son original – tayallday1992

Il fait 42°C à Dallas au moment où j’écris ces lignes. Je suis dans mon garage non isolé. La plupart des gens éviteraient cette boîte chaude et étouffante, mais avec deux personnes travaillant à domicile, deux chiens, un chat et un nouveau chaton aventureux sur les bras, une fille a parfois besoin d’une pause.

Voici l’astuce du refroidisseur de marais. Cela semble facile, et l’idée de souffler de l’air sur de la glace ou de l’eau existe depuis toujours. Cette astuce, qui consiste à combiner une glacière en polystyrène, un ventilateur et de la glace, fonctionnera-t-elle pour refroidir mon garage ? Je vais l’essayer.

Comment ça fonctionne

Le concept est simple. Un petit ventilateur aspire l’air dans une glacière en polystyrène remplie de glace. L’air circule sur la glace avant de sortir à l’extérieur par deux bouches d’aération en PVC.

J’aime cette vidéo TikTok. Elle est amusante et bien montée. Mais j’ai un problème avec la conception : le ventilateur est placé sur le côté de la glacière au lieu du dessus. La glace fond. Si elle n’est pas contenue, l’eau se répandra dans le ventilateur (dangereux) et sortira sur le côté (sale).

L’astuce propose une solution de contournement : mettez la glace dans des sacs en plastique à fermeture éclair. C’est une bonne solution, mais je pense que les bidons d’eau congelés fonctionnent mieux. (D’après mon expérience, les sacs en plastique fuient toujours.)

J’ai trouvé facilement le matériel nécessaire. J’ai acheté deux coudes en PVC de 1-1/4 po et un petit ventilateur de bureau chez Lowe’s, et la glacière chez Kroger. Tout comme dans la vidéo, la glacière que j’ai trouvée avait un couvercle de forme étrange qui ne convenait pas à mon ventilateur. La prochaine fois, je chercherai une glacière de meilleur style ou un ventilateur beaucoup plus petit.

J’ai découpé des trous dans le couvercle pour les coudes, en veillant à ne pas couper trop gros. Vous voulez que tout soit bien ajusté. La découpe et l’installation du ventilateur ont été difficiles car mon ventilateur avait un couvercle lisse et arrondi qui ne se détachait pas facilement. J’ai pris un petit tournevis et je l’ai retiré, mais cela a demandé du travail.

Les bords arrondis du ventilateur, même sans le couvercle, rendaient difficile le maintien du ventilateur dans le trou. Je l’ai donc calfeutré avec du silicone que j’avais sous la main. Ensuite, il était temps de mettre de la glace.

Est-ce que ça a marché ?

Oui ! J’ai mis mes bidons d’un gallon dans la glacière et j’ai appuyé sur l’interrupteur. L’air froid a commencé à sortir des coudes presque immédiatement. J’ai placé la glacière sur mon établi et j’ai travaillé dans ce garage non isolé pendant environ une heure à côté.

C’était une brise agréable, bien que pas tout à fait comme le souffle froid d’un climatiseur. Mais c’est un hack, pas une installation de CVC, n’est-ce pas ? J’ai été agréablement surpris par les résultats.

Une chose à noter : les refroidisseurs d’air sont populaires dans l’ouest des États-Unis en raison de l’air sec. Les refroidisseurs d’air humidifient l’air. Donc, si vous vivez dans un climat humide, ils ne vous feront pas sentir plus frais, mais simplement plus humide.

Dallas est une ville humide, et il fait 42°C. Ce petit truc ne peut pas remplacer mon climatiseur central. Mais il a rendu mon garage étouffant plus vivable tant que je me tenais près de la glacière. Mon sentiment est que ce truc fonctionnera mieux dans les climats plus modérés et les pièces intérieures qui ont besoin d’un coup de pouce supplémentaire.

Conseils pour construire un refroidisseur d’eau de marais à faire soi-même

Cette astuce a plutôt bien fonctionné. Si vous souhaitez en réaliser une vous-même, suivez ces conseils pour obtenir les meilleurs résultats :