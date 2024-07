Est-ce que disperser du savon dans la cour permet de repousser les insectes et les animaux ?

Que vous ayez un jardin confortable qui nécessite un entretien minimal ou une grande étendue de pelouse et de terrasse pour recevoir des invités, vous avez probablement déjà rencontré des problèmes d’insectes ou d’animaux indésirables. La plupart d’entre nous souhaitent trouver un moyen de gérer la vie en plein air sans produits chimiques agressifs pour la sécurité de la famille et des animaux de compagnie qui passent du temps dehors pendant les mois d’été.

Vous pouvez faire beaucoup de choses pour réduire l’invasion de votre espace extérieur, mais la plupart des experts vous diront que rien n’est infaillible et qu’il n’existe pas de technique universelle. Une astuce que les bricoleurs essaient souvent est de disperser du savon dans la cour pour dissuader les insectes. La question est : est-ce que cela fonctionne ?

Découvrez ci-dessous si disperser du savon dans votre jardin est un moyen efficace de repousser les insectes et les animaux.

À quoi sert de disperser du savon dans la cour ?

« Les savons, en général, peuvent servir de répulsifs », explique le Dr Daniel Kiefer, entomologiste et directeur technique d’American Pest. « L’odeur du savon, associée à d’autres sources d’odeurs humaines, comme les coupures de cheveux, dissuadera les cerfs, car ils associent cette odeur à celle des humains. »

Mais répandre du savon n’est pas une solution à long terme. « Leur utilisation comme répulsif est limitée, car ils seront emportés par la prochaine pluie et par la forte humidité des mois d’été », ajoute-t-il.

Le fait de disperser du savon peut-il repousser les insectes ?

Les savons et les copeaux de bois peuvent temporairement éloigner les insectes. L’odeur du savon peut décourager les insectes et offrir une solution temporaire, mais l’odeur du parfum s’estompera rapidement avec la chaleur et les pluies estivales.

Le fait de disperser du savon peut-il repousser les animaux ?

Certains jardiniers se tournent vers des savons très parfumés dispersés dans la cour pour repousser les animaux ayant un odorat sensible. Certaines méthodes consistent à suspendre du savon dans des sacs en filet dans les arbres ou autour du périmètre de votre jardin pour éloigner les souris, les rongeurs, les lapins et les cerfs de la cour.

Mais attention, même si le savon que vous choisissez a une odeur très forte, comme le savon Irish Spring (une option populaire parmi les bricoleurs), cette méthode reste un moyen de dissuasion temporaire et non une solution à long terme pour les animaux qui pénètrent dans la propriété et causent des dommages aux plantes. « Bien que le savon Irish Spring puisse éloigner un animal pendant une courte période, une fois qu’il s’y est habitué et qu’il se rend compte que cela ne lui fera pas de mal, il revient », explique Pamela J. Bennett, professeure agrégée et directrice du programme de maître jardinier de l’Ohio State University.

Est-ce que le fait de disperser du savon pourrait nuire à ma cour ou à mon jardin ?

Non, le savon répandu dans le jardin est généralement sans danger et ne risque pas de nuire à votre jardin. Kiefer a quelques suggestions pour assurer la santé de vos plantes.

« Les savons peuvent être utilisés comme tensioactifs », explique le Dr Kiefer. « Utilisez-les sous forme de solution savonneuse douce (de préférence du liquide vaisselle comme base) appliquée en spray de contact sur les petits insectes comme les pucerons et les cochenilles. Il n’a pas d’effet résiduel et ne nuit pas aux pollinisateurs s’ils ne sont pas directement pulvérisés. »

Tout comme les copeaux de savon éparpillés, les solutions savonneuses n’offrent qu’une solution temporaire à un problème d’insectes, et certaines peuvent causer des dommages si elles ne sont pas utilisées correctement. Le savon ne tuera pas définitivement une population d’insectes envahissants.

Est-il sécuritaire pour les animaux de compagnie de disperser du savon dans la cour ?

Oui, mais soyez prudent si vous avez des animaux qui mangent habituellement des produits autres que leur nourriture. Le savon en barre n’est pas toxique pour les chiens lorsqu’ils le mangent, mais en raison de ses produits chimiques, ils peuvent souffrir de diarrhée ou de vomissements. Tout ce que vous utilisez dans la cour pour l’entretien et la maintenance doit être pris en compte pour la sécurité lorsqu’il s’agit de l’accès de nos animaux aux espaces extérieurs de la cour.

Est-il sécuritaire pour les humains de disperser du savon dans la cour ?

Oui, le savon dispersé dans la cour est sans danger pour les humains. Cependant, certaines personnes peuvent être gênées par les odeurs fortes des produits à base de savon ou être allergiques à la manipulation de savons contenant des huiles ou des parfums. Les produits à base de savon ne sont pas destinés à être ingérés intentionnellement.

Quel savon dois-je disperser dans mon jardin ?

En général, vous pouvez essayer n’importe quelle marque de savon sous forme de barre ou de copeaux pour voir si le parfum du produit parvient à éloigner temporairement les insectes et les animaux de votre jardin.

Si vous utilisez du savon mélangé à de l’eau dans une solution, recherchez un liquide vaisselle écologique comme Seventh Generation ou Dawn. « Dans l’ensemble, les savons naturels sans dizaines d’additifs chimiques sont meilleurs pour l’eau savonneuse si aucun pesticide n’est utilisé », ajoute Kiefer.

Dois-je disperser du savon dans mon jardin ?

Vous pouvez essayer ! Mais n’oubliez pas que le savon ne résoudra le problème que temporairement, s’il fonctionne.

Même si les insectes et les animaux sont repoussés à cause de la forte odeur, ils reviendront éventuellement. « Les savons ne garder « Éloignez les insectes et les animaux du jardin », explique Bennett.

Pour résoudre le problème de manière permanente, Bennett suggère d’utiliser des produits formulés spécifiquement pour se débarrasser des insectes. « Il existe des produits formulés pour éviter d’endommager les plantes tout en tuant les insectes… Utilisez toujours un produit étiqueté insecticide pour contrôler et éliminer les insectes. Ceux-ci sont disponibles à l’achat et sont formulés pour éviter d’endommager les plantes tout en tuant les insectes. »

