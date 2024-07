Principaux points à retenir de l’étude Houzz Home Study 2024

L’aspect, le rythme et le coût des rénovations résidentielles ont évolué au cours des dernières années. Chaque année, Houzz réalise une étude pour tenter de suivre ces changements, aidant ainsi le secteur de la rénovation résidentielle à mieux comprendre le paysage. Dans ce guide, nous allons jeter un rapide coup d’œil à certains des points les plus importants de l’étude de cette année, tels que rapportés par plus de 32 000 personnes interrogées.

Les gens ont-ils rénové en 2023 ?

Oui ! L’étude Houzz Home Study 2024 montre que les gens continuent de rénover, même si le pourcentage de propriétaires qui ont effectué des rénovations a légèrement diminué entre 2022 et 2023. Mais malgré cette légère baisse, 56 % des personnes interrogées ont déclaré avoir entrepris des rénovations dans leur maison en 2023. En plus des rénovations, 56 % des personnes interrogées ont entrepris un projet de décoration, tandis que 47 % ont effectué un type de réparation dans leur maison.

Que nous réserve l’année 2024 ? 52 % des sondés déclarent qu’ils prévoient de rénover leur maison cette année. En ce qui concerne la décoration, 46 % ont déclaré qu’un projet était prévu. Les réparations chutent considérablement pour atteindre 33 %, mais elles peuvent survenir de façon inattendue.

Combien les gens dépensent-ils en rénovations ?

Que ce soit en raison de l’inflation ou de la popularité croissante des projets, les dépenses de rénovation continuent d’augmenter. En 2021, la dépense moyenne en rénovation était d’environ 18 000 $, selon l’étude Houzz Home. Ce montant a augmenté de 6 000 $ en 2023, la dépense moyenne étant de 24 000 $.

Ces chiffres vous semblent-ils élevés ? Ils pourraient être légèrement faussés par les 10 % des personnes ayant dépensé le plus pour des projets. Le 90e percentile a dépensé 100 000 $ en 2021, et ce montant a augmenté de 50 % en 2023, ouvrant le registre à hauteur de 150 000 $.

Les dépenses prévues pour 2024 sont toutefois en baisse significative. En moyenne, les dépenses de rénovation prévues par ménage en 2024 sont de 15 000 $, soit 9 000 $ de moins que les dépenses réelles moyennes de 2023. Même pour les plus gros dépensiers de ces 10 % les plus riches, les dépenses prévues pour les rénovations de 2024 sont de 80 000 $.

Planification de rénovations domiciliaires

Nous avons déjà mentionné que 52 % des propriétaires prévoient d’entreprendre un projet de rénovation en 2024. Et ils prévoient le faire.

L’étude de Houzz montre que les propriétaires passent plus de temps à planifier leurs projets qu’ils n’en prennent réellement. Cela dépend du projet, mais la planification prend généralement environ deux fois plus de temps. Voici les moyennes :

Cuisines : 9,6 mois de planification, 5,1 mois de construction

Salons : 8,1 mois de planification, 4,1 mois de travaux

Projets d’entrée/foyer/vestiaire : 7,9 mois de planification, 3,6 mois de construction

Salles de bains principales : 7,8 mois de planification, 3,9 mois de construction

Salles de bains pour invités : 7,5 mois de planification, 3,8 mois de construction

Est-ce un problème ? Probablement pas. Ce sont simplement les propriétaires qui appliquent leur propre version du principe « mesurer deux fois, couper une fois ». Les propriétaires deviennent plus avisés et plus autonomes, il est donc logique qu’ils fassent eux-mêmes une planification plus approfondie et qu’ils recherchent les entrepreneurs avec lesquels ils souhaitent travailler.

Comment se répartissent les budgets de rénovation

Les budgets de rénovation augmentent. L’étude Houzz Home montre que le pourcentage de propriétaires dépensant plus de 25 000 $ pour leur rénovation est passé à 51 % en 2023. C’est une augmentation par rapport à 44 % en 2021 et à 37 % en 2020. Seuls 25 % des propriétaires ont réalisé des projets pour moins de 10 000 $, et le pourcentage déclaré entre 10 000 $ et 25 000 $ est passé de 27 % en 2021 à 23 % en 2023.

La plus forte variation en pourcentage entre 2021 et 2023 se situe dans la tranche de 100 000 $ et plus. En 2021, seulement 12 % des propriétaires avaient prévu ces rénovations coûteuses. En 2023, ce chiffre a augmenté de cinq points de pourcentage pour atteindre 17 %, soit la plus forte variation de l’enquête.

Les trois moyens les plus populaires pour financer ces projets sont les espèces provenant de l’épargne, les cartes de crédit et un prêt immobilier garanti.

L’argent provenant de l’épargne reste de loin le moyen de paiement le plus populaire, 83 % des propriétaires l’utilisant pour des rénovations, quel que soit leur prix.

L’utilisation des cartes de crédit a augmenté de 9 points de pourcentage dans l’ensemble, atteignant 37 % des projets de rénovation. Pour les projets entre 1 000 et 5 000 dollars, ce pourcentage a grimpé à 40 %. Pour les projets entre 50 000 et 200 000 dollars, le pourcentage est passé à 32 %.

Les prêts immobiliers garantis représentent 14 % des dépenses budgétaires. Dans la tranche de 1 000 à 5 000 dollars, ils ne représentent que 8 %. Mais entre 50 000 et 200 000 dollars, les prêts immobiliers représentent 23 %.

Il est important de noter que dans de nombreux cas, il ne s’agissait pas des montants de dépenses prévus. L’enquête de Houzz a montré que 76 % des propriétaires avaient fixé un budget. Cependant, 39 % des répondants ont dépassé leur budget en 2023. Les coûts imprévus des produits et services, les choix de matériaux coûteux et la complexité accrue des projets étaient les principaux responsables du dépassement du budget.

Tendances à la hausse dans les rénovations

Certaines tendances demeurent prédominantes dans la dernière étude Houzz. Du montant dépensé à la personne qui effectue les travaux en passant par les projets les plus populaires, on observe clairement des signes de constance.

Les dépenses augmentent

Le montant que les propriétaires dépensent pour leurs rénovations continue d’augmenter. Qu’ils dépassent ou non leur budget, la dépense moyenne s’élevait à 24 000 $ en 2023, contre 15 000 $ en 2020.

La génération X continue de dépenser le plus en rénovations

Pour la deuxième année consécutive, la génération X continue d’être celle qui dépense le plus en rénovation. Ce groupe démographique a dépensé en moyenne 25 000 $ en 2023, devançant les baby-boomers avec 24 000 $.

Les pros sont occupés

Neuf propriétaires sur dix qui entreprennent des travaux de rénovation font appel à des entrepreneurs professionnels pour les aider. Quarante-six pour cent des propriétaires ont fait appel à des prestataires de services spécialisés en 2022, et ce pourcentage a grimpé à 47 pour cent en 2023. Étonnamment, cependant, les propriétaires choisissent d’être leur propre entrepreneur général, avec seulement 42 pour cent faisant appel à des entrepreneurs généraux en 2023 (en baisse par rapport à 44 pour cent en 2022).

Les cuisines et les salles de bains restent les projets les plus populaires

Les projets les plus populaires n’ont pas changé. Les cuisines restent le projet le plus populaire, avec 29 % des répondants qui entreprennent une rénovation de cuisine. Les salles de bains sont les deuxièmes plus populaires, les salles de bains d’invités (27 %) étant légèrement plus populaires que les salles de bains principales (25 %).

Les rénovations ne ralentissent pas

Si l’étude Houzz Home Study nous a montré quelque chose, c’est que les rénovations ne sont pas prêtes de ralentir. Même les petites baisses de dépenses ou de pourcentages sont compensées par d’autres catégories, qu’il s’agisse du type de projet, du budget ou du financement. 2024 sera une autre année chargée pour le secteur de la rénovation et de l’amélioration de l’habitat.