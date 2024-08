Testez vos projets DIY avec un logiciel 3D gratuit

Étonnamment peu de bricoleurs utilisent des logiciels de modélisation 3D, ce qui est regrettable. Outil extrêmement puissant, les logiciels de modélisation 3D modernes peuvent fonctionner sur ordinateur, tablette ou même téléphone. Ils vous permettent de créer une version virtuelle de votre projet que vous pouvez manipuler à volonté.

Vous pouvez tester différentes configurations et matériaux, ce qui vous permet d’économiser du temps, de l’argent et d’éviter la frustration d’avoir à apporter des modifications après la construction d’un projet. Mieux encore, la plupart de ces programmes sont gratuits pour une utilisation professionnelle et/ou personnelle, avec parfois des fonctionnalités limitées.

Toutes les options présentées ici sont gratuites, mais certaines sont des versions réduites de programmes avec des fonctionnalités supplémentaires pour lesquelles vous devez payer.

J’ai utilisé des logiciels de modélisation 3D pour concevoir des rénovations allant des étagères intégrées aux extensions à deux étages. Les professionnels du travail du bois comme Jon Billing, de Big Sand Woodworking, utilisent des logiciels 3D pour concevoir des meubles, les rendant même dans des détails photoréalistes pour l’approbation du client. Pour lui, les puissantes fonctionnalités du logiciel 3D valaient bien le temps qu’il a fallu pour apprendre à utiliser ce nouvel outil.

« J’ai vraiment apprécié de me plonger dans le programme », déclare Billing, « et j’ai énormément appris au cours du processus. »

Utilisation de logiciels 3D pour le travail du bois

Pour les menuisiers qui souhaitent expérimenter la conception et l’agencement sans consommer de matériaux ou construire de véritables maquettes, les logiciels 3D sont parfaits. Le plus gros obstacle ? Ce sentiment d’être submergé par les options. Billing a constaté que ce n’était que temporaire alors qu’il apprenait Blender, son programme de prédilection.

« Au début, Blender est un logiciel intimidant et on peut facilement se perdre ou se retrouver coincé », explique-t-il. « Mais j’ai assez rapidement découvert que je n’utilisais qu’un nombre limité de fonctionnalités. »

Il faut noter que Blender est open source. Cela signifie qu’il sera toujours gratuit à utiliser. « Il ne manque pas de ressources en ligne pour apprendre à utiliser le programme », explique Billing. « Il suffit de faire le nécessaire pour rechercher les ressources adaptées à vos besoins/processus. »

Utilisation de logiciels 3D pour les rénovations

Les rénovations à faire soi-même impliquent de grands changements, et les logiciels 3D vous permettent de créer une correspondance presque parfaite avec un espace existant. Vous pouvez ensuite le modifier pour visualiser de nouveaux agencements de pièces, ou même à quoi ressemblera un changement de couleur spécifique sur les murs.

J’ai trouvé les logiciels 3D extrêmement utiles pour visualiser des projets de plus grande envergure. Obtenir les dimensions exactes de votre pièce existante peut prendre du temps. Mais une fois que vous avez créé le modèle, vous l’avez pour toujours. Vous pouvez apporter autant de modifications que vous le souhaitez aux tissus et aux couleurs des murs, puis les rétablir ou essayer un style différent.

Pour ce genre de travail, j’aime bien SketchUp. Bien que la version gratuite, basée sur le Web, ait des fonctionnalités imitées, elle reste suffisamment robuste pour la plupart des projets de bricolage.

Une autre option est Lowe’s 3D Kitchen Design. Cette application Web gratuite vous permet de visualiser facilement votre future cuisine. Vous pouvez consulter leur bibliothèque de modèles d’agencement de cuisine pour trouver un modèle proche du vôtre, ou saisir vos dimensions pour obtenir une réplique exacte. Voici une liste d’autres logiciels 3D pour la décoration intérieure et la rénovation de cuisines.

Si votre rénovation implique plus de moquette et de peinture que de clous et de câblage, recherchez un logiciel qui rend bien ces options. Vous ne voulez pas que votre moquette orange en peluche ressemble à une moquette berbère beige.

« Apprendre à restituer et à créer des images réalistes de vos conceptions est en quelque sorte un tout autre ensemble de compétences », explique Billing.

« Tout comme pour la modélisation, il existe de nombreux outils et fonctionnalités liés au rendu. Mais il est possible de créer facilement des rendus simples, mais de haute qualité, avec une petite sélection de ces fonctionnalités. »

Utilisation de logiciels 3D pour des travaux spécialisés

Une fois que vous avez créé un modèle 3D, vous pouvez l’envoyer vers des imprimantes 3D, des routeurs contrôlés par ordinateur (communément appelés routeurs à commande numérique par ordinateur ou CNC) ou même des découpeurs laser. Ces machines vous permettent de donner vie à vos créations. Vous pouvez imprimer de petites pièces, découper avec précision vos boiseries ou même fabriquer des figurines à partir de vos personnages extraterrestres.

Certains logiciels de modélisation 3D disposent de fonctionnalités intégrées pour communiquer avec ces machines dans un langage qu’elles comprennent, tandis que d’autres nécessitent un plug-in. FreeCAD est une option tout-en-un ; CAO signifie Conception Assistée par Ordinateur. Il s’agit d’un logiciel gratuit qui permet de créer et de construire des objets 3D.

En revanche, Cura est un programme de « découpage » 3D gratuit qui convertit les modèles numériques en calques pouvant être envoyés à une imprimante 3D.

À propos de l’expert

Jon Billing, menuisier depuis 20 ans, il conçoit et fabrique des meubles dans un studio à Tokyo. Blender est son programme de référence pour la conception de ses travaux. Vous pouvez voir certains de ses travaux et des designs rendus à partir de Blender sur son site Web et son blog.