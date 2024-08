Pourquoi devriez-vous faire un test de qualité de l’air à la maison

Francesco Scatena/Shutterstock

Votre maison est un havre de paix, un endroit où vous pouvez vous détendre, vous reposer et profiter du temps en famille. Cependant, votre maison peut abriter des menaces cachées dans l’air que vous respirez.

Voici quatre raisons pour lesquelles vous devriez effectuer un test de qualité de l’air domestique.

Trouver les déclencheurs d’allergie et d’asthme

Un test de qualité de l’air domestique permettra de déterminer si l’air de votre maison contient des moisissures, qui peuvent causer des problèmes respiratoires et une irritation cutanée. Le test peut également vous indiquer le niveau de poussière et de squames, qui peuvent déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes.

Réduisez la poussière domestique grâce à ces conseils de nettoyage.

Découvrez les niveaux de monoxyde de carbone

Si votre maison est hermétiquement fermée, ce qui fait qu’il n’y a pas assez d’air pour les appareils fonctionnant au gaz naturel, vous pourriez inhaler du monoxyde de carbone sans même le savoir. Ce gaz inodore peut provoquer des nausées, des maux de tête, des étourdissements et même la mort. Un test de qualité de l’air dans votre maison vous indiquera si le niveau dans votre maison est trop élevé.

Ces 50 choses dans votre maison peuvent vous tuer.

Apprenez les niveaux de radon et d’amiante

Le radon est un gaz naturel qui peut être présent dans votre maison sans que vous le sachiez. Le radon est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs, selon l’EPA.

L’amiante, un groupe de minéraux naturels résistants à la chaleur et à la corrosion, est reconnu comme un danger pour la santé et son utilisation est désormais réglementée par l’OSHA et l’EPA. Lorsque les gens inhalent ou ingèrent des fibres d’amiante microscopiques, cela peut entraîner de graves problèmes de santé.

Apprenez-en davantage sur les tests de dépistage du radon.

Des coûts énergétiques réduits

Un test de qualité de l’air à domicile peut également révéler des problèmes avec votre système CVC ou si vous avez des bouches d’aération obstruées. En découvrant ces problèmes et en les résolvant, vous améliorerez l’efficacité énergétique de votre maison et, par conséquent, réduirez votre facture d’énergie.

Vous pouvez réaliser vous-même un test de qualité de l’air à domicile. Des kits sont disponibles pour environ 300 $ sur Amazon. Le prix comprend l’analyse de la qualité de l’air et les tests sont faciles à utiliser et précis.

Vous pouvez également faire appel à un professionnel pour effectuer un test de qualité de l’air à domicile. Le coût est généralement d’environ 500 $, selon la taille de votre maison et le type d’analyse que vous recherchez.

Essayez ces 12 façons naturelles d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

Achetez-le maintenant sur Amazon.

Chaque produit est sélectionné indépendamment par nos éditeurs. Si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.