Si vous êtes amateur de café, vous en préparez probablement vous-même à la maison certains jours. Et que vous utilisiez une cafetière à piston, un filtre ou autre, il vous restera toujours du marc de café. Si vous êtes pressé, il peut être tentant de le jeter dans l’évier et de laisser le broyeur à déchets s’en occuper, mais pouvez-vous jeter du marc de café en toute sécurité dans un broyeur à déchets ? Ou est-ce la recette pour un désastre de plomberie ?

Ce n’est absolument pas une question de plomberie à laquelle vous voulez apprendre la réponse à vos dépens. Nous avons donc parlé à Destry Thompson et Jessie Cannizzaro, deux plombiers expérimentés, pour répondre à cette question pour vous ; lisez la suite pour voir ce qu’ils avaient à dire.

Pouvez-vous jeter du marc de café dans une poubelle ?

« La question n’est pas de savoir si l’on peut jeter du marc de café dans un broyeur à déchets, mais plutôt de savoir si l’on doit le jeter dans le broyeur », plaisante Cannizzaro. Elle explique que les graisses, qu’elles proviennent de viandes, de produits laitiers, d’huile de cuisson ou d’autres produits, peuvent recouvrir vos canalisations. Ces couches s’épaississent et forment de gros dépôts. Lorsque le marc de café descend dans les égouts, il peut rester coincé dans ces dépôts de graisse. C’est le début du problème.

Thompson ajoute que « le marc de café ne se dissout pas dans l’eau, il peut donc obstruer votre plomberie. Cela peut nuire à l’efficacité de votre broyeur à déchets et entraîner de gros problèmes par la suite. » Ces grains emprisonnés posent les bases d’un problème de plomberie majeur à l’avenir.

Le marc de café va-t-il obstruer mon évier ?

Le marc de café est petit, il ne devrait donc pas créer d’obstructions. Mais c’est une hypothèse erronée. Thompson explique que « lorsque le marc de café descend dans le drain, il se mélange à d’autres éléments comme la graisse et les résidus de savon, créant ainsi un gros amas qui finit par bloquer le drain. »

Contrairement aux bouchons de cheveux dans la baignoire, le fait de faire un serpent dans votre drain ne suffit souvent pas à les éliminer. Cannizzaro explique que le serpent perce souvent les dépôts de graisse, créant ainsi un petit trou par lequel l’eau peut s’écouler. Mais lorsque vous le rétractez, les morceaux détachés sont souvent ramenés à l’intérieur et maintiennent l’évier encrassé. Vous avez peut-être déplacé le bouchon suffisamment pour accélérer temporairement l’évacuation de votre drain, mais il est toujours là et le problème reviendra rapidement.

Le marc de café va-t-il donner une mauvaise odeur à mon évier ?

Si vous êtes amateur de café, vous pourriez penser que l’odeur persistante dans votre canalisation est une idée agréable. Après tout, qui n’aime pas se réveiller avec l’odeur réconfortante du café dans la cuisine ? Mais dans ce cas, vous auriez tort. Thompson prévient : « Lorsque le marc de café s’accumule dans les tuyaux, il peut piéger d’autres morceaux de nourriture et de la crasse… ce qui peut rapidement créer de mauvaises odeurs dans votre évier. »

Cannizzaro est d’accord. Elle souligne que la façon dont le marc se retrouve piégé dans les dépôts de graisse est une configuration parfaite pour qu’il attrape d’autres particules de nourriture. Et plus cela dure, plus le bouchon sera grave et plus les débris piégés pourriront. Bientôt, vous aurez un problème très malodorant et coûteux sur les bras. Comme mentionné ci-dessus, les serpents ne suffisent pas à éliminer ces bouchons ; vous devrez probablement faire appel à des professionnels.

Voilà, c’est tout à fait vrai : ce n’est pas parce que le marc de café peut être jeté dans un égout qu’il doit forcément y être jeté. Épargnez-vous des tracas et de l’argent et compostez votre marc de café ou jetez-le. Gardez-le loin de vos égouts !

À propos des experts

Jessie Cannizzaro est plombier et propriétaire de Milestone Plumbing.

Destry Thompson est plombier et directeur général de John Stevenson Plumbing.