Ai-je besoin d’une inspection anti-termites ? Ce qu’il faut savoir sur l’embauche d’un inspecteur

Il y a quelques années, je réparais un bateau habitable infesté de termites. Plus nous creusions dans les murs, plus nous trouvions de foyers de termites. C’était un véritable casse-tête, mais c’était aussi incroyable de voir à quel point une colonie pouvait être énorme sans que le bateau ne s’effondre dans la mer. Cette expérience m’a fait réaliser à quel point les inspecteurs anti-termites sont importants pour protéger nos maisons.

« Aux États-Unis, les termites causent chaque année plus de dégâts aux habitations que toutes les catastrophes naturelles réunies, et pourtant l’assurance habitation couvre rarement les dommages causés par les termites », explique Ian Williams, entomologiste et responsable des services techniques chez Orkin.

Pire encore, les gens ne les remarquent souvent qu’une fois qu’ils ont causé des dégâts importants et coûteux. Voici ce qu’il faut savoir sur les termites, comment les inspecter soi-même, quand appeler un professionnel et à quoi s’attendre lors de ce processus.

Types de termites

Les termites sont des insectes qui se nourrissent exclusivement de matières cellulosiques, comme le bois. Dans la nature, ils jouent un rôle important en décomposant le bois mort. Mais bien sûr, ils représentent un problème très grave dans nos maisons. Aux États-Unis, il existe trois principaux types de termites :

Termites souterraines Les moustiques sont souvent à l’origine des dégâts structurels les plus graves, explique Emma Grace Crumbley, entomologiste chez Mosquito Squad. On les trouve dans presque tous les États et pénètrent dans les structures par le sous-sol, créant de multiples colonies difficiles à détecter jusqu’à ce que l’infestation soit grave. Ils ont besoin d’humidité pour se développer et ont tendance à rester relativement près du sol.

Les punaises de lit pénètrent dans votre maison en volant ou en étant amenées par un morceau de bois infesté. Elles ne vivent pas dans les zones humides et peuvent donc se déplacer vers les niveaux supérieurs d’une structure où elles colonisent généralement une zone localisée. Vous pouvez les identifier grâce à leurs boulettes fécales hexagonales, qui ressemblent à de petits tas de sciure, ou si vous voyez du bois bouillonner/cloquer. Termites du bois humide Les punaises de lit peuvent également voler ou être introduites sur du bois infesté. Elles ont tendance à vivre dans du bois très humide, principalement près des fuites de plomberie et d’eau, des parements en bois exposés à de fortes pluies ou des zones d’arrosage où le bois est régulièrement saturé, comme les clôtures et les poteaux de boîtes aux lettres. Crumbley dit que si vous cassez un morceau de bois et que vous voyez des boulettes fécales humides et agglutinées (frass), ce sont peut-être vos coupables.

Dois-je inspecter pour détecter les termites ?

Non. Les inspections anti-termites ne sont généralement pas exigées par le code. Mais c’est une très bonne idée de faire inspecter votre maison si vous vivez dans un environnement propice aux termites, car une détection précoce peut éviter des coûts de réparation et des tracas importants.

Selon l’espèce, les signes d’infestation de termites comprennent des essaims de termites, des dégâts sur le bois et des tubes d’abri, qui sont faits de terre et de particules de bois. Si vous cassez du bois infesté, vous pouvez également remarquer des tas de matières fécales ressemblant à de la sciure ou une combinaison de bois, de sciure et de terre, également appelées excréments. Portez une attention particulière aux niveaux inférieurs de la maison, comme les vides sanitaires, les sous-sols, les planchers, les solives, les poutres de soutien et les cadres de porte.

« Si vous remarquez de petits trous dans vos cloisons sèches ou des signes de termites, comme de vrais insectes ou des ailes jetées, il est essentiel d’agir rapidement », explique Rocky Beninato, exterminateur certifié et fondateur de Quality Affordable Pest Control.

Inspections des termites

Comment les inspecteurs vérifient-ils la présence de termites ?

Les inspecteurs anti-termites examineront l’extérieur et l’intérieur de votre maison à la recherche de signes visibles d’infestation, notamment :

Bois qui semble creux, cloqué ou qui présente de petits trous

Tubes d’abri, qui sont des tubes de boue faits de terre et de particules de bois

Ailes jetées près des points d’entrée, qui ont été perdues après l’essaimage

Excréments de termites, également appelés excréments, qui ressemblent à de la sciure ou du marc de café

Pour faciliter leurs recherches, ils peuvent également utiliser des outils comme des humidimètres et des caméras infrarouges, explique Beninato. « Parfois, ils utilisent même des appareils pour écouter les sons discrets des termites qui rongent le bois », ajoute-t-il. « Cela permet de détecter les problèmes de termites à un stade précoce afin de pouvoir les traiter avant qu’ils ne causent de graves dommages. »

Où regardent les inspecteurs anti-termites ?

Les inspecteurs anti-termites examinent toute la maison, à l’intérieur comme à l’extérieur, en particulier les zones où les termites sont les plus susceptibles de pénétrer et de construire des nids, comme les sous-sols, les vides sanitaires, les murs et les fondations. Ils inspectent également les éléments tels que les clôtures, les terrasses, les planchers de bois franc, les greniers, les avant-toits et les meubles.

Les inspecteurs anti-termites viennent-ils à l’intérieur ?

Oui, les inspecteurs anti-termites se rendent à l’intérieur de votre maison. Ils inspecteront des zones telles que les sous-sols, les vides sanitaires, les greniers et d’autres endroits où les termites pourraient être présentes.

Les inspecteurs anti-termites déplacent-ils des objets pendant l’inspection ?

Oui, les inspecteurs anti-termites déplacent des objets, mais ils essaient de ne pas être trop perturbateurs. Si quelque chose doit être déplacé, ils demanderont généralement la permission ou vous demanderont de le déplacer.

Combien coûte une inspection anti-termites ?

Le coût d’une inspection anti-termites varie. De nombreuses entreprises de lutte antiparasitaire, dont Orkin, proposent des inspections gratuites dès la première visite. Les coûts de traitement varient en fonction du climat, de l’emplacement, du taux d’humidité de la maison et de l’étendue de l’infestation.

Combien de temps dure une inspection anti-termites ?

Une inspection anti-termites prend généralement entre 30 minutes et une heure, mais elle peut prendre plus de quelques heures selon la taille de votre maison, la complexité de l’inspection et la présence de signes visibles d’activité des termites.

Les inspecteurs anti-termites se débarrassent-ils des termites ?

Oui, les inspecteurs anti-termites se débarrassent des termites, mais des visites supplémentaires seront nécessaires. La plupart des inspecteurs anti-termites sont des spécialistes de la lutte antiparasitaire qui peuvent créer des plans de traitement personnalisés, qui peuvent inclure des applications de liquide protecteur, des appâts et une surveillance, des mousses anti-termites et une fumigation.

FAQ

Les inspecteurs anti-termites doivent-ils être agréés ?

Cela dépend de votre état, mais généralement les inspecteurs anti-termites doivent être agréés et suivre une formation spécifique concernant la biologie, le comportement, l’identification et les méthodes de contrôle des termites, explique Williams.

Puis-je faire moi-même une inspection anti-termites ?

Oui, vous pouvez et devez régulièrement rechercher des signes de termites dans votre maison. Mais si vous remarquez des signes d’infestation, il est préférable de contacter un professionnel, dit Beninato, car ils ont une expertise en biologie et en comportements des termites, ainsi qu’un accès à des outils et équipements de pointe.

Quelle est la différence entre une inspection des termites et une inspection de la maison ?

Les inspecteurs en bâtiment se concentrent sur l’état général d’une maison, y compris sa structure, ses systèmes et ses considérations de sécurité, tandis que les inspecteurs anti-termites se concentrent spécifiquement sur la recherche d’infestations de termites.

Les inspecteurs en bâtiment vérifient-ils la présence de termites ?

Parfois, les inspecteurs en bâtiment vérifient la présence de termites, mais souvent, il faut le demander et un inspecteur en bâtiment peut ou non être pleinement qualifié pour évaluer la présence de termites. Avant d’acheter une maison, surtout si vous vivez dans un endroit sujet aux termites, Williams recommande de faire appel à un inspecteur en bâtiment traditionnel et à un inspecteur en termites agréé.

À propos des experts