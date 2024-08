Qu’est-ce que l’écaillage des briques et comment y faire face ?

Bien que la brique soit un matériau de construction durable et nécessitant peu d’entretien, elle n’est pas indestructible. Au fil du temps, les intempéries et l’exposition peuvent endommager les briques. « Beaucoup de gens pensent que la maçonnerie est intemporelle et permanente », explique Ray Wysack de Batchelder and Collins. Cela conduit à l’idée fausse selon laquelle il suffit de garder la brique propre. » En réalité, les briques doivent être inspectées régulièrement pour détecter toute détérioration ou tout dommage. Un problème courant à surveiller est l’écaillage, qui se produit lorsqu’une brique se désintègre et s’effrite.

Lors d’une inspection annuelle, j’ai découvert que ma cheminée avait quelques briques écaillées. Après avoir remédié au problème d’humidité sous-jacent, j’ai pu le réparer rapidement en suivant les étapes décrites dans cet article.

Lisez la suite pour savoir comment identifier les briques qui s’effritent, comment les empêcher et comment les réparer si cela se produit. Découvrez également les conseils de professionnels chevronnés de la maçonnerie, Wysack et Hind Domanowski de Priddy Chimney Solutions, sur la façon de traiter les briques qui s’effritent.

Qu’est-ce que la brique écaillée ?

L’écaillage est un type de détérioration de la brique où la surface s’écaille et révèle une couche rugueuse et irrégulière. Elle peut avoir une texture poudreuse et poussiéreuse ou présenter des morceaux de brique manquants si le problème progresse. « Au toucher, une brique écaillée sera cassante et friable », explique Domanowski.

Quelles sont les causes de l’écaillage des briques ?

« L’écaillage se produit lorsque la structure de maçonnerie a absorbé une quantité importante d’humidité, généralement parce que la brique s’est détériorée ou que les joints de mortier ont été endommagés », explique Domanowski. Dans les climats plus froids, cette humidité gèle et se dilate, fracturant la brique à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle se désintègre.

L’écaillage se produit également dans les climats plus doux, car une exposition prolongée à l’humidité ramollit la brique et entraîne sa détérioration. « Les cycles de gel-dégel aggravent l’écaillage, mais ne sont pas nécessaires à l’apparition de cette condition », explique M. Wysack.

Si vous avez une seule brique écaillée, il s’agit probablement d’une brique molle qui a été installée par inadvertance. Cependant, plusieurs ou de nombreuses briques défectueuses indiquent un problème d’infiltration d’eau. C’était le cas de ma cheminée.

Parfois, l’écaillage peut également être le résultat d’un nettoyage avec un nettoyeur haute pression, d’une exposition au sel ou d’une installation incorrecte du mortier.

La brique écaillée est-elle dangereuse ?

Oui. Les briques qui s’effritent ne sont pas structurellement solides et peuvent entraîner un effondrement si le problème est généralisé.

« Nous recommandons de traiter les briques écaillées dès que possible afin d’éviter un « effet domino » où la brique compromise permet une nouvelle intrusion d’humidité dans la structure, dégradant ainsi les briques adjacentes », explique Domanowski.

Comment éviter l’écaillage des briques

La première ligne de défense pour éviter l’écaillage des briques est une inspection annuelle de la maçonnerie afin d’identifier tout problème en développement. « Détecter les problèmes mineurs à temps peut aider à éviter des milliers de dollars de réparations », explique Domanowski.

De plus, suivez ces méthodes de prévention :

Assurer un drainage adéquat, des trous d’évacuation et des margelles pour les murs de soutènement en briques.

Utilisez un réglage basse pression lors du lavage sous pression.

Appliquez régulièrement un produit d’étanchéité pour maçonnerie qui respire. « Ces produits ralentissent l’absorption de l’humidité et empêchent la formation de moisissures », explique Domanowski.

Installez un chapeau de pluie sur votre cheminée.

Dirigez les descentes pluviales loin des fondations ou des murs en briques pour assurer un drainage adéquat.

Empêchez la mousse et les plantes grimpantes de prendre racine sur les surfaces en brique. « La végétation érodera votre maçonnerie », explique Domanowski.

Comment remplacer une brique écaillée

Si le remplacement de quelques briques écaillées est un projet de bricolage réalisable, le défi consiste à harmoniser le nouveau travail avec l’ancien. « Il sera difficile d’harmoniser le mortier et la brique », explique M. Wysack. « Il faut un long apprentissage pour réaliser un travail qui s’harmonise bien. »

Pour les réparations visibles sur la façade de votre maison, Wysack recommande de faire appel à un professionnel expérimenté.

1. Retirez le mortier et la brique existants

Utilisez un burin à main et un marteau, ou un marteau de démolition avec une mèche à burin pour retirer soigneusement les joints de mortier verticaux. Coupez les joints de mortier horizontaux à l’aide d’une tronçonneuse avec une lame diamantée. Portez toujours un masque respiratoire et des lunettes de protection lorsque vous coupez du mortier, car la poussière de silice est dangereuse.

Une fois le mortier retiré, retirez la brique endommagée et jetez-la. Utilisez un souffleur de feuilles ou un aspirateur pour éliminer complètement la poussière et la saleté de l’ouverture.

2. Remplacer le mortier et la brique

Mélangez le mortier en suivant les instructions du produit. Utilisez une truelle pour déposer une petite quantité de mortier au fond de l’ouverture. Posez la nouvelle brique sur le mortier. Utilisez votre truelle pour déplacer la brique jusqu’à ce que vous obteniez des joints et une profondeur de face cohérents avec les briques voisines.

3. Terminer le joint de mortier

Utilisez un sac à coulis pour ajouter du mortier aux joints restants. « Cela vous permet d’insérer le mortier à l’arrière de la brique et d’éviter qu’il ne tache la surface », explique Wysack.

Laissez le mortier durcir légèrement, puis, à l’aide d’un grattoir à maçonnerie (outil à main étroit), pressez le mortier dans les joints de mortier environnants. « Si le mortier n’est pas comprimé avant le lissage, il ne sera pas aussi solide ou résilient », explique Wysack.

4. Façonner le mortier

Testez la sécheresse du mortier en appuyant dessus avec votre doigt. Si votre doigt reste propre, Wysack dit qu’il est prêt à être façonné. Utilisez un outil de jointoiement pour lisser le mortier afin qu’il corresponde au motif de façonnage existant. Attendez quelques minutes, puis grattez tout excès de mortier, en prenant soin de ne pas en étaler sur la surface de la brique.

5. Laissez durcir le mortier, puis nettoyez la brique

Après une journée, le mortier aura durci. Tout mortier sur la surface de la brique peut être nettoyé sans perturber la réparation.

FAQ

Les briques écaillées sont-elles couvertes par l’assurance ?

Non, l’écaillage des briques causé par les intempéries, le vieillissement ou de mauvaises pratiques d’entretien de la maison ne sera pas couvert par l’assurance habitation.

Pouvez-vous faire un enduit sur des briques écaillées ?

Oui, vous pouvez appliquer un enduit sur des briques écaillées, mais ce n’est pas recommandé. « Appliquer un enduit ou un crépi sur des briques écaillées risque d’emprisonner l’humidité dans les briques », explique Domanowski. « Cela entraîne la fissuration de la couche d’enduit et de la brique sous-jacente, exactement le résultat que la plupart des gens voudraient éviter. »

Le crépi ne peut pas non plus être retiré, il faut donc le remplacer complètement en cas de défaillance. Une meilleure idée consiste à remplacer les briques endommagées.

