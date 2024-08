Guide pour réparer et entretenir les joints d’étanchéité de votre voiture

Les joints d’étanchéité de nos voitures sont des héros méconnus. Nous les remarquons rarement, mais si nous n’en avions pas, conduire serait une expérience bruyante, humide et misérable.

« Les joints d’étanchéité, comme la roue de secours ou les barres stabilisatrices, sont totalement ignorés jusqu’à ce qu’ils soient abîmés ou endommagés », explique Bob Lacivita, maître technicien, auteur et instructeur. « Pourtant, ils sont importants pour votre expérience de conduite, votre confort et votre santé. »

Les joints d’étanchéité des voitures peuvent être endommagés s’ils gèlent sur le cadre de la porte ou la vitre, puis se déchirent lorsque vous ouvrez la porte ou le coffre. Les rayons ultraviolets du soleil peuvent également endommager le caoutchouc, le faisant fuir, perdre sa forme ou se plier.

« Bien que les coupe-froid soient résistants, l’usure normale, comme le fait de traîner les pieds en entrant et en sortant de votre voiture, ou de déplacer des objets dans et hors du coffre, peut rapidement endommager le joint en caoutchouc », explique Lacivita.

Si cela se produit, il s’agit généralement d’un travail à faire soi-même, mais vous pouvez faire appel à un professionnel si :

Il est collé (plutôt que maintenu par des clips, un canal ou une friction), auquel cas le nettoyage du canal dans lequel se trouve le décapage peut être frustrant et prendre du temps ;

Il y a des garnitures intérieures délicates à retirer, dont on a peur de les casser ;

La bande à remplacer est spécifique à votre véhicule et la pièce est difficile à localiser.

Qu’est-ce qu’un coupe-froid pour voiture et à quoi sert-il ?

Les joints d’étanchéité pour voitures sont des revêtements en caoutchouc qui scellent les espaces entre la carrosserie du véhicule et les portes, les fenêtres, le coffre, le capot et le pare-brise. Les joints d’étanchéité sur une voiture servent à diverses fins :

Protège de la pluie, de la neige, de l’air et des bestioles

Aide à prévenir la moisissure et le mildiou à l’intérieur

Aide à maintenir la qualité de l’air

Isole les passagers des températures extérieures chaudes et froides

Protège le véhicule contre les dommages

Améliore le confort de conduite

Maintient l’apparence et la valeur de revente du véhicule

« Pour tester l’étanchéité du coupe-froid, placez un billet de banque entre le coupe-froid et la partie à sceller », explique Lacivita. « Si vous sentez une résistance lorsque vous retirez le billet, cela signifie que l’étanchéité est bonne. »

Si vous pensez avoir un problème de coupe-froid, voici comment réparer, remplacer et entretenir les coupe-froid d’une voiture.

Quand remplacer les coupe-froids

Si vous constatez des signes de pourriture sèche ou des morceaux manquants, il est temps de remplacer vos coupe-froids. De plus, si vous entendez du bruit du vent ou des fuites d’eau près des cadres de porte, vérifiez qu’ils ne sont pas endommagés.

« Le pourrissement ou l’exposition à la chaleur du soleil et au froid de l’hiver peuvent endommager le caoutchouc », explique Thomas Patterson, directeur du développement de nouveaux produits et de la formation technique chez Glass Doctor. « La dilatation et la contraction provoquent la fatigue du caoutchouc EPDM et le desserrent. »

Comment réparer les joints d’étanchéité d’une voiture

Studio TMB

Outils

Tournevis à tête plate

Pics à 90 degrés (pour nettoyer les rails de retenue des canaux)

Papier de verre

Chiffons propres et sans poussière

Serviettes en microfibre

Couteau utilitaire (en option)

Matériels

Remplacement des coupe-froids

Dissolvant d’adhésif

Adhésif pour coupe-froid

Spray silicone

Gel de silicone (facultatif)

Ruban adhésif à faible adhérence ou pinces (en option)

Tige de support en mousse (en option, pour les réparations)

Temps:20 minutes à plusieurs heures

Coût: varie

Complexité:débutant

Étape 1 : Évaluer les dégâts

Si vous n’avez que de petites déchirures ou coupures, vous pouvez probablement les réparer avec de la colle pour joint d’étanchéité (attention, elle est très collante). Assurez-vous d’essuyer rapidement tout excès de colle à l’aide d’un chiffon et d’un nettoyant liquide à base de solvant.

De même, si votre coupe-froid tombe ou dépasse légèrement, utilisez quelques gouttes d’adhésif pour coupe-froid pour le maintenir en place.

Si votre coupe-froid a perdu sa forme ou s’est plié, vous pouvez également le réparer en découpant une petite ouverture avec un couteau utilitaire et en insérant un morceau de tige de support en mousse (lubrifiez-la d’abord avec du silicone). Utilisez une tige métallique ou un cintre pour l’enfoncer.

Étape 2 : Retirez l’ancienne bande

Si vous ne pouvez pas réparer votre coupe-froid, vous devrez le remplacer.

Retirez délicatement l’ancien coupe-froid de la porte ou de l’ouverture.

Soyez prudent pour ne pas endommager la peinture.

Étape 3 : Nettoyer la zone

Vaporisez la zone où se trouvait l’ancien coupe-froid avec un dissolvant pour adhésif.

Utilisez le chiffon et les pics pour essuyer les résidus de colle et autres débris. « Le canal ou la surface de montage doit être absolument exempt de toute trace de colle, de résidu ou de vieux coupe-froid », explique Lacivita.

Laissez sécher complètement toutes les zones.

Étape 4 : Appliquer le nouvel adhésif

Testez (ou installez à sec) le joint d’étanchéité pour vous assurer qu’il s’adapte à la zone et correspond à la taille et à la forme du joint d’origine. Si ce n’est pas le cas, coupez-le en conséquence.

Si votre nouveau joint d’étanchéité n’est pas livré avec un adhésif pré-enduit, appliquez une bande adhésive fine et uniforme sur la surface du véhicule où la nouvelle bande sera fixée.

Respectez les instructions du fabricant concernant l’application de l’adhésif et les recommandations de séchage.

Conseil de pro : « Je recommande l’adhésif noir pour joint d’étanchéité 3M », déclare Lacivita. « Je ne suis pas fan de l’adhésif jaune pour joint d’étanchéité 3M. Une fois qu’il a complètement durci, il est plus difficile à enlever que de la colle de contact. »

Étape 5 : Installez le coupe-froid.

Positionnez soigneusement le nouveau coupe-froid sur l’adhésif.

Appuyez fermement dessus pour le mettre en place.

Utilisez du ruban adhésif ou des pinces pour maintenir la bande en place jusqu’à ce que l’adhésif sèche. Si vous n’utilisez pas de ruban adhésif à faible adhérence, appliquez un peu de silicone en dessous pour ne pas arracher le nouveau joint d’étanchéité lorsque vous le retirerez.

« Il est essentiel de laisser l’adhésif sécher et adhérer à la surface de la porte ! », explique Patterson. « Pendant ce temps, ne fermez pas la porte avant la fin du séchage, car cela pourrait entraîner le déplacement de la bande. »

Étape 6 : Testez et nettoyez.

Une fois l’adhésif fixé, testez-le en ouvrant et en fermant doucement la porte.

Inspectez les lacunes dans l’adhérence.

Utilisez un chiffon propre pour enlever l’excédent d’adhésif.

Comment entretenir les joints d’étanchéité des voitures

L’entretien des joints d’étanchéité d’une voiture permet de les garder souples et flexibles. De temps en temps, ou lorsque vous trouvez de la poussière et des débris sur les joints d’étanchéité :

Utilisez du savon de lavage pour voiture et une brosse douce pour le nettoyer, en particulier l’arrière des coupe-froid où la saleté, le gravier et les débris peuvent facilement s’accumuler, ainsi que toutes les portes du véhicule ou autres pièces qui entrent en contact avec lui.

Séchez-le complètement à l’aide d’une serviette en microfibre.

Appliquez un produit de protection pour caoutchouc à base de silicone ou de la pâte de silicone (utilisez la pâte avec parcimonie), jusqu’à ce que le caoutchouc paraisse légèrement humide. Lacivita recommande d’utiliser un produit de protection en vaporisateur plutôt qu’un produit à base d’aérosol, car certains propulseurs contenus dans les aérosols peuvent endommager le caoutchouc.

Appliquer une deuxième couche de protecteur si le coupe-froid est vieux et sec.

« Une bonne couche de produit de protection à base de silicone peut toujours prolonger la durée de vie du joint d’étanchéité », explique Patterson. « Lorsque vous nettoyez l’intérieur de la voiture, utilisez le même produit de protection sur les joints que vous avez utilisés sur les garnitures en cuir ou en vinyle. »

Combien coûte le remplacement des coupe-froids ?

Cela dépend. Un rouleau de coupe-froid autocollant ou à friction générique coûte moins de 25 $. « D’un autre côté, un coupe-froid spécifique au véhicule qui nécessite de retirer la garniture ou de retirer le toit ouvrant peut coûter jusqu’à 800 $ », explique Lacivita.

FAQ

Peut-on conduire sans coupe-froid ?

Oui, mais pourquoi ?, explique Lacivita. « En plus d’être exposé aux éléments et d’être dérangé par le bruit de la route et les pièces qui s’entrechoquent, conduire sans coupe-froid serait inconfortable, car le système de chauffage, de ventilation et de climatisation doit travailler plus fort pour compenser les changements de température. »

Combien de temps durent les coupe-froids ?

Si vous en prenez bien soin, il devrait durer toute la vie de votre véhicule. « Je doute fortement qu’un propriétaire de véhicule normal ait un jour besoin de remplacer de tels éléments sur sa voiture », déclare Patterson.

Comment savoir quel type de coupe-froid utiliser pour votre voiture ?

Si votre joint d’étanchéité est spécifique à un véhicule ou à une pièce, vous devrez le commander auprès d’un concessionnaire ou d’un fournisseur de pièces de rechange. Vous pouvez également essayer de retirer soigneusement un petit morceau pour déterminer le type dont vous avez besoin, par exemple s’il s’insère dans un canal, s’attache avec des clips ou est collé à la carrosserie du véhicule. Si vous avez de la chance, vous pouvez économiser de l’argent en commandant un rouleau générique.

À propos des experts

Bob Lacivita Il a été pendant 27 ans un maître technicien primé de General Motors et est un maître technicien ASE depuis 1978. Pendant 25 ans, il a également travaillé comme formateur technique et administrateur automobile. Aujourd’hui, il écrit sur les réparations et l’entretien des voitures par soi-même pour Family Handyman, Reader’s Digest et d’autres médias.

Thomas Patterson est directeur du développement de nouveaux produits et de la formation technique chez Glass Doctor. Il travaille dans le secteur du verre depuis 45 ans et a travaillé sur des milliers de véhicules. Glass Doctor est une entreprise de proximité, avec plus de 300 points de vente.