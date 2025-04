Tesla Problèmes de rappel pour 376 000 véhicules sur le problème de la direction

Tesla rappelle plus de 376 000 de ses véhicules en raison d’un problème de direction assistée. La direction assistée rend votre voiture facile à manœuvrer. Vous n’y pensez probablement pas au quotidien. Cependant, vous remarqueriez immédiatement si cela a cessé de fonctionner parce que vous ressentiriez une tonne de résistance lorsque vous essayez de tourner votre roue. C’est assez grave lorsque ce problème se pose à la maison dans votre garage, mais c’est pire lorsque la direction puissante sort au milieu d’un trajet. Si vous possédez une Tesla, prenez des précautions supplémentaires jusqu’à ce que vous sachiez avec certitude que le vôtre n’est pas sur la liste des rappels.

Pourquoi certains Teslas sont-ils rappelés?

Selon le mémoire de la National Highway Traffic Safety Administration, certains véhicules Tesla ont un problème de direction électrique. Dans les véhicules touchés, «la carte de circuit imprimé pour l’assistance électronique à la direction assistée peut subir une condition de surdress.» Si cela se produit, cela peut entraîner «une perte d’aide à la direction assistée lorsque le véhicule atteint un arrêt, puis accélère à nouveau».

Si vous possédez l’un des Teslas affectés, absorbez de le conduire autant que possible jusqu’à ce que le problème soit résolu. La NHTSA avertit que «une perte d’assistance à la direction électrique peut nécessiter un plus grand effort de direction, en particulier à basse vitesse, augmentant le risque d’un accident».

Quels véhicules Tesla ont un problème de direction électrique?

Ce rappel affecte plus de 376 000 véhicules Tesla. Il a un impact sur les véhicules de modèle 3 et de modèle Y en 2023 qui utilisaient des logiciels avant 2023.38.4. Si vous possédez un modèle 3 ou un modèle Y 2023 et que vous ne savez pas quel logiciel votre véhicule utilise, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Tesla enverra des lettres du propriétaire avec plus d’informations fin mars 2025.

Y a-t-il un correctif proposé?

Tesla dit qu’une mise à jour logicielle en direct (OTA) est disponible pour remédier au problème de direction assistée. Cette mise à jour est gratuite pour les propriétaires, alors assurez-vous de mettre à jour votre véhicule dès que la mise à jour OTA sera disponible.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez appeler le service client Tesla au 1-877-798-3752. Assurez-vous simplement de clarifier que vous voulez en savoir plus sur le rappel SB-25-00-004. Vous pouvez également appeler la NHTSA directement au 1-888-327-4236. Si vous optez pour cette voie, spécifiez que vous posez des questions sur le numéro de rappel 25v092000.

Source