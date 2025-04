Les marchés de logement les plus chauds de 2025 signifient une excellente nouvelle pour les vendeurs du Midwest

Parmi les nouvelles des tendances immobilières les plus chaudes de 2025, il y a la montée en puissance du marché dans le Midwest. Février 2025 Données, gracieuseté de John Burns Research & Consulting, souligne une rareté de l’offre de logements en tant que facteur qui augmentait la valeur des maisons dans la région – selon Realtor.com, l’inventaire du logement dans le Midwest a baissé de 45,2% en mars 2025. Même en tant que propriétaire du Midwest, plus intéressé par la location que de vendre votre propriété, vous seriez toujours dans une situation gagnante, car les loyers de maisons unifamiliales augmentent également entre 5% et 7% d’une année sur l’autre. Donc, si vous possédez une maison dans le Midwest et que vous avez pensé à vendre, c’est votre temps.

Si vous n’êtes pas encore convaincu que le Midwest est l’un des marchés de logement les plus chauds aux États-Unis, considérez que, même avec la valeur marchande croissante, les maisons sont toujours recherchées dans la région. C’est à cause de l’abordabilité par rapport aux autres régions des États-Unis, où selon Realtor.com, le prix de la liste médiane nationale des maisons en mars 2025 est passé à 424 900 $. Donc, si vous êtes un propriétaire dans le Midwest, il est peut-être temps d’explorer ce que Drew Scott, Drew Scott, de Property Brothers recommande avant d’énumérer votre maison et de profiter du marché du logement chaud.