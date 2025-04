Comment créer un jardin de gravier

Introduction

Si vous recherchez une option d’aménagement paysager sans problème, un jardin de gravier pourrait être dans votre avenir. Une fois établies, ce sont beaucoup moins de tracas que les pelouses et les lits d’aménagement paysager standard, car ils ont besoin d’un désherbage ou d’une irrigation minimale. Et une fois qu’ils rempliront une prime de plantes indigènes, ils offriront tous les avantages écologiques d’un jardin fleuri traditionnel.

Les jardins de gravier sont un choix populaire dans les zones sujettes à la sécheresse et sont également bonnes pour atténuer les inondations des fortes pluies. De plus, ils sont une façon amusante d’exercer votre expression artistique, avec des accents comme de petits rochers, des bancs et des bains d’oiseaux.

Lorsque vous choisissez des plantes pour votre jardin de gravier, optez pour ceux avec des systèmes racinaires profonds afin qu’ils puissent tirer l’humidité du sol. Les herbes vivaces et les conifères tolérants à la sécheresse sont de bons choix, tout comme les ampoules et même les herbes.

Les plantes dans des pots de quatre pouces sont idéales, car leurs boules de racine sont juste assez grandes pour pénétrer le gravier. Cependant, en raison de notre climat particulièrement froid et sec, nous avons opté pour des plantes plus grandes qui ont de meilleures chances de survivre à l’hiver.

Nous avons acheté le gravier à un détaillant en pierre / carrière, rempli une poubelle lourde à mi-chemin de la pelle et la transportée par équipe à la maison. Mais si vous créez un jardin plus grand, vous devrez peut-être un camion de livraison ou louer une remorque pour transporter le tonnage dont vous avez besoin.

Nous avons construit notre jardin de gravier à environ six pieds par deux pieds, mais le vôtre peut être plus grand ou plus petit, quelle que soit la taille que vous voulez qu’elle soit.