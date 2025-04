SAATVA Graphite Memory Foam Mattress Topper Review: Il a immédiatement changé la façon dont je dors

Je me réveille régulièrement raide et avec des maux de dos et des douleurs intenses, et cela n’a fait que prendre moins de post-partum. Ayant dormi sur de nombreux lits différents, je peux dire en toute confiance qu’un bon matelas et une bonne literie peuvent faire une différence en ce qui concerne la façon dont vous dormez – et, plus important encore, ce que vous ressentez lorsque vous vous réveillez. Les meilleurs matelas de matelas fournissent un coussin supplémentaire et un soutien à votre matelas existant.

Je vais être honnête: j’étais sceptique si un matelas topper pouvait faire beaucoup de différence. Mais après avoir testé plusieurs, j’ai découvert qu’un bon haut de matelas peut atténuer les douleurs et les douleurs du corps du matin – même si vous dormez sur un matelas plus âgé. Si votre matelas montre des signes de vieillissement, mais pas assez pour que vous deviez le remplacer pour l’instant – un matelas de haute qualité, un matelas, pourrait rajeunir votre cheval de bataille nocturne (et, si vous avez de la chance, atténuer la douleur).

Personnellement, j’ai testé le topper de matelas en mousse à mémoire de mémoire en graphite Saatva dans l’espoir de soulager certaines de mes maux de dos. Voici comment ça s’est passé.

Qu’est-ce que le topper de matelas en mousse à mémoire de mousse de graphite Saatva?

Le topper de matelas en mousse à mémoire de mémoire graphite Saatva est un topper en mousse à mémoire de trois pouces infusée de graphite de refroidissement. Il est destiné à rendre votre matelas existant plus à l’aise et à prolonger sa durée de vie. La mousse à mémoire aide à soulager la pression et la tension tout en réduisant le transfert de mouvement, il est donc idéal pour ceux qui ont besoin d’un coussin doux et bercé pour les articulations et les dormeurs latéraux qui veulent une sensation douce à moyenne.

Je l'ai essayé Saatva graphite memory mousse matelas topper

Avantages: Idéal pour les dormeurs latéraux qui veulent contourner la mousse à mémoire

Fabriqué avec une mousse Certipur-US® écologique

Fermeté douce à moyenne

Technologie de refroidissement

Sangles d’angle élastiques

La couverture est faite de coton biologique qui glisse l’humidité

Garantie limitée à 1 an

Livraison gratuite

Inconvénients: Cher

La marque sur la couverture est visible sous certaines feuilles

Perrouiller uniquement

SAATVA Graphite Memory Foam Matelas Topper Fonctionnalités

Refroidissement et gain de l’humidité

Comme mentionné, le graphite de la mousse est destiné à vous aider à vous garder au frais. Selon Saatva, le graphite est censé absorber la chaleur mieux que les autres éléments de refroidissement souvent utilisés dans la literie. Votre poids sur le haut de mousse force les particules de graphite ensemble, ce qui leur permet de conduire de la chaleur à travers la mousse et de le dissiper rapidement. En d’autres termes, la couche de graphite éloigne la chaleur du corps.

L’ensemble de la mousse à mémoire de mémoire est enfermé dans du coton biologique et qui glisse l’humidité, qui est respirant et offre également un confort de refroidissement.

Bandes d’angle élastiques

Le topper de matelas en mousse à mémoire de graphite a quatre bandes d’ancrage élastiques (une dans chaque coin) pour la sécuriser à votre matelas et empêcher le glissement et le changement.

Après avoir utilisé des toppers de matelas avec et sans bandes d’angle, permettez-moi de vous dire: ils sont nécessaires. Sinon, votre topper glissera sous les draps et hors de votre matelas pendant que vous dormez.

Écologique

Le topper de Saatva est fabriqué avec des matériaux respectueux de l’environnement, notamment la mousse à mémoire haute densité et les huiles renouvelables certifiées certifiées certifiées, qui libèrent moins de gaz à effet de serre pendant la production. Cela signifie que c’est bon pour l’environnement et votre maison, et il y a moins de gazon après l’ouverture.

De plus, le haut-parleur est traité avec un traitement antimicrobien botanique pour empêcher la croissance des bactéries, des moisissures et du mildiou.

Comment nous l’avons testé

Comme je l’ai dit, j’étais sceptique quant à la différence qu’un topper de matelas ferait réellement sur mon lit. J’ai dormi sur le matelas de restauration violette, que j’aimais au départ – c’était pratique, confortable et refroidissant. Cependant, après l’accouchement, j’ai remarqué que mon lit ne ressentait pas tout à fait la même chose. Mon lit autrefois très confortable était différent, presque trop ferme, sur mes articulations délicates. Pour être juste, j’ai eu des maux de dos chroniques depuis des années, et cela n’a fait qu’intensifier le post-partum.

Je ne voulais pas me débarrasser de mon matelas. C’était relativement nouveau, et je l’avais vraiment apprécié quand je l’ai obtenu, mais quelque chose devait changer. Une recherche rapide m’a dit qu’un topper de matelas pourrait être exactement ce dont j’avais besoin, mais cela semblait trop beau pour être vrai – et franchement, comme un gaspillage d’argent. Avance rapide de quelques mois, et le problème ne fait que s’aggraver. Je me réveillais presque incapable de marcher; Mes maux de dos étaient si intenses, et mon corps était si raide après me réveiller que j’ai dû faire évoluer le mur pour obtenir mes repères.

Hélas, j’ai pensé que j’essaierais un matelas. Un topper de deux à trois pouces avec une fermeté moyenne est souvent recommandé pour ceux qui souffrent de maux de dos, tandis que la fermeté douce ou moyenne est recommandée pour les dormeurs latéraux.

« Les dormeurs latéraux devraient aller avec des hauts de forme au moins trois pouces d’épaisseur. L’épaisseur supplémentaire offre un meilleur soulagement de la pression. » Derek Hales Fondateur et PDG de NAPLAB

Étant un dormeur latéral, j’ai pensé qu’un bon dépassement du milieu de la route pour mes maux de dos et mon sommeil latéral serait d’épaisseur de trois pouces avec une sensation douce à moyenne. J’ai donc essayé le topper de matelas en mousse à mémoire de mémoire graphite Saatva. Il est arrivé à ma porte dans une grande boîte. Je l’ai jeté sur le lit, je l’ai déballé, j’ai coupé le plastique et je l’ai déroulé. Boom! C’était prêt à partir.

Mon matelas était-il immédiatement plus confortable? Oui, en fait. Aller au lit sur le nouveau topper était différent et plus doux, mais j’ai remarqué la vraie différence lorsque je me suis réveillé le lendemain. Ma raideur matinale et mes macultes typiques avaient disparu. Mon corps avait besoin de quelque chose d’un peu plus doux pour soulager la tension et la pression, après tout.

En ce qui concerne le refroidissement. Je n’ai pas surchauffé sur le topper, et j’ai tendance à me coucher froide et à me réveiller tôt le matin. Cependant, ne vous attendez pas à une sensation de refroidissement au toucher – vous aurez besoin d’un matelas ou d’une couverture changeant la température (comme la couverture 8 Sleep Pod Pro) pour ce type d’effet. À vrai dire, je trouve que les meilleures feuilles de refroidissement font plus pour me garder au frais.

Dans l’ensemble, le matelas en haut est très confortable car la mousse est tellement contournée. Il ne semble pas trop spongieux, mais il a juste assez de douceur et de douceur pour donner un confort et un soutien aux hanches et à mes hanches.

Pourquoi tu devrais nous faire confiance

La rédactrice en chef Mary Henn a testé plusieurs matelas de matelas à la maison et sur son propre lit pendant d’innombrables nuits de sommeil, et elle a également testé divers matelas. En d’autres termes, elle connaît le sommeil. De plus, Mary souffre de maux de dos chroniques et recherche constamment une literie pour l’aider à réaliser une meilleure nuit de repos.

Nous avons également consulté l’un de nos testeurs de produits experts, qui nous ont aidés à trouver les meilleurs matelas de matelas pour les dormeurs latéraux. Après avoir testé de nombreux toppers de matelas, notre testeur Lois Alter Mark a évalué le topper à 4 sur 5 dans le confort. Ensuite, nous avons pris conseil à Derek Hales, fondateur et PDG de Naplab. Au cours des dix dernières années, il a personnellement testé plus de 360 ​​matelas différents.

FAQ

Que fait le graphite dans un matelas Topper?

Il est utilisé pour aider à réguler la température corporelle en éloignant la chaleur et en offrant une nuit plus froide de sommeil.

Quels sont les avantages de la mousse à mémoire de graphite?

La mousse à mémoire de graphite est refroidie, respirante et forte. Il offre une méthode non chimique pour rendre la mousse non flammable. De plus, il a des propriétés anti-allergènes et résiste aux acariens.

Ce que disent les autres critiques

La majorité des critiques donnent au matelas en mousse à mémoire de mousse de graphite Saatva cinq étoiles. Beaucoup disent que c’est génial pour les mauvais dos et les cous douloureux, décrivant le topper comme donnant une sensation de «corps étreignant». La plupart disent que cela a instantanément amélioré le sentiment de leur matelas existant, et d’autres donnent des notes élevées à la durabilité et à l’efficacité du produit.

Les avis négatifs ont tendance à se concentrer sur les retards d’expédition et autres problèmes d’expédition. Les critiques 3 étoiles disent qu’ils s’attendaient à ce que le topper améliore le sentiment de leur matelas existant plus qu’il ne l’a fait, que le topper n’a aidé qu’un peu.

Les six matelas de saatva

Saatva vend six hauts de toppers différents: le haut en mousse à mémoire de graphite (examiné ici), le dessus en mousse à haute densité, le haut à plumes alternatifs, le topper en latex naturel, le haut-parleur micro-bobine et le haut matelassée organique. Le topper matelassé organique est le plus cher et ressemble à un matelas traditionnel avec une sensation en peluche et dynamique qui est idéale pour le soulagement de la pression, tandis que le haut de mousse à haute densité est le plus abordable et a une sensation de transport moyen et à main moyen, idéal pour les dormeurs latéraux qui préfèrent un peu plus de fermeté.

Le topper alternatif à plumes alternatifs est ultra-pilé et un favori de Lois Alter Mark, qui dit que c’est le topper le plus confortable sur lequel elle a dormi. Le topper de latex naturel est réactif et dynamique; Il est également mince, donc il ne dépassera pas votre matelas bien-aimé. Enfin, le haut-parleur micro-bobine est ultra-réactif et idéal pour les articulations douloureuses.

Verdict final

J’ai essayé le topper de matelas en mousse à mémoire de mémoire en graphite Saatva, et c’est un grand topper de matelas dans l’ensemble. Si vous êtes nouveau sur les toppers de matelas, c’est un point de départ sûr, car il propose trois pouces de mousse à mémoire enfermés dans un couvercle en coton biologique avec des sangles d’angle. De plus, il a une technologie de refroidissement – toutes les fonctionnalités que je recherche dans un matelas topper.

Où acheter le saatva Matelas en mousse à mémoire de graphite

Je l'ai essayé Saatva graphite memory mousse matelas topper Ce topper de matelas en mousse à mémoire est parfait pour les dormeurs latéraux et ceux qui souffrent de maux de dos.

Vous pouvez acheter le matelas en mousse à mémoire de graphite Topper (325 $ – 650 $) et d’autres toppers de matelas Saatva directement de Saatva, où tous les toppers sont libres et sont livrés avec une garantie limitée à 1 an contre les défauts de fabrication.