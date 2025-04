Les tarifs vont rendre le bricolage plus cher

À ce jour, vous avez sûrement entendu comment les États-Unis ont planifié et ont placé des tarifs supplémentaires sur un certain nombre de marchandises importées du Canada, du Mexique et de la Chine. Le montant et le calendrier, ainsi que les produits que les tarifs auront un impact, ont été en masse. Mais pour l’instant, il y a un tarif de 20% sur les produits de la Chine et 25% sur de nombreux produits du Canada et du Mexique.

Ce qui est sûr, c’est qu’ils augmenteront le coût des projets de bricolage et des rénovations à domicile, explique Pelin Pekgun, chercheur à la Wake Forest University School of Business. «Pour se préparer contre ces coûts en hausse, les propriétaires devraient planifier à l’avance, comparer les prix et ajuster les budgets en conséquence», dit-elle. «Bien que les prix n’augmenteront pas immédiatement, des coûts de matériaux plus élevés, des pénuries potentielles et des retards de l’offre pourraient entraîner des budgets de rénovation plus stricts dans les mois à venir.»

Voici plus sur les produits dont les tarifs auront un impact, en particulier ceux liés au bricolage, à l’amélioration de la maison et à d’autres efforts de construction.

Pourquoi les tarifs provoquent-ils une augmentation des prix pour les consommateurs?

Lorsque les gouvernements placent des tarifs, qui sont des frais supplémentaires sur les marchandises importées d’autres pays, les entreprises transmettent souvent directement ce coût aux consommateurs.

«Les tarifs sont comme une taxe cachée que les familles paient», explique George Carrillo, PDG du Hispanic Construction Council. « Imaginez que votre famille achète un nouveau micro-ondes. Si des tarifs sont ajoutés, ce micro-ondes de 100 $ pourrait maintenant coûter 120 $. Les 20 $ supplémentaires ne vont pas au magasin; il couvre les frais que l’entreprise a dû payer juste pour apporter le produit dans le pays. »

Les tarifs augmentent également indirectement les prix. Par exemple, un tarif sur l’aluminium peut affecter le prix des articles fabriqués en aluminium, comme les voitures, les appareils électroménagers et les outils. Et les tarifs sur le carburant peuvent augmenter les prix de tout ce qui est expédié ou même simplement une livraison locale de bois à votre maison.

«Tout cela fait partie d’une réaction en chaîne», explique Carrillo. «Lorsque les entreprises paient plus pour des marchandises ou des pièces, celles-ci augmentent baisser à des prix plus élevés pour tout, des céréales aux réparations de voitures. Pour les familles, c’est un rappel que même des politiques éloignées peuvent apparaître dans votre panier ou vos factures mensuelles.»

Quels produits seront affectés par les tarifs?

Saul Loeb / Getty Images

Bûcheron

L’un des produits les plus importants que les tarifs auront un impact est le bois d’oeuvre. Le tarif en attente de 25% sur le bois canadien devrait augmenter le coût des produits en bois de 15% à 25%. Cela signifie que le prix d’une feuille de contreplaqué pourrait passer d’environ 30 $ à environ 50 $, explique l’investisseur immobilier Erik Wright.

«J’ai été contraint de soumettre trois révisions budgétaires de rénovation à domicile le mois dernier en raison de notifications tarifaires prématurées, ce qui a augmenté le prix du bois de près de 20%», explique Wright. «La reconstruction du pont d’un client est passée de 6 400 $ à près de 8 000 $; une augmentation amer pour une famille qui avait simplement besoin de créer des zones de plein air sûres pour leurs enfants.»

Surtout pour les réparations et l’entretien qui ne devraient pas être reportés, envisagez de faire du shopping dans des scieries locales, de passer à des matériaux composites, d’esprit écologique et de fabrication américaine comme Trex et ACRE, et de récupérer / réutiliser autant de bois que possible.

Métaux: bâtiment et outils

Les tarifs canadiens et mexicains en aluminium et en acier sont prévus de 10% à 25%, ce qui augmentera probablement le coût des appareils, des outils, de la plomberie et des composants électriques de 10% à 30%, explique Wright. Les deux tarifs augmenteront probablement également le coût des matériaux de construction comme les fenêtres en aluminium, les portes, les gouttières, les garnitures extérieures, la toiture métallique et les panneaux solaires.

Pour aider à faciliter cela, essayez de réparer vos anciens outils et de faire preuve de créativité avec des matériaux, tels que le passage aux fenêtres en vinyle.

Pièces et véhicules automobiles

Avec des tarifs en acier et en aluminium passant par le toit, le coût des voitures neuves, des camions de travail et des pièces automobiles augmentera également. «Les diyers automobiles pouvaient également sentir la piqûre, avec le coût des plaquettes de frein importées passant potentiellement de 50 $ à 75 $ par ensemble et des outils électriques importés comme des exercices augmentant de 15 à 20%», explique Carrillo.

Le GC Josh Riutta dit que le coût plus élevé des véhicules neufs augmentera probablement également le coût de l’embauche des entrepreneurs «car nous comptons sur nos camions pour tout.»

Pour aider à l’atténuer, si vous envisagez d’acheter un nouveau véhicule, achetez-le le plus tôt possible, faites le plein de pièces fréquemment utilisées à l’avance ou achetez des pièces d’occasion fiables de Salvage Yards, explique Carrillo.

Électricité et gaz

Les factures d’énergie peuvent également grimper, avec une augmentation de 5% à 10% possible si les tarifs augmentent le coût du pétrole ou du gaz importé, explique Carrillo. Le propane, cependant, ne sera probablement pas beaucoup affecté, car il est principalement produit aux États-Unis

De plus, les tarifs peuvent indirectement affecter les coûts énergétiques. Par exemple, ils peuvent augmenter le coût de la livraison. Si les tarifs sur l’acier et l’aluminium augmentent le coût de l’infrastructure énergétique, comme les transformateurs ou les pipelines, qui pourraient éventuellement filtrer dans vos factures d’électricité et de gaz, explique Bill Bencker, spécialiste du béton. De plus, «si les tarifs entraînent des différends commerciaux, il peut perturber les marchés de l’énergie, provoquant la volatilité des prix», dit-il.

Pour aider à soulager les coûts, concentrez-vous sur l’efficacité énergétique dans votre maison, comme le scellé des fenêtres, l’ajout d’isolation et le passage à un thermostat programmable.

Électronique

«L’électronique est grande», explique Michael Schmied, analyste financier. «Le Mexique rassemble tellement ce que nous utilisons chaque jour (donc un tarif) augmentera les prix sur des choses comme les téléviseurs, les ordinateurs et même les appareils de maison intelligents.»

Si vous prévoyez de mettre à niveau votre système de sécurité domestique ou d’obtenir un nouveau réfrigérateur économe en énergie, attendez-vous à payer plus – peut-être 100 $ à 300 $ de plus par article, selon la marque, dit-il. En outre, une grande partie de notre électronique, en particulier des batteries au lithium, provient de la Chine, de sorte que le tarif augmentera probablement également les prix sur ces articles.

Textiles

Les gens oublient la part de nos meubles et de nos produits de maison de Chine, explique Schmied. «Un tarif de 20% signifie que les matelas, la literie, les rideaux et les canapés deviendront tous plus chers», ajoute-t-il. « Vous pourriez voir un canapé de 800 $ sauter à 950 $, ou des draps de lit premium passer de 100 $ à 120 $. Si vous fournissez toute une maison, cela s’additionne rapidement. »

Appareils

L’appareil bondit également entre 10% et 25% avec les nouveaux tarifs. «Les produits manufacturés sont particulièrement vulnérables aux tarifs car, grâce aux chaînes d’approvisionnement modernes, elles traversent souvent la frontière plusieurs fois pendant le processus d’assemblage», explique le constructeur de maisons Tiny Jonathan Palley. «Même vos lave-vaisselle de fabrication américaine, vos réfrigérateurs ou vos chauffe-eau ont probablement au moins un travail effectué dans d’autres pays.»

Si vous avez besoin d’un nouvel appareil, envisagez de l’acheter maintenant, avant que les prix n’augmentent. Sinon, pensez à chercher un d’occasion ou à réparer votre ancien.

Matériaux d’aménagement paysager

Le bois est utilisé pour de nombreux projets d’aménagement paysager, comme les terrasses, les clôtures et les lits surélevés. Associez cela avec une augmentation du coût des outils et des composants d’aménagement paysager communs fabriqués en Chine, comme les pelouses, les kits légers et les têtes de gicleurs, et « Je ne vois pas d’autre moyen, sauf pour nous pour répercuter ces coûts à nos clients », explique Todd Hendricks, expert du paysagiste. «Et si les tarifs persistent, ces augmentations pourraient être assez substantielles.»

Cloison sèche et béton

Plus de 25% du ciment et du béton sont importés du Canada et du Mexique, de sorte que le coût de versement des fondations et des travaux plates, tels que les allées et les allées, augmentera probablement. En outre, le Mexique fournit plus de 70% des cloisons sèches américaines. «Un tarif sur ce matériau se traduirait directement par des coûts de construction accrus, car ce matériel est une pratique standard dans la construction d’aujourd’hui et n’a pas de substitut simple», explique le constructeur ADU Paul Dashevsky.

Autres matériaux de construction

De nombreux autres matériaux de construction deviendront probablement plus chers, y compris les revêtements de sol, les armoires, les comptoirs et l’éclairage. «Concernant les éléments essentiels de la maison comme les carreaux importés, par exemple, un dosseret de carreaux importé pourrait passer de 15 $ par pied carré à 20 $, ajoutant des centaines à des budgets de rénovation», explique Carrillo. «Cependant, l’achat de marques domestiques pourrait contourner complètement ces augmentations de prix.»

HVAC

De nombreux composants des unités AC sont fabriqués au Mexique avant d’être expédiés aux États-Unis pour l’assemblage final et la distribution, ils deviendront donc plus chers. «En tant qu’entrepreneur en climatisation dans le sud de la Floride, nous avons déjà été informés que nos fabricants et distributeurs augmentent leurs prix de 20% à 25% en raison de ces tarifs», explique Vanessa Ferrara, spécialiste du CVC. «Couplé aux défis de la chaîne d’approvisionnement, les propriétaires verront des pénuries de disponibilité et des hausses de prix sévères.»

La réparation deviendra également plus chère, car de nombreuses pièces sont importées, explique l’entrepreneur général Justin Cornforth. «La plupart des gens ne réalisent même pas que de nombreux fabricants se décrivent comme des« fabricants américains », mais en réalité, une partie importante de leurs composants est fabriquée en Chine ou assemblée au Mexique en utilisant des pièces chinoises.»

Travail, en général

Bien que ce ne soit pas une conséquence directe des tarifs, les coûts de main-d’œuvre sont également une préoccupation croissante dans l’industrie de la construction, explique le couvreur Michael Green.

«Beaucoup de mes collègues et pairs de l’industrie disent que les changements de politique d’immigration et les déportations pourraient entraîner des pénuries de travailleurs et une augmentation des coûts de main-d’œuvre», dit-il. «Je m’attends également à ce que les délais de déploiement s’étendent de deux à trois mois à mesure que les chaînes d’approvisionnement s’ajustent et que les fabricants retravaillent de nouvelles options commerciales.»

Assurance

Les politiques de voiture, de maison et d’entreprise augmentent parce que les matériaux et les coûts de remplacement augmentent, explique l’avocat John Beck. «J’avais un client qui était arrière, et l’atelier de carrosserie a cité près de 30% de plus que la même réparation aurait coûté l’année dernière car les pièces sont plus chères en raison des tarifs sur les matériaux importés», dit-il. «Lorsque les prix augmentent, les assureurs s’ajustent. Certains prestataires sont des taux de randonnée à tous les niveaux, en supposant que les clients ne repoussent pas.»

Conseils pour les propriétaires

Momo Productions / Getty Images

Préparer et gérer l’impact financier des tarifs:

Planifiez à l’avance en obtenant des matériaux maintenant et en verrouillant les offres des entrepreneurs;

Acheter des matériaux d’origine nationale;

Considérez des matériaux alternatifs, comme les terrasses composites au lieu du bois;

Investir dans des appareils économes en énergie et stimuler l’isolation domestique;

Évitez les grands qui pourraient augmenter considérablement en coût avant qu’ils ne soient terminés;

Concentrez-vous sur la fixation et le maintien de ce que vous avez, comme les outils et les appareils;

Recherchez les produits rénovés, d’occasion et recyclés;

Restez informé des politiques commerciales et des changements pour garder en avance la courbe;

Tampon un budget plus important dans les projets pour tenir compte des augmentations de prix inattendues;

N’ayez pas peur de négocier les prix;

Recherchez des remises et des ventes saisonnières, comme les promotions printanières et

Établir des relations avec les fournisseurs locaux.

«Fondamentalement, il s’agit d’être intelligent et adaptable», explique Bencker. «Nous sommes tous dans le même chemin, et en étant préparés, nous pouvons résister à la tempête.»

Méfiez-vous également des joueurs prédateurs utilisant des tarifs comme tactiques effrayantes pour vous amener à signer rapidement les contrats, ou à gonfler artificiellement les prix et / ou à appliquer une charge sur les tarifs tôt, explique le distributeur de cuisine Michael Neal. «De nombreuses maisons d’approvisionnement en construction ont un à six mois d’inventaire à portée de main, et les fournisseurs internationaux ont souvent des délais encore plus longs», dit-il. «Cela signifie qu’ils ont probablement des produits non augmentés en stock actuellement.»

Sur les experts