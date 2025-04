6 raisons pour lesquelles vos feux de route ne s’éteignent pas

Avec près de 60 ans dans l’industrie des services automobiles en tant que General Motors et Master Technician, Instructeur de technologie automobile et propriétaire de véhicule, je sais à quel point les phares et les feux de route fonctionnent correctement pour vous protéger, vos passagers, vos piétons et les autres pilotes en conduisant la nuit.

En ce qui concerne les phares, on pourrait penser que la plus grande inquiétude serait qu’elles sortent, mais un autre problème grave que l’on pourrait rencontrer est les feux de route qui ne s’éteignent pas. Cela pourrait être dangereux pour plusieurs raisons. Outre l’aveuglement de la circulation venant en sens inverse, par temps brumeux, la lumière vive des feux de route rebondissant sur le brouillard peut également vous aveugler. Cela indique également que quelque chose ne va pas avec votre système électrique.

Lorsque j’ai commencé en tant que mécanicien, les interrupteurs «sombrages» étaient simplement des leviers montés au sol que vous avez poussés pour allumer et éteindre les feux de route. Pour des raisons de sécurité, dans les années 1970, les fabricants ont remplacé les interrupteurs montés sur le sol par des leviers montés sur colonne multifonctionnement (aka «Stalks») qui contrôlent les phares, les feux de route, les clignoratives, les essuie-glaces et les rondelles. Aujourd’hui, les paramètres automatiques de ce sens lorsque vous faites et n’ont pas besoin de phares ou de feux de route et de les activer ou de les éteindre en conséquence sont très courants.

À l’avance, un maître technicien ASE et je vais expliquer les raisons les plus courantes pour lesquelles vos feux de route ne s’arrêtent pas.

Raisons pour lesquelles vos feux de route ne s’éteignent pas

Il y a plusieurs raisons possibles que vos feux de route ne s’éteignent pas, notamment:

Phare échoué ou endommagé ou nageoire.

Linion ou commutateur de tige de levier de lampe frontale mal ajusté ou lâche.

Relais défaillant ou court-circuité.

Câblage lâche, endommagé ou corrodé.

Capteur de phares et / ou de faillite sale, endommagé ou échoué.

Communication logicielle ou problèmes de synchronisation entre différents composants.

Selon l’année, la fabrication et le modèle de votre voiture et si vous avez les compétences et les outils pour démonter des assemblages délicats, vous pouvez trouver des réparations simples de bricolage, tandis que d’autres sont des correctifs uniquement. Avant de commencer à dépanner les raisons pour lesquelles vos feux de route ne s’éteignent pas, vérifiez votre manuel du propriétaire ou le manuel de service pour identifier où se trouvent le phare, le gradateur de faisceau de route, les capteurs, les relais et les fusibles.

Interrupteur de gradation des phares ou des feux de route

Si un interrupteur de gradateur de lampe frontale ou de la faisceau de route est situé sur le sol, il peut être simple à remplacer. Tirez le tapis et installez le nouvel interrupteur.

Si l’interrupteur est situé dans la colonne de direction, essayez d’utiliser de l’air comprimé pour nettoyer toute saleté ou débris du niveau du commutateur. Si vous pouvez voir les fils de l’interrupteur à la base du levier de l’actionneur, vaporisez légèrement avec un nettoyant de contact électrique.

Si l’interrupteur est situé au bas de la colonne de direction, vaporisez l’actionneur avec un spray de silicone (n’utilisez pas WD-40 o d’autres produits chimiques inflammables ou durs), déplacez le levier d’avant en arrière pour lubrifier l’interrupteur et l’actionneur.

Si le phare / gradateur de la colonne de direction doit être remplacé, il est préférable de rester aux pros.

Liaison de tige d’actionneur de levier de lampe phare

Sur de nombreuses voitures, le gradateur est situé à la base de la colonne de direction. Lorsque vous reculez sur le levier, une tige (ou un lien) active l’interrupteur et l’éteinte. Après quelques années, a déclaré le maître technicien d’ASE, Joe Simes, « le commutateur (gradateur) peut se détacher, ou la tige (actionneur) peut sortir du réglage. »

Il y a de nombreuses années, quelque chose de similaire m’est arrivé. Un interrupteur d’allumage lâche au bas de la colonne de direction maintenait mon véhicule, vidangez la batterie. Simes a expliqué que «desserrer les vis de montage de l’adaptation au bas de la colonne de direction et l’ajustement de la position de l’interrupteur (et la pulvérisation de spray de silicone) est quelque chose que tout diyer devrait être capable de faire. Mais il a averti:« Laissez ceci aux pros ou en SRS (systèmes de retenue supplémentaires – Roubags) des composants sont impliqués ou nécessitant un SRS (des systèmes de retenue supplémentaires – des aiguilles de pointe) sont impliqués ou nécessitant un SRS. »

Relais

Muhammad Gunawansyah / Getty Images

Les relais permettent une petite quantité de courant pour contrôler un deuxième circuit à courant élevé plus grand. Lorsque vous allumez un interrupteur (le circuit d’entrée), une petite quantité de courant active une bobine ou un électro-aimant à l’intérieur du relais. Cela ferme les contacts du relais, permettant à un courant beaucoup plus important de s’écouler (sortie – d’un deuxième circuit à courant élevé) à un dispositif à courant élevé, tels que les feux de route. Cela permet aux fabricants d’installer des fils de jauge plus petits à l’intérieur de la voiture et de la colonne de direction.

Les contacts ou la bobine coincés ou corrodés peuvent empêcher vos feux de route de s’éteindre. Utilisez votre manuel du propriétaire pour identifier et essayer de remplacer le phare ou le relais de faisceau de route.

Problèmes de câblage

Le câblage peut provoquer toutes sortes de maux de tête à l’intérieur d’une voiture. Connecteurs de fils lâches ou corrodés et contacts de commutation dus à l’humidité et aux sels de route, aux courts-circuits, aux fils de la colonne de direction, ou des terrains pauvres peuvent faire toutes sortes de ravages avec vos feux de route.

De nombreuses réparations de câblage sont du bricolage. Si un appareil ne fonctionne pas correctement, désengagez et séparez le connecteur suspect et inspectez les terminaux pour déterminer s’ils ont reculé du connecteur, sont pliés, endommagés ou corrodés. Nettoyer les bornes corrodées avec un nettoyant de contact électrique. Ou réparer les fils à l’aide de connecteurs à sertissage. Desserrer ou retirer les câbles de terre où ils se connectent au corps. Utilisez une brosse métallique pour nettoyer soigneusement le connecteur et le panneau de carrosserie, puis redirigez fermement les câbles de terre. Utilisez un DVOM pour vérifier les connexions suspectes pour la chute de tension. Si rien de tout cela ne fonctionne, il est temps de visiter votre mécanicien.

Capteur et caméras de faisceau de route automatique

Les systèmes de rédaction automatiques de rabais se déroulent depuis les années 1950 et sont souvent le problème le plus négligé des phares et des dysfonctionnements de la faisceau. «De nombreuses voitures modernes ont deux capteurs de faisceaux routiers automatiques et ou des caméras qui sont des composants de l’ADAS (systèmes avancés d’assistance conducteur)», a déclaré Simes. Les capteurs ou les caméras sont généralement (situés) sur le dessus du tableau de bord ou du rétroviseur, l’autre près de la calandre avant », a ajouté Simes.

Vérifiez le manuel de votre propriétaire pour localiser les emplacements de caméra ou de capteurs et assurez-vous qu’ils ne sont pas couverts par la saleté ou les débris. Simes a ajouté: « Nettoyez soigneusement les capteurs et les lentilles de la caméra (avec une serviette en microfibre propre) afin qu’ils puissent détecter la lumière du jour, les lampadaires ou les phares des voitures venant en sens inverse. » Il a ajouté «Soyez prudent lors du nettoyage des lentilles. Reportez-vous au (votre) manuel du propriétaire pour toute procédure de nettoyage spéciale, ou vous pouvez les endommager.»

Problèmes de communication logicielle et électronique

«Les voitures modernes utilisent un« bus »(système d’unité binaire) pour garantir que les appareils individuels (comme les capteurs, les actionneurs, les commutateurs, les relais, les contrôleurs) peuvent rapidement échanger des données», explique Simes. Cela améliore considérablement la gestion des systèmes de véhicules, les opérations et la sécurité.

Parfois, ces systèmes extrêmement complexes se synchronisent – provoquant les feux de route pour ne pas désactiver, appelant un redémarrage du système.

MÉFIEZ-VOUS: Un problème de synchronisation de bus (SIMES l’a qualifié de «poignée de main») peut également provoquer des erreurs du système ADAS, une conduite et des problèmes de code de faux problème. Certains fabricants utilisent un bouton sur l’écran tactile d’infodivertissement que vous maintenez en bas pendant des secondes «x», ou une combinaison de boutons, en maintenant le levier de route dans la potion «ON» pendant des secondes «x» ou à l’allumage, puis au nombre de fois «x». Encore une fois, il est important de vérifier votre manuel du propriétaire pour des instructions spécifiques pour votre année, ma fabrication et modèle.

Vous trouverez ci-dessous des étapes génériques que vous pouvez essayer de «redémarrer» le système. Conseil pro: Si vous n’êtes pas complètement confiant de suivre ces étapes, apportez-le au service de service ou au mécanicien de votre concessionnaire pour resynchroniser le système de faisceau.

Décharge complètement le système électrique en déconnectant le câble de batterie négatif (-) pendant 15 minutes. Remarque: La déconnexion du câble de batterie négative peut entraîner la perte de préréglages de station de radio enregistrés, d’horloge, de position de siège et d’autres paramètres personnalisés.

Reconnectez le câble de batterie négative (-).

Démarrez le moteur et laissez-le inactive pendant cinq minutes pour aider le bus à recalibrer.

Utilisez un outil d’analyse pour vérifier et effacer les codes de problème.

Vous devrez peut-être conduire votre voiture pour réinitialiser les moniteurs du moteur.

L’expert

Joe Simes a passé plus de 20 ans en tant que maître technicien ASE et Toyota. Il est un instructeur de technologie automobile du ministère de l’Éducation de Pennsylvania, préparant la prochaine génération de professionnels des services automobiles au North Montco Technical Career Center à Lansdale Pa., Ainsi qu’un instructeur et inspecteur de l’inspection des émissions et de la sécurité certifiés en AP. Envoyez un courriel à l’entretien le 19 mars 2024.

Ressources

Mécanique populaire: «Carchaeology: 1952 Oldsmobile et le premier gradateur de phares avec Cadillac, Oldsmobile a présenté l’idée d’un gradateur de phares automatique au début des années 50, lorsque GM l’a appelé l’œil auTronic