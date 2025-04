Est-ce que Lawn Care Service vaut l’argent à long terme?

Si vous préférez vous concentrer sur les nombres difficiles lors de la comparaison des services de soins de jardin et des services de pelouse, nous avons collecté des coûts moyens. Les services de tonte de pelouse peuvent coûter jusqu’à 200 $ par mois, selon la taille de votre cour. Plus de six mois, le coût dépassera 1 000 $. Pour un travail de bricolage, vous pourriez acheter l’une des tondeuses à gazon autopropulsées les mieux notées. Vous pouvez vous attendre à une dépense initiale entre environ 200 $ et 2 000 $. Sur la base de ces chiffres, le coût de l’embauche d’un pro à tondre pour une saison de croissance égalera à peu près le prix de l’achat d’une nouvelle tondeuse. Bien sûr, cela ne prend pas en compte le temps que vous passez à la tonte.

Le coût de l’engrais et des traitements de mauvaises herbes peuvent atteindre 50 $ par traitement et aussi élevés que près de 300 $ par traitement. L’achat de votre propre sac d’engrais de mauvaises herbes et d’alimentation coûte 25 $ à 75 $, mais vous auriez également besoin d’acheter un épandier, soit environ 50 $ pour un modèle de marche. Vous pouvez vous attendre à avoir besoin de quatre à six traitements différents par an, selon la durée de votre saison de croissance. Cherchez des devis localement pour ces traitements pour voir s’il est rentable d’embaucher un service.

Si vous souhaitez embaucher un pro pour faire une aération de pelouse à l’automne, cela coûte environ 150 $ en moyenne. Vous pouvez louer un aérateur pour environ 100 $ par jour ou acheter une machine électrique pour environ 3 900 $. Si votre service local de soins de pelouse vous donne un devis raisonnable pour l’aération, l’embauche d’un service serait probablement une bonne valeur.