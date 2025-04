La fonction extérieure simple qui peut ajouter une valeur majeure à votre maison

La valeur d’une maison dépend d’un certain nombre de facteurs qui sont hors de votre contrôle, y compris les tendances actuelles du marché, des maisons récemment vendues dans votre région et de la taille de votre propriété. Cela dit, vous pouvez augmenter la valeur de la maison. Certaines de ces idées incluent des modifications à l’intérieur de votre maison, comme les nouvelles armoires et la peinture; Cependant, certains conseils de pelouse et d’aménagement paysager peuvent également augmenter la valeur de votre propriété. L’ajout d’une fonction de feu extérieure est une façon dont vous pouvez augmenter la valeur de l’immobilier de la maison, mais il y a des mises en garde à garder à l’esprit avant d’essayer d’en construire une attente d’un retour sur investissement (ROI).

Les foyers peuvent être particulièrement attrayants pour les acheteurs de maisons avec un intérêt global pour les espaces de vie en plein air. Bien que les pourcentages exacts varient, certaines estimations ont suggéré un ROI pouvant atteindre 78% sur ces mises à niveau. Votre ajout de caractéristiques d’incendie peut apporter un meilleur retour sur investissement si les foyers sont en demande dans votre région (un agent immobilier peut offrir ces informations). Dans l’ensemble, ces éléments peuvent coûter entre 200 $ et 5 000 $, selon la taille, le style, les fonctionnalités personnalisées et la complexité d’installation. Avant de vous lancer dans votre projet, vous devez savoir où positionner un foyer dans votre cour, comment le construire en toute sécurité et comment l’utiliser dans le cadre d’une stratégie de mise en scène plus large pour votre maison.