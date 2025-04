Tesla se souvient de 46 000 cybertrucks au milieu d’un stock de chute

Tesla n’a pas une bonne année. CNN rapporte que les actions du constructeur automobile ont chuté de plus de 40% depuis janvier au milieu d’une tempête de protestation contre la politique controversée et consécutive du PDG de la société Elon Musk. Rendre les choses plus collants, les cybertrucks de Tesla, notoires pour leurs nombreux problèmes de sécurité, sont en proie à des rappels. Plus récemment, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé un rappel des cybertrucks en raison de panneaux extérieurs défectueux qui pourraient provoquer des accidents. Lisez la suite pour tous les détails.

Quel est le problème avec les cybertrucks Tesla?

Le Brief de la NHTSA met en garde que les cybertrucks touchés peuvent laisser des dangers routiers dans leur sillage. « Le rail de Cant, un panneau de garniture extérieure en acier inoxydable, peut se délaminer et se détacher du véhicule », explique le mémoire. Et si ces panneaux détachés atterrissent sur la route, ils augmentent le risque d’un accident.

Ce rappel Tesla est le huitième rappel Cybertruck jusqu’à présent. Bien que certains des rappels ciblent des problèmes plus petits que d’autres, tous devraient être pris au sérieux. Par exemple, un rappel CyberTruck antérieur concernait des lits de coffre qui n’étaient pas correctement attachés. Vous devez donc lire attentivement chaque annonce pour vous assurer que vous obtenez les bons problèmes résolus.

Si vous êtes un propriétaire de cybertruck, soyez attentif à ce problème pour ne pas vous mettre en danger ou les autres sur la route. Si vous vivez quelque part où il y a plusieurs cybertrucks autour, gardez une recherche sur ces panneaux abandonnés lorsque vous conduisez en ville.

Quels cybertrucks se souviennent Tesla?

Selon le mémoire de la NHTSA, le rappel Tesla comprend 46 096 véhicules Cybertruck 2024-2025. Tesla enviendra des lettres du propriétaire à la mi-mai 2025, donc si vous possédez un cybertruck 2024 ou 2025, absorbez de conduire votre véhicule autant que possible jusqu’à ce que vous puissiez faire réparer le problème. Si vous êtes ami avec un propriétaire CyberTruck, assurez-vous qu’ils sont conscients du rappel afin qu’ils puissent prendre les mesures appropriées pour se protéger et les personnes qui les entourent.

Y a-t-il un correctif proposé?

Tesla dit que les centres de service remplaceront l’assemblage de rails défectueux sans frais pour les clients. Prendre rendez-vous dès que possible; Faire tomber votre voiture à mi-parcours est assez grave, mais contribuer aux débris routiers met également en danger les autres conducteurs sur la route avec vous.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez appeler le service client Tesla au 1-877-798-3752. Clarifiez que vous posez des questions sur le numéro de rappel SB-25-10-001. Vous pouvez également atteindre la NHTSA au 888-327-4236. Leur numéro pour ce rappel est de 25v170000.

