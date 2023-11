Taux de pauvreté 2023 par État, selon les dernières données du recensement

La pauvreté aux États-Unis présente une mosaïque complexe de défis et de disparités. Comme le révèlent les dernières données de recensement – ​​l’American Community Survey 2022 du Census Bureau – les taux de pauvreté continuent de fluctuer dans les 50 États, chacun aux prises avec ses facteurs économiques, sociaux et démographiques uniques.

Nous avons analysé les données sur les taux de pauvreté par État, en remontant au cours de la dernière décennie pour voir comment les niveaux de pauvreté ont changé. Gardez à l’esprit qu’il y a 10 ans, l’année 2012 a vu de nombreux marchés immobiliers américains toucher le fond et – bien que la Grande Récession ait techniquement pris fin en 2009, selon le National Bureau of Economic Research (NBER) – le début des années 2010 a été une période d’une guérison terriblement lente. Ainsi, les taux de pauvreté en 2012 ont tendance à être plus élevés qu’aujourd’hui. Cependant ce n’est pas toujours le cas.

Poursuivez votre lecture pour découvrir quels États américains ont les taux de pauvreté les plus élevés et lesquels ont les plus bas, ainsi que des résultats plus détaillés.

10 États avec les taux de pauvreté les plus bas

Les 10 États ayant les taux de pauvreté les plus bas sont géographiquement un mélange de la région du Nord-Est des États-Unis et de certains États du Midwest et de l’Ouest. L’État n°1 avec le taux de pauvreté le plus bas est le New Hampshire, avec seulement 7,2 % de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il y a dix ans, le taux de pauvreté du New Hampshire était de 10 %, avant de chuter de 28 % pour atteindre son niveau actuel de 7,2 %. L’État qui arrive en deuxième position avec le taux de pauvreté le plus bas est l’Utah, avec seulement 8,2 % de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté.

La baisse du taux de pauvreté de l’Utah sur 10 ans – une diminution de près de 36 %, de 12,8 % en 2012 à 8,2 % en 2022 – est la plus forte baisse des 50 États. D’un autre côté, le Maryland, qui est à égalité au quatrième rang pour le taux de pauvreté le plus bas, a connu l’une des plus faibles baisses de son niveau de pauvreté au cours de la dernière décennie. Le taux de pauvreté du Maryland n’a diminué que de 6,8 %, passant de 10,3 % en 2012 à 9,6 % en 2022.

Cinq États ont connu une baisse de 30 % ou plus de leur taux de pauvreté au cours des 10 dernières années :

: -35,9% | 12,8% à 8,2%

: -33,9% | 19,2% à 12,7%

: -33,2% | 18,7% à 12,5%

: -32,7% | 15,9% à 10,7%

: -31,4% | 13,7% à 9,4%

10 États avec les taux de pauvreté les plus élevés

Passons maintenant à l’autre extrémité du spectre. Les 10 États ayant les taux de pauvreté les plus élevés sont géographiquement composés des États du Sud et de quelques exceptions, comme le Nouveau-Mexique et New York. Dans l’État où le niveau de pauvreté est le plus élevé – le Mississippi – près d’un cinquième de la population (19,1 %) vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2022, ce qui constitue néanmoins une amélioration par rapport au taux de pauvreté de 21,5 % de 2017.

Quelques États ayant les taux de pauvreté les plus élevés ont également connu soit une lente baisse depuis 2012, soit, dans le cas de la Virginie occidentale, par exemple, une nette augmentation de la pauvreté. Par exemple, en Louisiane, qui a le deuxième taux de pauvreté le plus élevé avec 18,6 %, entre 2012 et 2022, l’État n’a vu que 6,5 % de diminution de son niveau de pauvreté : de 19,9 % en 2012 à 18,6 % en 2022. L’Oklahoma, qui présente le neuvième taux de pauvreté le plus élevé, a vu son niveau diminuer de seulement 8,7% au cours des 10 dernières années, passant de 17,2% à 15,7%.

Taux de pauvreté par État en 2023

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les taux de pauvreté dans les 50 États plus DC, avec des données remontant à 10 ans.

Dans seulement 3 États sur 50, les taux de pauvreté ont augmenté au cours des 10 années allant de 2012 à 2022. Parmi ces États figure l’Alaska, où le pourcentage vivant en dessous du seuil de pauvreté a augmenté de 8,9 % : de 10,1 % en 2012 à 11 % en 2012. 2022. Le Dakota du Nord était le deuxième État, même si sa variation n’était que de 11,2 % en 2012 à 11,5 % en 2022. Le troisième État – la Virginie occidentale – a également connu une légère augmentation, de 17,8 % en 2012 à 17,9 % en 2022.

Taux de pauvreté par État : personnes âgées

En apparence, les conditions économiques semblent plutôt bonnes, avec 47 États plus DC qui ont tous connu une baisse de leurs niveaux de pauvreté respectifs entre 2012 et 2022. Mais cette vue générale à vol d’oiseau cache de nombreuses tendances et nuances critiques.

Comme mentionné ci-dessus, seuls 3 États sur 50 ont vu les taux de pauvreté augmenter depuis 2012. Cependant, ce que cache cette nouvelle apparemment positive, c’est une augmentation inexorable des niveaux de pauvreté chez les personnes de 65 ans et plus. Dans seulement 4 États sur 50, le pourcentage de personnes de 65 ans et plus vivant en dessous du seuil de pauvreté a diminué.

Les taux de pauvreté des personnes âgées de 65 ans et plus et, plus important encore, leur croissance au cours des dix dernières années sont surprenants. En Alaska, le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus vivant en dessous du seuil de pauvreté est passé d’un modeste 4,4 % en 2012 à plus de 1 sur 10 en 2022 (10,2 %). Cela représente une augmentation de 131,8 % au cours de la dernière décennie. Le Wyoming a également connu un doublement de son taux de pauvreté parmi les personnes âgées : de 4,8 % en 2012, la part des personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans la pauvreté a augmenté de 104,2 %, pour atteindre 9,8 % en 2022.

Il est intéressant de noter que c’est le District de Columbia qui abrite le taux de pauvreté le plus élevé parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, avec 15,9 % d’entre elles vivant sous le seuil de pauvreté en 2022. Ce chiffre est en hausse de plus d’un tiers (33,6 %) depuis son taux de pauvreté en 2012, alors qu’il était de 11,9 %. La Louisiane arrive en deuxième position, avec 14,8 % des personnes de 65 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté en 2022, contre 12,6 % en 2012.