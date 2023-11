Merrell et Jeep se sont associés pour une botte de randonnée Moab 3 en édition spéciale

Avez-vous déjà voulu les capacités tout-terrain de la marque Jeep dans une chaussure de randonnée ? Peut-être que vous n’y avez pas pensé auparavant, mais Merrell l’a fait et la marque réorganise son emblématique Moab 3 avec des fonctionnalités Jeep pour vous proposer la chaussure de randonnée ultime pour les aventures hors sentier.

Ce n’est pas le premier rodéo de Merrell (et par là, j’entends une collaboration). Récemment, Merrell a collaboré avec Improbable Hikers pour créer de superbes chaussures Moab arc-en-ciel avec des options de tailles inclusives. Fondamentalement, chaque fois que Merrell lance une collaboration, nous sommes les premiers à voir de quoi il s’agit, et nous n’avons pas perdu de temps à tester les nouveaux Moab Mids de la collaboration Merrell x Jeep.

Les nouvelles chaussures de randonnée Merrell sont conçues pour imiter l’apparence des véhicules de la marque Jeep, même dans les couleurs monochromes. Les chaussures sont disponibles en trois couleurs en édition limitée pour correspondre aux noms de manteaux de la marque Jeep : Sting Grey, Sarge Green et Hydro Blue. Voici ce que vous pouvez attendre de la collaboration ultime entre marques tout-terrain.

Que sont les bottes Merrell x Jeep Moab 3 ?



Avec l’aimable autorisation de Merrell

Alors, qu’est-ce qui rend les bottes Moab 3 x Jeep si spéciales ? Merrell a incorporé des éléments de conception trouvés dans les Jeep 4×4 dans les chaussures. Les semelles extérieures du Moab 3 x Jeep sont dotées du célèbre Vibram TC5+ avec un badge Rubicon moulé sur mesure pour une traction optimale sur tous les terrains et des accents gris pour représenter l’enjoliveur de la Jeep. Les semelles intérieures comportent une carte topographique de Hell’s Revenge, un sentier populaire à Moab, dans l’Utah, pour le tout-terrain, et un coussin pour une absorption maximale des chocs.

La botte de randonnée mi-hauteur présente la durabilité et le style classiques de Merrell avec un maillage supérieur qui ressemble au motif hexagonal trouvé sur les calandres du Jeep Wrangler et un crochet de talon plus grand pour représenter une ceinture de sécurité. La calandre à sept fentes de la marque Jeep est également gravée à l’arrière de la semelle en caoutchouc.

Les Merrell Moabs en général sont ma chaussure de prédilection (et celle de nombreux amateurs de plein air) lorsqu’il s’agit de parcourir des sentiers accidentés et de faire de longues randonnées. Je prends mes Moabs quand je sais que je vais rester sur les sentiers pendant un moment, et ils ne déçoivent jamais. J’aime le fait que les bottes Moab Mid offrent un bon maintien de la cheville et que mes pieds ne me font jamais mal en les portant, même après des heures de déplacement sur un terrain accidenté.

Même les moindres détails ont été bien pensés pour cette collaboration. Les crochets de lacet en métal rouge sur les bottes représentent les crochets de remorquage rouges du Wrangler Rubicon, et les ferrures de lacet en métal qui maintiennent les lacets en place symbolisent les trappes du capot de la Jeep 4×4. Si vous êtes un fan de Jeep qui adore partir en tout-terrain, ces chaussures sont faites pour vous.

VIA MARCHAND

VIA MARCHAND Achetez sur Merrell Lancement de produit Merrell x Jeep Moab 3 Mid Notre marque de chaussures de randonnée préférée collabore avec votre véhicule tout-terrain préféré pour créer la chaussure de randonnée ultime.

Nos bottes Merrell x Jeep Moab 3 préférées



Avec l’aimable autorisation de Merrell

En règle générale, les chaussures Moab de Merrell sont conçues avec plusieurs couleurs présentées dans une seule chaussure. Bien que nous ayons vu quelques éditions entièrement noires ou entièrement marron du Moab 3, il est rare de les trouver avec un design monochrome – et c’est ce que nous aimons dans cette collaboration.

Nos favoris de la collaboration Moab 3 x Jeep sont le vert Sarge et le bleu hydro. Les bottes vertes Sarge sont d’un vert forêt profond et monochrome que l’on trouve couramment sur les Wranglers. C’est la couleur ultime pour les chaussures de randonnée d’automne. Les bottes bleu hydro imitent la couleur de peinture audacieuse et électrique de la Jeep, et nous n’avons jamais vu Merrell faire une couleur de chaussure comme celle-ci.

Où les acheter

VIA MARCHAND

Les bottes Moab 3 Mid x Jeep viennent d’être publiées sur le site Web de Merrell et vous pouvez les acheter dès maintenant pour 170 $. Ils sont disponibles en tailles hommes et femmes. Donc, si vous êtes prêt pour la botte tout-terrain robuste ultime, agissez vite avant qu’elles ne disparaissent !