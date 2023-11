Concours de recyclage pour les bricoleurs familiaux

L’une des choses qui rendent le bricolage si amusant est qu’il donne la possibilité d’apporter notre propre touche aux objets de notre maison. Qu’il s’agisse de prendre un meuble et de le transformer en quelque chose de tout nouveau ou de transformer une armoire de cuisine en poste de travail à domicile, quoi qu’il en soit, nous voulons le voir. Alors participez au concours ci-dessous et montrez-nous votre dernier et meilleur projet de recyclage.

Nous attribuerons un prix de 500 $ dans trois catégories : le meilleur dans l’ensemble, le plus innovant et le plus pratique. Notre jury sélectionnera les gagnants en fonction des critères suivants : Conception et exécution : 30 %

Originalité/Créativité : 40%

Artisanat : 30%

Alors suivez les instructions ci-dessous et montrez-nous vos projets !

Règles complètes