La bonne façon de laver un pull

Maintenant que c’est la saison des pulls, il est temps d’apprendre à bien laver vos vêtements d’automne préférés. Malheureusement, il n’existe pas de méthode universelle pour laver les pulls. L’entretien diffère selon le matériau dans lequel chaque pull est fabriqué.

Nous expliquons ici comment nettoyer correctement tout type de pull et ce que vous ne devez jamais mettre dans la machine à laver. Ces méthodes garantiront que vos pulls conserveront leur forme et leur texture confortable pendant de nombreuses chutes à venir.

Déterminer comment laver votre pull

Selon CNN, les quatre méthodes principales sont le nettoyage à sec, le lavage en machine, le lavage à la main et le traitement des taches. Pour déterminer quelle méthode convient à votre pull, vérifiez l’étiquette.

Si l’étiquette indique nettoyage à sec uniquement, prenez cela au sérieux. Selon le blog Dependable Cleaners, « le solvant de nettoyage à sec est plus léger que l’eau et beaucoup plus doux pour les vêtements ». Utiliser de l’eau sur ces pulls délicats peut rapidement les abîmer. De même, si l’étiquette indique de le laver à la main, ne le jetez pas à la machine.

Si un pull est en coton ou en laine lavable, vous pouvez probablement le mettre en machine. Cependant, s’il comporte des ornements complexes comme des perles ou des paillettes, ou s’il est fait d’un matériau délicat comme le cachemire, lavez-le à la main.

Comment laver les pulls en machine



Damian Lugowski/Getty Images

Suivez ces étapes que Wayne Edelman, président de Meurice Garment Care, et Jacqueline Sava, fondatrice de Soak Wash, ont données à CNN :

Placez le pull dans un sac à vêtements en filet.

Séparez vos pulls des articles lourds comme les jeans et les serviettes, ou des articles comportant du matériel comme des vestes à fermeture éclair. Ceux-ci peuvent provoquer des frictions ou même déchirer les fibres délicates du pull.

Lavez le(s) pull(s) sur un cycle court et délicat à l’eau froide. Optez pour une lessive spécifique pour produits délicats.

Ne placez jamais les pulls dans la sécheuse, de peur qu’ils ne se déforment. Au lieu de cela, remodelez le pull lavé à la main et posez-le à plat pour qu’il sèche à l’air.

Comment laver les pulls à la main

Suivez les étapes ci-dessous :

Remplissez une bassine avec suffisamment d’eau fraîche pour immerger complètement le pull.

Ajoutez une petite quantité de détergent dans le bassin. Edelman dit que vous saurez que vous avez ajouté suffisamment de détergent lorsqu’il y aura « une sensation glissante dans l’eau et un peu de mousse ». Ajouter trop de détergent nécessitera un « rinçage excessif », dit-il, ce qui peut endommager un pull délicat.

Retournez le pull à l’envers et jetez-le dans le bassin. Agitez-le avec vos mains pour que l’eau se déplace librement autour et à travers chaque partie du pull.

Laissez le pull tremper pendant 10 à 15 minutes. Retirez-le ensuite délicatement du bassin.

Videz l’eau savonneuse et remplissez le bassin d’eau fraîche et fraîche. Passez le pull dans l’eau propre pour rincer le détergent.

Retirez le pull et pressez-le doucement pour éliminer l’eau. N’essorez ou ne tordez jamais un pull, car cela pourrait déformer sa forme.

Séchez le pull en le plaçant à plat sur une serviette, puis en enroulant la serviette et le pull ensemble. Pressez ou marchez sur le paquet roulé pour expulser l’excès d’eau.

Posez le pull à plat pour qu’il sèche à l’air jusqu’au bout.

Quand repérer les pulls Treat

Les pulls étant si délicats, il est préférable de les laver aussi rarement que possible. Si vous avez une tache sur votre pull, envisagez de le traiter localement au lieu de le laver pour prolonger sa durée de vie.

Voici comment repérer un pull :

Humidifiez un chiffon et versez une petite quantité de détergent doux sur le pull.

Épongez la tache avec le chiffon. Ne frottez pas vigoureusement la tache. Cela peut endommager les fibres ou provoquer un boulochage.

Une fois la tache disparue, rincez délicatement la zone en tamponnant avec un autre chiffon humide.