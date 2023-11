Déballage du deuxième acte d’Adam Neumann

WeWork a été la première licorne d’Adam Neumann. Il a grimpé en flèche, est devenu le chouchou des médias et des investisseurs et a attiré de nombreux sociétés de capital-risque et investisseurs, de Benchmark à Goldman Sachs et Softbank. Neumann a réussi à lever des milliards de capital-risque auprès des sangs bleus de la finance mondiale – et principalement grâce à l’élan qu’il a pu générer et qui semblait être sur la bonne voie vers une méga-introduction en bourse pour rendre tout le monde riche. Il a effectivement procédé à son introduction en bourse, mais à une valorisation d’environ 9 milliards de dollars, contre une valorisation d’environ 47 milliards de dollars lors du dernier cycle de capital-risque. Et maintenant, la valorisation de WeWork est de 44,5 millions de dollars.

Au cours de son ascension fulgurante, WeWork a réussi à gagner beaucoup d’argent pour Neumann, mais a échoué pour de nombreux investisseurs. L’échec de WeWork aurait été causé par de nombreux facteurs, notamment :

Trop de dette, utilisée dans des projets immobiliers avec des flux de trésorerie stables car l’effet de levier offre un rendement attractif pour les investisseurs.

La pandémie, qui a réduit les revenus parce que les entrepreneurs étaient réticents à se rassembler dans des espaces communs, a entraîné une consommation de trésorerie d’environ 300 millions de dollars par trimestre.

Une gestion discutable, avec de nombreux conflits d’intérêts, notamment des transactions personnelles avec des propriétés appartenant à Neumann qui ont fini par être louées par WeWork, et des investissements occasionnels dans des entreprises sans rapport telles que des robots autonomes.

Maintenant que WeWork est tombé en faillite, sa valorisation est tombée à quelques millions. Mais Neumann est passé à Flow

Flow a déjà levé 350 millions de dollars auprès d’Andreessen Horowitz, une grande entreprise de la Silicon Valley. Compte tenu de la capacité de Neumann à se relever et à s’organiser pour en tirer un bénéfice personnel, quelle que soit la situation des investisseurs, on pourrait supposer qu’il réussira dans Flow. Mais comment Flow et ses investisseurs s’en sortiront-ils ?

Voici 4 leçons pour les entrepreneurs.

Flow attire les 20 meilleurs VC comme Andreessen Horowitz, tout comme WeWork l’a fait. Neumann reconnaît l’importance d’obtenir un financement du Top 20, car ils gagnent environ 95 % des bénéfices du capital-risque, et les entrepreneurs sont prêts à leur offrir de meilleures valorisations en raison de leur plus grande crédibilité, qui attire plus de ressources et leur offre une croissance rapide. Cependant, même si cela a élevé le statut de WeWork, cela n’a pas assuré le succès de l’entreprise. même si Neumann s’en est bien sorti, et nous pouvons supposer que les premiers investisseurs se sont également bien comportés. Le succès de l’entrepreneur n’est pas toujours synonyme de succès pour l’entreprise et ses investisseurs.

Flow prévoit de marquer les appartements, tout comme les incubateurs de marque WeWork. Mais, des semi-conducteurs à Internet 3.0, le capital-risque a surtout bien réussi dans le monde technologique révolutionnaire des industries émergentes. Entreprises de PC comme Microsoft

MSFT

et Dell a battu les fabricants d’ordinateurs centraux en utilisant une tendance révolutionnaire. Amazon.com, pionnier de l’Internet, a battu Borders, Barnes & Noble

BKS

, et Sears utilisant une tendance révolutionnaire. Ceci est important car la stratégie de Flow de branding des appartements ne repose pas sur des technologies révolutionnaires. C’est purement un stratagème marketing. Cela signifie que les concurrents directs de Flow ne seront pas seulement de nouvelles entreprises, mais également des géants existants qui peuvent facilement reproduire le modèle et la puissance de Flow à travers le segment des appartements de marque.

Flow semble s’appuyer sur une stratégie de premier arrivé consistant à personnaliser les appartements, mais environ 90 % des premiers arrivants ne dominent pas et près de la moitié échouent. Si la stratégie de marque de Flow pour les appartements fonctionne, tous les grands propriétaires marqueront leurs appartements. Le flux n’aura pas d’avantage à long terme.

Sans avantage à long terme, Flow aura besoin d’une sortie rapide via une introduction en bourse ou une vente stratégique de grande valeur afin que Neumann et les premiers investisseurs puissent sortir avant que les valorisations ne chutent. Le battage médiatique peut faciliter une sortie rapide et une valorisation élevée, mais la valorisation peut ne pas être durable.

Mon avis :

Bien que Flow puisse sembler un acte 2 prometteur pour Neumann, des défis existent en raison du manque de différenciation substantielle, d’une surabondance potentielle qui peut être créée par les propriétaires d’appartements institutionnels qui marquent rapidement leurs propres avoirs, et du besoin du capital-risque d’une sortie rapide et de grande valeur. .