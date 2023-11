Le condo en forme de dôme se démarque parmi les maisons de ski de Vail

Vail, dans le Colorado, ne manque pas de monuments remarquables. Il y a la montagne elle-même avec des pistes de ski et de snowboard de classe mondiale, le village piétonnier de style européen et Gore Creek, qui traverse le cœur de la station balnéaire elle-même.

Mais pour les habitants comme pour les visiteurs, un immeuble en copropriété inhabituel fait également l’affaire : l’emblématique maison en forme de dôme. La résidence de trois logements a vu le jour au milieu des années 1980, s’inspirant sans aucun doute des travaux antérieurs de l’architecte R. Buckminster Fuller, qui a trouvé une forme capable de résister aux conditions météorologiques extrêmes tout en étant économe en énergie et en ressources. Ces économies mises à part, il s’est également avéré populaire auprès des vacanciers Vrbo et offre un attrait d’investissement important.

«C’est l’une des propriétés, sinon la plus intéressante de Vail», déclare Jack Affleck de Slifer Smith & Frampton Real Estate. «Les gens adorent découvrir son ambiance unique.»

Actuellement sur le marché se trouve la deuxième unité ou unité de niveau intermédiaire du bâtiment. Au prix de 1,795 millions de dollars, le condo de quatre chambres occupe un étage entier et a été entièrement rénové l’année dernière.

« Des sous-planchers aux nouvelles fenêtres et à tous les autres domaines », dit-il. « Essentiellement, il s’agit d’un nouveau condo dans ce joyau de structure. »

Outre les intérieurs mis à jour, il existe des fonctionnalités de maison intelligente. L’éclairage, la température ambiante et le four peuvent être contrôlés à distance par téléphone, explique Affleck. « Le propriétaire m’a en fait dit qu’il pouvait mettre un rôti au four et, lorsqu’il était à la moitié de sa journée à la montagne, il pouvait allumer le four et préparer le dîner à son retour à la maison. »

Des armoires bleu foncé et un mur d’accent carrelé ajoutent une touche décorative à la cuisine élégante. Une péninsule avec sièges de bar et évier sépare l’espace de travail de la salle à manger. Une terrasse agrandit l’espace de vie angulaire à l’extérieur.

Dans les 1 575 pieds carrés d’espace habitable se trouvent quatre chambres et deux salles de bains. Deux des chambres sont équipées de lits superposés.

Les vues s’étendent sur la vallée et la forêt. Hormis les salles de bains, au centre de la structure, toutes les pièces ont des fenêtres.

Vous vous demandez comment trouver des meubles et des appareils électroménagers adaptés à la forme arrondie ? Le condo, accessible par un escalier extérieur, est vendu meublé.

De plus, le vendeur inclut un laissez-passer de stationnement de la ville de Vail. Le stationnement en surface attribué à l’unité peut accueillir jusqu’à quatre voitures.

Affleck et Lissa Tyler, également chez Slifer Smith Frampton Real Estate, sont les agents inscripteurs du 2940 Basingdale Boulevard, unité 2 à Vail.