70 millions de dollars permettent d’acheter des vues exceptionnelles et une confidentialité au-dessus de la ville animée de Hong Kong

Avec un emplacement appelé Cheuk Nang Lookout dans le quartier résidentiel haut de gamme connu sous le nom de Peak, cette résidence unifamiliale de Hong Kong offre une vue imprenable. Nichée dans la verdure, la maison donne sur la mer et les îles lointaines tandis que le sud de Hong Kong remplit l’étendue en contrebas.

À l’intérieur, le lieu est somptueux. Les surfaces en marbre élégantes sont apparemment partout : sur les sols, les murs, les escaliers, la cuisine et les salles de bains. Les médaillons du plafond surmontent des lustres opulents.

« Ce n’est pas une architecture typique qui ressemble presque à celle d’un château », explique Letizia G. Casalino, directrice exécutive de la société immobilière OKAY.com, « mais vous pouvez trouver des maisons atypiques comme celles-ci au Peak, en particulier pour les maisons construites en 2000 ou avant. .»

Le salon principal rappelle une salle de bal de style européen avec un sol finement marqueté, des colonnes en pierre et un plafond lambrissé élaboré. Un mur de fenêtres est orienté au sud. Des ferronneries à volutes et dorées encadrent l’escalier.

La cuisine moderne entièrement équipée dispose d’un îlot central en cascade, de hauts plafonds et d’une table de cuisson à surface lisse.

La villa de 4 278 pieds carrés comprend six chambres et quatre salles de bains. Parmi eux se trouve la suite principale avec un dressing spacieux, une salle de bains aménagée et une véranda privée.

Une bordure en carrelage bleu entoure la piscine, dotée d’une terrasse en pierre et de balustrades transparentes pour faire ressortir la vue. Plusieurs vérandas offrent plus d’espace de vie extérieur.

Coté à 550 millions HKD, soit environ 70,3 millions USD, le prix est conforme aux récentes ventes de maisons au Peak. Casalino a cité quatre fermetures cette année de maisons de taille similaire allant de 560 millions HKD à 860 millions HKD.

Le voisinage immédiat de la maison est en grande partie rempli de propriétaires occupants. « C’est très calme et très privé », dit-elle. « Ce n’est pas sur la ligne de brouillard, ce qui peut souvent être un inconvénient au Peak. » Les seuls voisins directs sont les deux autres maisons situées sur Cheuk Nang Lookout.

Situé hors des transports en commun, l’établissement se trouve à environ 10 minutes en voiture de la plate-forme d’observation Peak Tram et Peak Tower récemment rénovée. Sans circulation, il faut 15 minutes en voiture pour rejoindre le quartier des affaires de Central ou le centre commercial de Causeway Bay, dit-elle. « Les propriétaires de Peak conduisent généralement ou ont des chauffeurs. »

Casalino s’attend à ce que l’acheteur vienne de ceux qui recherchent une résidence personnelle. « La maison peut être conservée telle quelle mais je ne serais pas surpris si le nouveau propriétaire rénove complètement l’intérieur et ne conserve que l’extérieur. »

Joshua Miller de OKAY.com représente la propriété.